Voor Anthony Russell verandert er weinig aan zijn toekomst achter de tralies. De 44-jarige drievoudige moordenaar heeft opnieuw een levenslange gevangenisstraf gekregen, ditmaal voor de moord op de beruchte Britse kindermoordenaar Ian Huntley. De twee zaten vast in dezelfde gevangenis, waar een maandenlange vijandigheid uiteindelijk fataal afliep.

De 52-jarige Huntley werd in februari aangevallen in de zwaarbeveiligde Frankland-gevangenis nabij Durham. Negen dagen later overleed hij in een ziekenhuis in Newcastle aan zijn verwondingen. Russell had de moord volgens het Openbaar Ministerie wekenlang voorbereid. Huntley was een van de beruchtste criminelen van Groot-Brittannië. In 2002 vermoordde hij de tienjarige Holly Wells en Jessica Chapman in het Engelse Soham. De zaak schokte het hele land en hield de Britse media wekenlang in haar greep.

Oplopende spanningen

Tussen Russell en Huntley boterde het al langere tijd niet. Uit gevangenisrapporten blijkt dat de twee elkaar regelmatig bedreigden. Enkele weken voor de fatale aanval liep Russell bovendien rond met een blauw oog. Bewakers vermoedden dat Huntley daarvoor verantwoordelijk was. Russell had naar eigen zeggen genoeg van het gedrag van zijn medegevangene. Hij omschreef Huntley als een “vreselijke narcist” die over de afdeling liep alsof hij “heel wat voorstelde, stoer en bijzonder was”.

Ook vond hij dat Huntley vanwege zijn beruchte reputatie extra bescherming kreeg van de bewakers. Omdat Russell nooit meer op vrije voeten zou komen, had hij naar eigen zeggen “niets te verliezen”.

Een duister verleden

Russell belandde in 2022 achter de tralies voor drie gruwelijke moorden . In oktober 2020 vermoordde hij de 32-jarige David Williams uit jaloezie. Enkele dagen later bracht hij ook diens 58-jarige moeder Julie om het leven. Tijdens zijn vlucht voor de politie ontmoette hij de 31-jarige Nicole McGregor, die vijf maanden zwanger was. Russell verkrachtte en vermoordde haar. Aanvankelijk beweerde hij dat psychische problemen een rol speelden bij de dood van Huntley. Op de tweede dag van zijn proces veranderde hij zijn verklaring en bekende hij alsnog de moord.

Geen greintje spijt

Van berouw over de dood van Huntley is volgens zijn advocaat geen sprake. Russell bood wel zijn excuses aan aan het gevangenispersoneel en anderen die met het geweld en de gevolgen ervan werden geconfronteerd. De rechter noemde het weinig verrassend dat er spanningen ontstonden tussen twee veroordeelde moordenaars. De onderlinge vijandigheid was echter geen excuus voor een misdrijf van ”uitzonderlijke ernst”. Russell heeft nu twee levenslange gevangenisstraffen op zijn naam staan. De gevangenispoort zal voor hem nooit meer opengaan.

De gemeente benadrukt dat de samenwerking met Wassenaar gewoon doorgaat. Den Haag wil zich aan de spreidingswet houden, maar zoekt een aanpak die past bij de mogelijkheden van de stad. Voor Van Doeveren blijft de vraag of al die kleine opvanglocaties uiteindelijk wel zo verstandig zijn.

DDS op WhatsApp. Je kunt DDS ook volgen via ons WhatsApp-kanaal.