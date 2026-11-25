De VVD heeft dinsdag tegen een motie gestemd om de asielinstroom in te perken. Haar Kamerlid Ulysse Ellian sloeg zich zes dagen eerder nog op de borst. "Ik doe mijn stinkende best", zei hij over het omlaag krijgen van diezelfde instroom. Toen het erop aankwam, stemde zijn fractie hetzelfde als PRO en DENK. De VVD-kiezer is weer eens keihard belazerd.

De motie van Simon Ceulemans en Diederik Boomsma (JA21) telt één zin. Het kabinet kreeg daarin het verzoek om "aanvullende maatregelen te nemen om de asielinstroom in te perken". Welke maatregelen dat zijn, staat er niet eens bij. Zelfs zo algemeen was het de VVD te veel. Ook 50PLUS stemde voor, samen met onder meer de PVV. Een stemverklaring gaf de VVD er niet bij.

Stoere praat

In het debat van woensdag 18 november klonk Ellian nog als een man op oorlogspad. "Ik zie dat de instroom niet daalt", zei hij. "De getallen van nu zijn natuurlijk niet houdbaar", voegde hij daar later aan toe. Nederland moet zich volgens hem onaantrekkelijk maken. En lukt het zo niet, dan "moeten er toch echt een paar dingen te bedenken zijn die wél kunnen", aldus Ellian.

Hij wist ook wat eraan kwam. Ceulemans vroeg hem die dag op de man af of hij een nieuwe motie over extra maatregelen dit keer wel zou steunen. Ellian zei dat hij zulke moties altijd serieus neemt, zonder erop vooruit te lopen, en begon over 76 zetels. Een meerderheid is "nog niet een vanzelfsprekendheid, zelfs als de VVD meedoet", rekende hij voor. Een onzekere meerderheid is alleen nog geen reden om zelf tegen te stemmen.

Toch weer aan de linkerkant

Het mooiste komt nog. "Het is dus evident dat het met links niet gaat vliegen", zei Ellian in datzelfde debat. "We zullen het dus moeten doen met de partijen die dat wel willen", concludeerde hij. De partijen die extra maatregelen wilden, stemden dinsdag voor. Zijn eigen fractie kwam bij links uit.

Het bleef niet bij één keer. Een tweede motie vroeg om gemeenten geen asielplekken op te leggen die ze niet zelf aanbieden. Ook moest het kabinet afzien van indeplaatsstelling. Dan beslist het Rijk over jouw gemeente. De VVD stemde tegen. En over de Spreidingswet , die asielzoekers over gemeenten verdeelt, zegt minister Bart van den Brink (CDA): "Die wordt onverkort uitgevoerd."

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Stoppen met alle subsidies aan organisaties die "asielinstroom en verblijf bevorderen" , zoals Kamerlid Lammers (Groep Markuszower) het noemde? Tegen. Elke week melden hoeveel vreemdelingen vertrekken? Alweer tegen. Van den Brink houdt het bij cijfers per maand. "Ik vind deze maandelijkse rapportages eigenlijk prima", zei hij. De instroom verschijnt wel per week: ongeveer 790 in week 45.

Zoete koek van het CDA

De minister ontraadde alle vier de moties, dus hij adviseerde de Kamer om tegen te stemmen. Zijn verweer bij de eerste was lachwekkend. "We hebben de stappen gezet die we tot nu toe gezet hebben", zei hij, en hij hoopt dat daar nog meer uitkomt. Een papegaai had het beter gekund.

En Ellian? "Ik neem niet voor zoete koek aan wat de minister zegt", pochte hij op 18 november. Dinsdag at zijn fractie die zoete koek op tot de laatste kruimel.

Een motie van Ellian zelf haalde het wel. Syriërs met een tijdelijke vergunning moeten een vertrekpremie van 10.000 euro kunnen krijgen, meldt de NOS . Ook stemde de VVD voor een motie van Van der Plas (BBB) om na te gaan welke Belgische maatregelen tegen Dublinclaimanten Nederland kan overnemen. Die haalde het niet. Maar een simpel verzoek om de instroom in te perken? Nee. De voordeur blijft wagenwijd open en bij de achterdeur wil de VVD jouw belastinggeld uitdelen.

Verachtelijk. Wie VVD stemde voor een streng asielbeleid, kreeg bij alle vier deze moties het stemgedrag van DENK. Dat is volksverlakkerij van de bovenste plank. De VVD is een club praatjesmakers die rechts praat tegen de kiezer en links stemt voor de coalitie. En Ellian is haar etalagepop: stoer om te zien en van binnen hol. Zo bloedt een partij dood, en ze verdient niet beter.

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