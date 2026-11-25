Zelfs achter de muren van het Vaticaan voelde paus Franciscus zich niet altijd veilig voor de duivel. Uit dinsdag gepubliceerde fragmenten van zijn dagboek blijkt dat de overleden kerkvorst naar eigen zeggen minstens drie ontmoetingen met Satan had. Ook schreef hij over angstaanjagende visioenen van de poorten van de hel. Zijn ervaringen lezen soms als scènes uit een horrorfilm, maar waren voor de Argentijnse paus bloedserieus.

In het boek The Private Diary of Pope Francis, samengesteld door kardinaal Víctor Manuel Fernández, vertelt Franciscus over wat hij zelf ‘spirituele visioenen’ noemde. Als aartsbisschop van Buenos Aires zou hij de duivel tweemaal hebben gezien. De eerste keer vanuit een auto, de tweede keer op de koorgalerij tijdens een mis. Vooral de ‘dreigende ogen’ van Satan bleven hem achtervolgen.

Een derde ontmoeting volgde na zijn omstreden bezoek aan Chili in januari 2018. Ditmaal zou de duivel zelfs tegen hem hebben gesproken. “Enkele dagen na mijn terugkeer in Rome zat ik in een vergadering. Ik zag hem en hoorde zijn stem, triomfantelijk, alsof alles hem toebehoorde. ‘Nu heb ik alles gekregen wat ik wilde’”, schreef Franciscus in januari 2021. De krachtige, raspende stem kon hij naar eigen zeggen nooit meer vergeten.

Een kijkje in de hel

De reis naar Chili draaide uit op een nachtmerrie voor de paus. Franciscus had slachtoffers van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk publiekelijk in diskrediet gebracht. Een daaropvolgend onderzoek bracht de werkelijke omvang van het schandaal aan het licht. Enkele maanden later schreef de paus dat hij de ingang van de hel had gezien. “Ik keek even naar binnen en het joeg me enorme angst aan. Ik greep de rozenkrans als wapen. Ik dank de Heer voor deze hulp.” Ook zijn schaamte over de misbruikschandalen stak hij niet onder stoelen of banken. “Wat een schande en wat een kwaad heeft dit over de Kerk gebracht!”

Geheimen van de paus

Franciscus hield zijn dagboeken bij van 1992 tot 2024, het jaar voor zijn overlijden. Daarin schreef hij ook over zijn worsteling met macht, persoonlijke angsten en momenten van totale uitputting. Zelfs kardinaal Fernández, jarenlang een vertrouweling van de paus, wist weinig van deze innerlijke strijd.

Niet alle geheimen worden overigens prijsgegeven. Zijn meest vertrouwelijke gedachten schreef Franciscus in een onontcijferbare code. Die passages ontbreken in het boek, dat in vijf talen en 94 landen verschijnt.

De man die jarenlang aan het hoofd stond van de katholieke kerk blijkt achter gesloten deuren een minstens zo indrukwekkende strijd met zijn eigen demonen te hebben gevoerd.

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