Wie nog dacht dat de EU eerlijk oordeelt over geld, kan vandaag hard lachen. De Europese Commissie gaf dinsdag haar oordeel over de plannen van de eurolanden voor 2027. Het Frankrijk dat tot zijn nek in de schulden zit, krijgt keurig groen licht uit Brussel. Nederland krijgt met een schuld van 46,5 procent een harde waarschuwing aan de broek.

Zelfs in Brussel zelf viel de mond open. Volgens het AD heerste er verbazing over die scheve uitkomst: groen licht voor het rammelende plan van Parijs, een tik op de vingers voor zuinig Nederland. Wie de cijfers ernaast legt, snapt die verbazing meteen.

Frankrijk hoort met België, Italië en Griekenland bij de vier landen die dit en volgend jaar een schuld van meer dan 100 procent meeslepen. Volgens de Commissie zelf staat Parijs eind 2027 zelfs op 122,1 procent. Het plafond is 60 procent. Nederland blijft daar met 46,5 procent ver onder. Ook ons tekort blijft met 2,1 procent in 2027 dik onder de Europese grens van 3 procent.

Toch zet Brussel juist Nederland op het matje, terwijl de echte schuldenlanden gewoon wegkomen met hun gerommel.

De Nederlandse misdaad: één tiende procent te veel

Wat heeft Nederland dan misdaan? De uitgaven stijgen harder dan met Brussel was afgesproken, meldt het ANP . Over twee jaar samen loopt dat op tot 0,7 procent van onze economie, waar 0,6 procent mag. Om één tiende procent staat Nederland dus op het strafbankje.

Kijk dan eens om je heen. Twaalf van de 27 landen zitten dit jaar met hun tekort boven de 3 procent, en in 2028 dreigen dat er zestien te worden. Meer dan de helft van de landen lapt de schuldgrens van 60 procent aan zijn laars. Voor alle 27 landen samen klimt het tekort van 3,1 procent vorig jaar naar 3,7 procent in 2027. Hun gezamenlijke schuld loopt dan op naar 84,7 procent. Dat is bijna het dubbele van de onze.

Brussel meet met twee maten en beschermt de grote schuldenmakers in het zuiden. Omdat Frankrijk op papier net binnen een los EU-regeltje past, knijpt de Commissie voor de Franse verkiezingen van 2027 graag een oogje dicht. Nederland stort al jaren miljarden in de Europese pot om die landen overeind te houden. Als dank krijgt het een rode kaart.

Kabinet-Jetten gooit zelf ook met miljarden

Toch zit er ook een pijnlijke les in deze tik voor VVD-minister Eelco Heinen en premier Rob Jetten. De waarschuwing laat óók zien dat dit zwakke kabinet de eigen uitgaven niet in de hand heeft. Dit jaar was 4,7 procent groei de limiet en rekent Brussel op 5,2 procent. Terwijl burgers en bedrijven steeds zwaarder worden belast, pakt de ploeg van Jetten er zelf nog een schep bovenop. Volgend jaar mag er 3,5 procent bij en schiet de raming door naar 4,7 procent.

Dat past precies bij een coalitie van D66, VVD en CDA die elk probleem probeert af te kopen met jouw geld. Er gaan miljarden naar asiel en het klimaat, en aan het eind van het jaar schrikt men dat de rekening ontploft. Ondertussen krijgt de gewone burger alleen maar hogere heffingen op zijn spaargeld en zijn benzine voor de kiezen.

Heinen en Jetten bukken voor Brussel en smijten thuis met jouw centen. Zolang Frankrijk met een schuld boven de 100 procent vrijuit gaat en Nederland mag bloeden, is dit hele EU-stelsel één grote schijnvertoning.

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