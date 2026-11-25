Een ouder die na het verlies van een partner het kindsdeel alvast uitbetaalt, denkt vaak gewoon een schuld af te lossen. Toch pakt dat bij de fiscus heel anders uit als er geen of weinig rente op dat bedrag staat. In een eigen voorbeeld over een erfdeel van €100.000 rekent de Belastingdienst bij €80.000 uitbetalen al €22.000 als gift. Zonder hogere eenmalige grens kost dat het kind in 2026 volgens DDS ruim €1.500 belasting. Bij de volle €100.000 loopt die schatting op naar ruim €3.500.

De fiscus zette deze lijn op 22 juni 2026 vast in kennisgroepstandpunt KG:063:2026:05 over het aflossen van een overbedelingsschuld . De regel speelt bij gezinnen waar de wettelijke verdeling geldt, bijvoorbeeld als één ouder overlijdt zonder testament. Het huis, het spaargeld en alle spullen gaan dan eerst naar de langstlevende ouder. Het kind krijgt zijn erfdeel op papier als een vordering die pas vrijkomt na het overlijden van die tweede ouder.

De wet geeft de achterblijvende ouder wel de ruimte om het kindsdeel eerder terug te betalen. Doet de ouder dat, dan kijkt de fiscus scherp naar de rente op die schuld. Als maatstaf geldt de jaarlijkse marktrente uit de loonbelasting. De Belastingdienst werkte het overzicht van marktrenten op 18 november 2026 bij. Voor 2026 geldt 2,593 procent en voor 2027 stijgt dat cijfer naar 2,987 procent.

Hoe €80.000 uit een renteloos kindsdeel ruim €1.500 belasting kost

Met een eigen rekenvoorbeeld laat de Belastingdienst zien hoe hard de valkuil toeslaat. Stel dat één ouder in 2022 zonder testament overleed en €200.000 naliet aan partner en kind. Het kind kreeg een renteloos kindsdeel van €100.000. Vijf jaar later is de partner 71 jaar en gezond, met nog vijftien verwachte jaren.

In het voorbeeld rekent de fiscus met 3 procent marktrente. Omdat het kind normaal pas over vijftien jaar aan de beurt is, telt die vordering nu minder zwaar mee. Zonder belasting mag de ouder daarom hooguit €64.186 aan het kind overmaken.

Betaalt de ouder toch €80.000 uit om het kind te helpen, dan schakelt de fiscus over op de regels van de Successiewet. Daarbij geldt nog altijd 6 procent rekenrente en bij 71 jaar factor zeven, samen 42 procent vruchtgebruik. De vordering is voor de fiscus dan maar €58.000 waard. Het verschil met €80.000, precies €22.000, geldt als een belaste schenking

Wat het kind echt betaalt, hangt af van de vrije grens. Op de pagina met vrije bedragen voor schenken in 2026 geldt voor ouder aan kind €6.908 per jaar. Volgens de tarieven voor schenkbelasting in 2026 betaalt een kind 10 procent tot €158.669 en 20 procent daarboven. Rekent DDS het voorbeeld van de fiscus door met de cijfers van 2026, dan blijft €15.092 belast en bedraagt de aanslag ongeveer €1.509. Keert de ouder de hele €100.000 uit, dan geldt €42.000 als gift en loopt de aanslag volgens diezelfde berekening op naar ongeveer €3.509.

Waarom de fiscus je eigen schuld een gift noemt

Voor veel ouders voelt dat onlogisch, omdat het kind dat bedrag eerder al erfde. Toch kijkt de fiscus strikt naar het voordeel dat de ouder opgeeft. Zolang een ouder het geld zonder of tegen lage rente mag houden, levert dat elk jaar voordeel op. Betaalt hij de volle som vrijwillig veel eerder uit, dan schuift dat voordeel naar het kind. De kennisgroep gaat er dan in beginsel van uit dat de ouder het kind bewust wil bevoordelen.

Door die stijging van de marktrente in 2027 ligt de rente op een oude schuld volgend jaar bovendien nog sneller onder de marktrente.

Met deze rente blijft aflossen wel belastingvrij

Toch gaat het niet bij elk kindsdeel mis. De kennisgroep zet helder naast elkaar wanneer je wel de hele schuld met rente mag betalen. Dat kan zonder aanslag als er een samengestelde rente (rente op rente) geldt die minstens gelijk is aan de marktrente van dat jaar.

In het tweede voorbeeld van de fiscus draagt het kindsdeel 4 procent rente op rente tegenover 3 procent marktrente. Na vijf jaar staat de schuld op €121.665,30 en mag de ouder dat hele bedrag belastingvrij betalen. Aan de bovenkant ligt wel een grens van 6 procent rente op rente, want alles erboven ziet de wet weer als een gift.

Ligt de rente op rente onder de marktrente, zoals 2 procent in het derde voorbeeld, dan groeit de schuld naar €110.408. Omdat de rente lager is dan 3 procent, blijft hooguit €95.099 vrij van belasting. Ook bij enkelvoudige rente moet je rekenen, omdat over oude rente geen nieuwe rente groeit. Bij 7 procent enkelvoudig staat na vijf jaar €35.000 aan rente open. Daarvan mag maar €22.465,17 vrij mee boven op €100.000 hoofdsom, samen €122.466 in het rekenvoorbeeld van de fiscus.

Drie checks voordat je een kindsdeel overmaakt

Wil je als langstlevende ouder alvast geld uit de oude erfenis overmaken, pak dan eerst de papieren erbij. Kijk of er rente is afgesproken en of dat enkelvoudige rente is of rente op rente. Staat er niets op papier of ligt het percentage onder de marktrente, laat dan eerst de veilige grens uitrekenen voordat je geld overboekt.

Is je kind tussen 18 en 40 jaar en gebruikte het nooit eerder een grote vrije gift? Dan vangt de eenmalige vrije grens van €33.129 uit 2026 een flink deel op, ook als het kind op die dag precies 40 wordt. Wel moet het kind dan aangifte doen. Geldt die grens niet, blijf dan binnen de jaarlijkse vrije grens van €6.908 of wacht tot het kindsdeel opeisbaar is.

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