FVD wil van minister David van Weel (VVD) weten wat de partij nog méér tegen extremisme kan doen. Zijn antwoord is een dichte deur. Zes dagen eerder vond de minister van Justitie nog dat het met foute banden "absoluut klaar" moest zijn. FVD heeft zes leden eruit gezet en vroeg zelf om een gesprek. Van Weel bedankt ervoor. Zo blijft de vlek op FVD lekker zitten.

Woensdag kwam het antwoord van zijn woordvoerster, meldt het ANP . De minister gaat niet met Forum voor Democratie om tafel over afstand nemen van mensen met nazistische ideeën. Het excuus: FVD mag niet méér informatie krijgen dan andere partijen. De brandweercommandant brult dat het vuur uit moet, en daarna draait hij zelf de kraan dicht.

Eerst een grote mond

Terug naar donderdag 19 november. Zembla had neonazistische vechtclubs in beeld gebracht, met leden van FVD erbij. Van Weel had zijn oordeel klaar bij Hart van Nederland . "Het is niet voor het eerst dat een link ontstaat met een of meerdere leden van FVD met dit soort bijeenkomsten", zei hij. "Ik denk dat dat absoluut klaar moet zijn", voegde hij eraan toe. Of er strafbare feiten zijn gepleegd, liet hij aan het OM en de politie.

Hij vroeg FVD ook afstand te nemen van die clubs, schrijft Hart van Nederland. De partij werd dus bij naam aangesproken, in het openbaar. Van gelijke behandeling van alle partijen was in die uitspraak niets te bekennen.

FVD pakt het zelf op

En FVD? Daar zijn zes leden geroyeerd , oftewel uit de partij gegooid. Terecht. Neonazi's en vechtclubs horen nergens thuis. Op het partijcongres van zaterdag zei FVD-kopstuk Lidewij de Vos het hardop: er is geen plek voor "betrokkenheid bij gewelddadige organisaties".

Daar bleef het niet bij. Het partijbestuur zocht dat weekend zelf contact met de minister, schreef FVD maandag op X . De partij wil bespreken "wat wij als partij nu nog méér kunnen doen om duidelijk afstand te nemen". Ook "eventuele voorzorgsmaatregelen" moesten op tafel komen, aldus het bericht.

Een oppositiepartij klopt uit zichzelf aan bij een minister van het partijkartel en vraagt wat er beter kan. Precies wat Den Haag altijd zegt te willen. Een minister die het meent, pakt zijn agenda en maakt een uur vrij. Van Weel kreeg de kans in de schoot geworpen en smeet haar in de prullenbak.

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Een smoes in ambtenarentaal

Dan dat excuus. De zorgen leven breder in de Kamer, liet de woordvoerster weten, en partijen moeten "een gelijke informatiepositie" hebben. "Het is daarom logisch om alle partijen deze informatie aan te bieden middels een technische briefing", staat in haar reactie. In gewoon Nederlands: ambtenaren praten Kamerleden bij.

Die briefing is voor iedereen. Alleen heeft het partijbestuur van FVD er niets aan. Dat vroeg om een gesprek met de minister en krijgt een zaaltje met ambtenaren aangeboden. Vraagt FVD daar hoe ze haar eigen ledenbestand schoon houdt, dan luistert de concurrentie mee.

En welke voorsprong zou FVD krijgen? In haar bericht op X staat geen verzoek om geheimen. De partij vroeg raad over haar eigen gedrag. Daarvoor hoeft Van Weel geen enkel dossier open te trekken. Hij kan luisteren en zeggen wat hij van een partij verwacht. Komt daarna een andere partij met dezelfde vraag, dan zet hij nog een pot koffie.

De rekensom is simpel. Zit FVD bij Van Weel aan tafel, dan kan niemand de partij nog wegzetten als een club die wegkijkt. Een dichte deur houdt dat verwijt in leven. FVD kreeg veel kritiek omdat ze te weinig afstand zou nemen. Nu vraagt ze hoe het beter kan, en de man met de grote mond stuurt zijn woordvoerster. Het kartel verdient meer aan de vlek dan aan de schoonmaak.

Laaghartig. Wie een partij in het openbaar de les leest en haar daarna op de stoep laat staan, geeft geen zier om de strijd tegen extremisme. Van Weel is een brulboei: veel lawaai voor de pers, en wegduiken zodra FVD aanbelt. En zijn partijkartel? Dat is een stel moddergooiers.

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