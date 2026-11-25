Wie in het voorjaar zijn aangifte opent, ziet zijn spaar- en beleggingsgeld nu meestal netjes klaarstaan. Maar als het nieuwe plan voor box 3 doorgaat, kun je daar als belegger niet meer blind op bouwen. Banken en adviseurs wezen voor een bijeenkomst op dinsdag 24 november in de Eerste Kamer op knelpunten in dat voorstel. Zelfs bij een start op 1 januari 2029 kunnen banken niet elk bedrag vooraf doorgeven. Je moet dan een deel van de prijzen en wijzigingen zelf bijhouden om fouten op je aanslag te mijden.

Het gaat om de novelle op de Wet werkelijk rendement box 3, waar de senaat op 15 december over wil stemmen. In dat voorstel betaal je over de waardestijging van aandelen, obligaties, opties en vastgoed pas belasting zodra je verkoopt. Rente en dividend blijven elk jaar belast. Die vermogenswinstbelasting geldt volgens de uitleg van de Eerste Kamer voor zo'n 90 procent van het vermogen dat in waarde groeit. Om die echte winst te meten, heeft de fiscus jouw gemiddelde koopprijs nodig.

Hoe één scheiding €4.000 te veel winst op papier kan zetten

Nu geven banken vooral jouw saldo op 1 januari door, plus rente en dividend. Voor het nieuwe plan moeten zij per klant veel meer vastleggen, maar zij weten lang niet alles. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) schrijft in haar stuk voor de senaat dat burgers missende cijfers "zelf moeten verzamelen of bijhouden". Zonder snelle, heldere regels groeit volgens de banken de kans op fouten en extra werk.

De NVB geeft een scherp voorbeeld van een scheiding. Stel dat iemand op een eigen rekening 100 aandelen heeft, gekocht voor €100 per stuk. Bij een scheiding in gemeenschap van goederen houdt die persoon de aandelen bij een koers van €140. De bank hoort niets omdat de naam gelijk blijft, en laat €100 in haar systeem staan. Moet er bij de scheiding al worden afgerekend over die €40 plus per aandeel, dan wordt €140 de nieuwe startprijs.

Verkoopt de eigenaar later voor €160, dan is de echte winst nog maar €20 per stuk, dus €2.000 samen. De bank rekent echter vanaf €100 en meldt €60 winst per aandeel, of €6.000 in totaal. Op die 100 aandelen scheelt dat €40 per stuk, oftewel €4.000 winst op papier waar al over is afgerekend. Ook bij overlijden, een gift of verhuizen naar een ander land weet de bank vaak van niets. Verder missen er volgens de NVB nog regels voor overstappen naar een andere bank, dividend in aandelen en kosten van betaalpakketten.

Jarenlang prijzen bewaren en kans op geldnood

Ook de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) zag grote haken en ogen voor beleggers. De orde wil wel snel rust en steunt een start op 1 januari 2029. Toch wees de NOB op drie valkuilen. Zo zijn bij verkoop vaak koopprijzen van jaren terug nodig. De orde stelt daarom voor om in de aangifte zelf een digitaal archief te maken, net als bij aandelen in box 2.

Daarnaast wil de NOB een regel om de oude prijs door te schuiven bij trouwen, scheiden en overlijden. Anders kun je een aanslag krijgen zonder iets te verkopen, wat volgens de adviseurs tot geldnood kan leiden. Ook lopen er in 2029 tijdelijk twee stelsels door elkaar. Aandelen en panden vallen onder winst bij verkoop, maar banktegoeden, crypto en polissen in box 3 blijven tot mogelijk 2030 onder jaarlijkse groei. Zonder sterke reden vreest de NOB in haar bijdrage aan de senaat "veel bezwaren en procedures". Ook de toets van de Belastingdienst rekent daarop en meldt dat banken voor 2029 nog geen harde zekerheid gaven.

Tot 2029 gelden de regels van nu: dit betaal je in 2026

Omdat het plan opschuift naar 2029, gelden ook in 2027 en 2028 nog de huidige regels. Volgens de cijfers van de Belastingdienst voor 2026 is de eerste €59.357 per persoon vrij, of €118.714 samen met een fiscale partner. Daarboven betaal je 36 procent over een vast percentage: voorlopig 1,28 procent op spaargeld en 6,00 procent op beleggingen en een tweede huis.

In het eigen voorbeeld van de fiscus betaalt een alleenstaande met €150.000 spaargeld in 2026 €417 belasting. Een stel betaalt bij dat bedrag €72 per persoon, dus €144 samen. Wie belegt of een tweede huis heeft, betaalt door die 6,00 procent fors meer, maar mag via tegenbewijs zijn echte lagere winst opgeven. Gaat het nieuwe plan in 2029 in, dan geldt de waarde van je beleggingen op 1 januari 2029 als startprijs. Koerswinst van vóór die dag blijft dus vrij van de nieuwe belasting.

Waarom Eerenberg dit jaar nog een ja wil

De Tweede Kamer nam het voorstel op 12 november aan, maar voor de senaat tikt de klok. In een brief van 17 november aan de Eerste Kamer vraagt staatssecretaris Eelco Eerenberg om een besluit uiterlijk 31 december 2026. De dekking in het plan, zoals strengere regels voor lenen bij de eigen bv in box 2, moet namelijk al op 1 januari 2027 ingaan.

Stemt de senaat pas in 2027, dan kan die dekking niet met terugwerkende kracht ingaan en moet er een nieuw voorstel komen. Ook moeten de handleidingen voor de gegevens van banken uiterlijk 1 juli 2027 vaststaan. Zij hebben namelijk minstens achttien maanden bouwtijd nodig voor belastingjaar 2029.

Het blijft voorlopig een plan waar de Eerste Kamer midden december nog over stemt. Toch doe je er nu al slim aan om je jaaroverzichten en koopbonnen netjes te bewaren. Stap je over naar een andere bank of verandert er thuis iets, dan heb je zelf het bewijs bij de hand en is de kans kleiner dat je dubbel betaalt.

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