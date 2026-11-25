Van circa 1,1 miljoen werknemers is het pensioen bij een verzekeraar of ppi nog niet omgezet naar de nieuwe regels. Dat schrijft minister Vijlbrief op 23 november aan de Tweede Kamer. Doet je werkgever te weinig, dan krijg je vanaf februari 2027 een brief of e-mail. Is de regeling op 1 januari 2028 niet aangepast, dan kan de dekking voor je partner wegvallen. Een voorbeeld van de Belastingdienst komt bij een pensioenpot van €200.000 uit op een claim van €139.000. De minister onderzoekt of zo'n claim te voorkomen is.

Het gaat om circa 38.000 regelingen. DDS schreef daar op 18 oktober al over. Nu zegt de minister om hoeveel mensen het gaat en wanneer de brieven komen. De 38.000 komt van De Nederlandsche Bank (DNB). De 1,1 miljoen zijn mensen die nu pensioen opbouwen.

Wanneer je bericht krijgt

Half januari tot half februari 2027: je verzekeraar of ppi stuurt werkgevers die te weinig deden een urgentiebrief.

je verzekeraar of ppi stuurt werkgevers die te weinig deden een urgentiebrief. Vanaf februari 2027: alleen werknemers van die bedrijven krijgen zelf een brief of e-mail. Daarin staat wat er met hun regeling kan gebeuren.

alleen werknemers van die bedrijven krijgen zelf een brief of e-mail. Daarin staat wat er met hun regeling kan gebeuren. April 2027: is er nog te weinig voortgang, dan volgt een herinnering aan je werkgever.

is er nog te weinig voortgang, dan volgt een herinnering aan je werkgever. 1 januari 2028: op die dag moeten alle regelingen zijn aangepast.

De minister verwacht een groot deel van de omzettingen in het eerste kwartaal van 2027 en op 1 januari 2028.

Wat er mis kan gaan

Zonder aanpassing kan de uitvoering van de regeling stoppen. Dan kan de dekking voor nabestaanden en bij arbeidsongeschiktheid wegvallen. Ook nieuwe opbouw loopt gevaar. Volgens DNB speelt dat vanaf 1 januari 2028.

Daarnaast kan er belasting komen over alles wat je in die regeling opbouwde. De Belastingdienst rekende dat in oktober 2025 voor met een pensioenpot van €200.000:

Loonheffing: 49,5 procent, dus €99.000. De pensioenuitvoerder moet die afdragen.

49,5 procent, dus €99.000. De pensioenuitvoerder moet die afdragen. Revisierente: hooguit 20 procent, hier €40.000. Die betaal je zelf. Uit je pensioenpot mag dat niet.

Samen is dat €139.000. Het voorbeeld rekent met het hoogste tarief over het hele bedrag. Vijlbrief praat met het ministerie van Financiën om zulke gevolgen voor werknemers te voorkomen. Dat lost volgens hem niet alles op: nieuwe opbouw en dekking blijven een probleem.

Volgens de minister kun je je werkgever aansprakelijk stellen voor de schade. De Belastingdienst waarschuwt wel dat een werkgever dat misschien niet kan betalen.

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Zo zie je waar je pensioen zit

Log met DigiD in op mijnpensioenoverzicht.nl. Daar zie je je pensioenuitvoerders en hun contactgegevens. Kijk naar die van je huidige baan.

Een ppi is een premiepensioeninstelling. In het register van DNB staan er vijf: Allianz, a.s.r., BeFrank, Centraal Beheer en Zwitserleven. Voor verzekeraars is er een apart register. Zit je bij een pensioenfonds, dan gaat dit nieuws niet over jou.

Dit vraag je aan je werkgever

Adviseur: is er al een pensioenadviseur ingeschakeld? Dat is volgens de minister de eerste stap.

is er al een pensioenadviseur ingeschakeld? Dat is volgens de minister de eerste stap. Keuzes: liggen die al vast? Volgens het platform Werken aan ons Pensioen moet dat voor 1 oktober 2027 zo zijn.

liggen die al vast? Volgens het platform Werken aan ons Pensioen moet dat voor 1 oktober 2027 zo zijn. Kosten: kent je werkgever de voucher van VNO-NCW en MKB-Nederland? Daarmee krijgt hij tot €555 advieskosten terug.

kent je werkgever de voucher van VNO-NCW en MKB-Nederland? Daarmee krijgt hij tot €555 advieskosten terug. Regeling: vraag die op. Daarin staat wat er voor je partner is afgesproken.

Hulp krijg je bij je vakbond of de ondernemingsraad. Ook je verzekeraar of ppi kan helpen.

Als je partner van dat pensioen afhangt

Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl of je jaarlijkse overzicht wat er voor je partner is geregeld . Soms kun je bij je uitvoerder extra nabestaandenpensioen regelen. Een overlijdensrisicoverzekering kan ook.

Onder de nieuwe regels geldt een grens. Overlijd je voor je pensioen, dan krijgt je partner hooguit 50 procent van je laatste pensioengevend loon. Bij een loon van €40.000 is dat hooguit €20.000 bruto per jaar. Minder of niets kan ook. Woon je ongehuwd samen, meld je partner dan bij je uitvoerder.

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Krijg je vanaf februari een e-mail, klik dan niet zomaar op een link. Mijnpensioenoverzicht.nl waarschuwt voor valse berichten over pensioen. Ga zelf naar de site van je uitvoerder en neem het bericht mee naar je werkgever.

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