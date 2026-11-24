Greenpeace staat op geen enkel stembiljet, maar bepaalt straks wel wat er in onze Klimaatwet moet. En het gerechtshof Den Haag liet het dinsdag gewoon gebeuren. Het kabinet-Jetten mag niet wachten op zijn eigen hoger beroep en moet het vonnis van de rechtbank nu al uitvoeren. Minister Stientje van Veldhoven (D66) is er al druk mee. Ligt die wet er eenmaal, dan is terugdraaien "onwaarschijnlijk", waarschuwde de advocaat van de Staat zelf.

In de Bonaire-zaak van Greenpeace beval de rechtbank Den Haag de Staat in januari om binnen achttien maanden bindende klimaatdoelen vast te leggen. Dat vonnis is 'uitvoerbaar bij voorraad', in gewoon Nederlands: meteen uitvoeren, ook al loopt er een beroep. Het kabinet vroeg om uitstel en ving bot, behalve over de lucht- en scheepvaart, meldt het ANP . Dit is een tussenarrest, alleen over dat uitstel. Het hoger beroep zelf loopt nog.

Om de lucht- en scheepvaart had Greenpeace niet eens gevraagd, en de rechtbank stopte ze toch in haar bevel. Daarover had zij "geen bevel mogen geven", oordeelt het hof . Greenpeace kreeg dus meer dan het vroeg, en toch moet de rest van dat bevel gewoon door.

Terugdraaien? Vergeet het maar

De Staat kan dit hoger beroep straks winnen en toch aan de wet van Greenpeace vastzitten. De landsadvocaat schreef in mei al haarfijn op wat er misgaat zonder uitstel. Een wet wijzigen duurt "doorgaans circa 18 tot 30 maanden", staat in het stuk, en de rechtbank gaf er achttien. Lukt het op tijd, dan ligt die wet er vermoedelijk vóór het eindoordeel van het hof. Het beroep heeft dan geen "praktische betekenis" meer, aldus de landsadvocaat, en terugdraaien is "onwaarschijnlijk" omdat daar weer een nieuwe wet voor nodig is.

Niemand heeft jou iets gevraagd

De landsadvocaat sprak zelfs van "een ontoelaatbaar wetgevingsbevel". Zo heet het als een rechter de politiek opdraagt een wet te maken, en dat mag volgens de Staat niet. In een democratisch proces tellen alle belangen mee, staat erbij, "ook van partijen die niet zijn betrokken bij deze procedure". Die buitenstaander ben jij. Voor het hof was dat betoog van de Staat geen reden om te wachten. Of het klopt, blijkt pas in het beroep zelf.

Nu staat in de Klimaatwet dat ministers voor 2030 "streven" naar 55 procent minder uitstoot dan in 1990. Straks moet er een bindend doel staan, afdwingbaar bij de rechter. Hoe hoog dat wordt, mag Den Haag deels zelf invullen. Dat het er moet komen, dicteert de rechter. De kans dat Nederland die 55 procent haalt, is kleiner dan 5 procent, aldus de Klimaat- en Energienota van het kabinet. Zelfs dat streven haalt Nederland dus vrijwel zeker niet. De rekening van een plicht komt bij de gewone Nederlander terecht. Het logo van Greenpeace mag van mij alvast op je energierekening.

Op Prinsjesdag was de inspraakronde over het wetsvoorstel voorzien voor eind dit jaar. Daarna volgen de Raad van State en twee Kamers, en op 28 juli 2027 loopt de klok af. Zo wordt het parlement het stempelkussen van Greenpeace.

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Strafwerk voor Nederland

De rechtbank leunt mede op afspraken van VN-klimaattoppen. Bij de plichten die ze daaruit haalt, had het kabinet in april "bedenkingen", schreef Van Veldhoven aan de Kamer . De laatste klimaattop klapte zondag, zonder slotakkoord. Toch zei Van Veldhoven dinsdag in het vragenuur dat de EU weer het voortouw moet nemen om van fossiele brandstoffen af te komen, meldt het ANP . De olielanden halen hun schouders op, en Nederland zit bij de rechter strafwerk te maken.

Thuis speelt ze intussen braaf de notulist van Greenpeace. "Het kabinet werkt hard aan de uitvoering van het vonnis", antwoordde ze in september op Kamervragen. Dat moet ze ook, maar geloof jij dat een D66 -minister daar wakker van ligt? Natuurlijk niet.

Hier wordt ieder weldenkend mens kotsmisselijk van. Wie in dit land een wet wil, moet daar een meerderheid voor halen. Greenpeace ontwijkt de kiezer, want die zou nee zeggen. Rechters die voor zo'n drammerige actieclub wetten bestellen, zijn politici in toga. Willen ze zo graag een wet? Laat ze die dan maar komen halen in het stemhokje.

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