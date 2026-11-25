Alleenstaande AOW'er krijgt zo'n €1.257 vakantiegeld, Zwitser in december een hele maand extra
Bij de AOW krijg je geen dertiende maand. De SVB betaalt twaalf keer per jaar, plus vakantiegeld in mei. In Zwitserland komt er in december 2026 voor het eerst wel een dertiende maand. Een ongehuwde gepensioneerde krijgt daar tot CHF 2.520 extra. Omgerekend is dat €2.743.
DDS rekende met de koers van de Europese Centrale Bank van 23 november 2026. Een euro was toen 0,9186 frank. De Zwitserse bedragen zijn bruto. De €2.743 geldt alleen voor wie heel 2026 het maximum kreeg. In 2025 kreeg 9 procent CHF 2.520 per maand of meer.
Zo werkt de Zwitserse dertiende maand
De AHV is het Zwitserse staatspensioen. Rond 2,6 miljoen gepensioneerden krijgen de dertiende maand, meldt het Zwitserse bureau voor sociale verzekeringen BSV. Het bedrag is een twaalfde van het ouderdomspensioen over heel 2026. Het komt automatisch met het pensioen van december mee. De eerste betaling is begin december. Het BSV geeft voorbeelden:
- Heel 2026 CHF 1.540 per maand: de dertiende maand is ook CHF 1.540, omgerekend ruim €1.676.
- Vanaf juli 2026 het maximum van CHF 2.520: dan is het zes keer CHF 210. Dat is CHF 1.260, omgerekend ruim €1.371.
Gemiddeld komt de eerste dertiende maand uit op ongeveer CHF 1.580, zo'n €1.720. Een echtpaar krijgt er samen hoogstens CHF 3.780 bij. CHF 2.520 is het gewone maximum. Wie zijn pensioen had uitgesteld, kan daarboven uitkomen. Nabestaanden en arbeidsongeschikten houden twaalf betalingen.
Vakantiegeld is lager dan een volle maand
Woon je alleen en heb je een volledige AOW? Dan krijg je sinds 1 juli €1.662,16 bruto per maand. Getrouwd of samenwonend is het €1.139,39 per persoon. Daarnaast bouw je vakantiegeld op: €104,78 bruto per maand, of €74,85 als je getrouwd bent of samenwoont.
Over twaalf maanden is dat nu €1.257 en €898. Een alleenstaande blijft daarmee ruim €400 onder een volle maand AOW. Voor getrouwden en samenwoners is het verschil ruim €240 per persoon. Wat je in mei krijgt, wijkt daar iets van af. De SVB stelt het bedrag in januari en juli opnieuw vast.
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Spanje betaalt veertien keer
- Spanje betaalt pensioenen in veertien keer, met extra betalingen in juni en november. Na een vol halfjaar is elke extra betaling gelijk aan een gewone maand. Na een arbeidsongeval of beroepsziekte zijn het twaalf betalingen.
- Italië betaalt de dertiende maand samen met december. Dat pensioen staat op 1 december klaar. Bij een laag inkomen en hooguit €7.954,05 pensioen per jaar komt er €154,94 bij.
Het aantal betalingen zegt niets over de hoogte van het pensioen. Ook de AHV en de AOW verschillen sterk. De AHV hangt af van premiejaren en inkomen. Bij de AOW telt elk verzekerd jaar voor 2 procent mee.
In Zwitserland gewerkt? Dan krijg je je deel ook hier
Met een EU-nationaliteit houd je je Zwitserse ouderdomspensioen ook buiten Zwitserland. Het wordt meestal betaald in de munt van het land van je rekening. Wordt je pensioen in Nederland betaald, dan komt de dertiende maand mee.
- Je krijgt je eigen deel. Pensioenen die Zwitserland naar het buitenland betaalt, waren in 2025 gemiddeld CHF 702 per maand. Dat is zo'n €764.
- Een klein pensioen komt soms één keer per jaar. Dat geldt tot 20 procent van het volledige minimumpensioen, dus tot CHF 252 per maand. De dertiende maand over 2026 komt dan met de jaarbetaling in 2027.
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Klopt je Zwitserse dertiende maand niet? Vraag het kantoor dat je pensioen betaalt dan schriftelijk om een besluit. Daartegen kun je bezwaar maken. De AOW van december betaalt de SVB op 21 december.
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