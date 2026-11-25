De hoeveelheid Europese wetgeving is in vijftien jaar tijd meer dan verdubbeld. Eind 2025 telden alle geldende Europese verordeningen en richtlijnen samen ongeveer 47.600 pagina’s. Dat is een stijging van maar liefst 118 procent ten opzichte van 2010. Vooral nieuwe sancties en strengere regels voor milieu, consumenten en gezondheid zorgen voor de groei.

De Europese Unie produceert steeds meer wetgeving. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Wenen en de Duitse businessschool ESMT Berlin, waarover persbureau Reuters bericht. Volgens de onderzoekers bereikte de omvang van de geldende EU-wetgeving eind 2025 een historisch hoogtepunt. In 2010 ging het nog om ongeveer 21.800 pagina’s. Vijftien jaar later is dat aantal opgelopen tot 47.600 pagina’s.

Sancties en milieuregels

Een belangrijk deel van de stijging komt door Europese sanctiemaatregelen. De EU heeft de afgelopen jaren tal van nieuwe sancties ingevoerd, onder meer tegen Rusland. Maar ook zonder deze maatregelen groeit de Europese wetgeving stevig door. Wanneer alle sanctieregels buiten beschouwing blijven, bedraagt de stijging sinds 2010 nog altijd 60 procent. Vooral regels rond milieubescherming, consumentenrechten en volksgezondheid nemen meer ruimte in. Brussel stelt op deze terreinen steeds uitgebreidere eisen, die vervolgens binnen de Europese Unie moeten worden nageleefd.

Brusselse bureaucratie groeit snel

De Europese wetgeving neemt bijna twee keer zo snel toe als de nationale wetgeving in Duitsland. Dat is een belangrijk gegeven voor politici die de bureaucratie willen verminderen. Wie de regeldruk daadwerkelijk wil aanpakken, moet niet alleen naar nationale overheden kijken, maar ook naar Brussel. De cijfers geven daarmee nieuw gewicht aan de discussie over Europese bureaucratie. Vooral bedrijven klagen geregeld over ingewikkelde voorschriften, administratieve verplichtingen en de kosten die naleving met zich meebrengt.

Werkelijke omvang mogelijk nog groter

Opvallend is dat het onderzoek niet alle Europese regelgeving omvat. De onderzoekers telden uitsluitend wetten mee die zijn aangenomen door het Europees Parlement en de Raad van de EU, of door de Raad afzonderlijk. Regelgeving die rechtstreeks door de Europese Commissie wordt vastgesteld, bleef buiten beschouwing. De totale hoeveelheid Europese regels is dus groter dan de onderzochte 47.600 pagina’s.

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