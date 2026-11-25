Wie een rekening van het CAK op de mat krijgt voor een verpleeghuis of hulp thuis, denkt vaak dat het bedrag wel klopt. De gegevens komen immers rechtstreeks van de gemeente en de Belastingdienst. Toch laat een nieuw rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zien dat het op vier concrete punten misgaat. Voor jouw eigen rekening kan dat flink schelen.

De minister van Volksgezondheid stuurde het NZa-toezichtrapport over het CAK over 2025 op 12 november 2026 naar de Tweede Kamer. Het eindoordeel over het geheel is positief, want het CAK voerde zijn taken rechtmatig en doelmatig uit. Voor 423.336 mensen met langdurige zorg (Wlz) en 895.145 mensen met hulp uit de Wmo inde het CAK in totaal €849 miljoen.

De fouten die de NZa bij de eigen bijdragen vond, tellen samen op tot €2,86 miljoen: €1,57 miljoen bij de Wlz en €1,29 miljoen bij de Wmo. Burgers betaalden dat bedrag nadrukkelijk niet zomaar te veel, want in dat totaal zitten ook fouten in de andere richting en open boekingsposten. Zo keerde het CAK €423.000 aan creditnota's onterecht uit en bleven €605.000 aan boekingsverschillen open bij beschermd wonen.

Toch staan er tussen die cijfers vier fouten die rechtstreeks op jouw eigen brief of factuur kunnen landen. Zeker nu het aantal bezwaren bij de Wlz in 2025 met 31 procent steeg, loont een eigen controle.

Waarom een niet verwerkt huwelijk de hoge bijdrage kan opleveren

De grootste risico's zitten bij je partnerstatus. Uit de NZa-cijfers blijkt dat het CAK voor €356.000 (€349.000 Wlz en €7.000 Wmo) iemand als alleenstaande aansloeg, terwijl er bij de gemeente een huwelijk stond. Beide posten staan nog open. Daarnaast meldt de toezichthouder €884.000 aan onzekerheid (€765.000 Wlz en €119.000 Wmo) doordat het systeem mogelijk onterecht uitging van één persoon in huis.

Zo'n fout vinkje op je beschikking kan heel duur uitpakken. Volgens de regels van het CAK voor de lage en hoge bijdrage betaal je in een verpleeghuis altijd de lage bijdrage zolang je partner thuis woont. Ook na vier maanden blijft dat tarief gelden. Kies je bij de SVB voor AOW voor alleenstaanden, dan betaal je wel de hoge bijdrage.

In 2026 ligt de lage bijdrage op maximaal €1.115,80 per maand en in 2027 op €1.147,80. Ziet het CAK jou door een fout als alleenstaande, dan schiet de rekening na vier maanden omhoog naar de hoge bijdrage. Voor 2026 geldt daarbij een maximum van €3.061,80 per maand en in 2027 wordt dat €3.149,40. Het verschil tussen beide maxima bedraagt volgens een berekening van DDS €1.946 per maand in 2026 en €2.001,60 in 2027. Hoeveel het bij jou scheelt, hangt af van je inkomen: beide bijdragen worden anders berekend.

Ook bij spaargeld werkt een foute partnerstatus door. Als alleenstaande telt voor de bijdrage van 2026 je vermogen uit 2024 mee boven €36.952 (voor 2027: je vermogen uit 2025 boven €37.395). Met een partner ligt die grens twee keer zo hoog op €73.904 (€74.790). Van wat daarboven zit, telt 4 procent mee.

Bij hulp thuis uit de Wmo voel je een partnerfout eveneens meteen. Ben je getrouwd of woon je samen en is één van beiden onder de AOW-leeftijd van 67 jaar, dan betaal je niets. Sta je fout als alleenstaande in het systeem, dan betaal je toch tot €21,80 per maand. Over een heel jaar tikt dat in 2026 aan tot €261,60. Daarnaast ging het bij de Wmo voor €378.000 mis doordat een handmatige samenwoonrelatie na een verhuizing sinds 2020 doorliep. Inmiddels is deze fout afgesloten.

Rekening gekregen terwijl er geen zorg was

Een tweede fout uit het rapport treft mensen zonder zorglevering. Voor €32.000 (€27.000 Wlz en €5.000 Wmo) stuurde het CAK toch een rekening, terwijl in het systeem geen zorg stond. Het CAK moet dat bedrag terugbetalen en beide posten staan nog open.

Controleer op elke factuur of de startdatum en einddatum kloppen. Het CAK krijgt deze data van de gemeente, het zorgkantoor of de zorgaanbieder en ziet zelf niet welke hulp jij krijgt. Loopt een rekening door nadat huishoudelijke hulp stopte, meld dat meteen.

Ook inkomen en aanpassing gingen soms mis

Verder stonden in het Wlz-overzicht twee inkomensfouten. Voor €136.000 berekende het systeem door een softwarefout de bijdrage met een verkeerd inkomen, al is dat probleem opgelost. Daarnaast ging het voor €104.000 mis bij een aanpassing van de hoge bijdrage (peiljaarverlegging) als het huishouden veranderde; deze fout staat nog open.

Kijk op je brief dus welk jaarinkomen erboven staat. Voor 2026 gebruikt het CAK je gegevens uit 2024, en voor 2027 die uit 2025. Is je inkomen nu fors lager, dan kun je tot 1 mei 2027 een aanpassing van de eigen bijdrage over 2026 aanvragen. Bij de lage bijdrage moet je inkomen plus vermogensdeel dit jaar minstens €3.293,60 onder 2024 liggen. Bij de hoge bijdrage kijkt het CAK of je na de bijdrage en zorgpremie onder het zak- en kleedgeld zakt. In de tweede helft van 2026 is die grens €449,44 per maand alleenstaand en €699,11 met partner.

Zo check en herstel je je CAK-brief op tijd

In een reactie op 18 november 2026 noemde CAK-voorzitter Hans Ouwehand het NZa-rapport "een mooie erkenning voor de stappen die we als organisatie hebben gezet". Toch blijft een eigen check hard nodig.

Log met DigiD in op Mijn CAK en loop vier punten na: je partnerstatus, lage of hoge bijdrage, de zorgdata en het inkomen. Staat je partner fout, geef dat direct door via partnergegevens wijzigen bij het CAK , want automatisch doorgeven via de gemeente gaat soms mis. Kloppen de zorgdata niet, dien dan binnen zes weken een bezwaar tegen onjuiste zorggegevens in, gerekend vanaf de datum op de brief of factuur.

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