Woon je zonder partner, alleen met je kind of ouder? Dan krijg je nu de AOW voor alleenstaanden. Een ambtelijk rapport rekent een optie door waarin alleen het adres telt. Een volledige AOW wordt dan €522,77 bruto per maand lager, in bedragen van nu. Er is niets besloten.

Alleen het adres telt

Nu kijkt de SVB hoe mensen echt samenleven . Op welk adres ze staan ingeschreven, maakt dan niet uit. In beleidsoptie 22 telt alleen hoeveel mensen op je adres staan ingeschreven. Of het familie is, telt niet mee.

Sta je er alleen ingeschreven: je AOW is 70 procent van het netto minimumloon.

je AOW is 70 procent van het netto minimumloon. Staat er nog iemand ingeschreven: je AOW is 50 procent, ook als dat je kind of ouder is.

Met een volledige AOW is dat sinds 1 juli €1.662,16 en €1.139,39 bruto per maand. Het volle verschil is €522,77 bruto. Netto is het €497,42, met loonheffingskorting. Dat rekende DDS uit, want het rapport geeft voor deze groep geen bedrag per persoon.

Stel: een moeder van 90 en haar zoon van 68 wonen samen, allebei zonder partner. Beiden hebben een volledige AOW. Nu krijgen ze samen €3.324,32 bruto per maand. In de optie is dat €2.278,78. Dat scheelt €1.045,54.

Circa 65.000 mensen naar de lagere AOW

In de optie gaan circa 65.000 mensen in Nederland van de hogere naar de lagere AOW. Het gaat vooral om deze groepen:

Ongehuwd en wonend met een kind of ouder: circa 49.000 mensen.

circa 49.000 mensen. In een huishouden van drie of meer volwassenen: circa 4.500 mensen.

circa 4.500 mensen. Samen op één adres, zonder gezamenlijke huishouding: circa 4.000 mensen.

Andersom krijgen circa 36.000 gehuwden juist de hogere AOW. Circa 13.000 van hen hebben een eigen woning, maar gelden niet als duurzaam gescheiden levend. Bij circa 23.000 zit één van de partners in een zorginstelling. Welke eigen bijdrage voor de zorg dan geldt, is nog niet duidelijk.

Ingroei van 20 jaar

Voor de optie moet de wet veranderen. Dat duurt gemiddeld twee jaar. De raming rekent zonder uitzonderingen. Er zit wel overgangsrecht in, met een ingroei van 20 jaar. Vanaf 2050 is de opbrengst €306 miljoen per jaar. Hoe het overgangsrecht eruitziet, werkt het rapport niet uit. Wanneer er bij jou iets af zou gaan, weet je dus niet.

Rapport vindt de optie niet doeltreffend

De gevolgen voor ouderen die met een kind of ouder wonen, noemt het rapport groot. Het vergelijkt de optie met de kostendelersnorm van het kabinet-Rutte II. Die werd bekend als 'mantelzorgboete' en is daarom ingetrokken, schrijven de opstellers.

Een variant met uitzonderingen, bijvoorbeeld voor kinderen tot 27 jaar, is genoemd maar niet uitgewerkt. Worden onder meer ouder en kind uitgezonderd, dan valt de besparing grotendeels weg. Door die afweging noemt het rapport de optie per saldo niet doeltreffend. De werkgroep geeft de voorkeur aan het nieuwe partnerbegrip. Een gedeeld adres betekent volgens haar niet vanzelf dat mensen kosten delen.

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