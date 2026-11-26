Wie als burger bouwt zonder vergunning of een rechter negeert, krijgt direct een boete. Voor het COA gelden onder CDA-minister Bart van den Brink andere wetten. In Uden zette de dienst de eerste bewoners al in het nieuwe azc nog voordat de rechter sprak. En nu er een harde eis ligt voor veilig verkeer, haalt het COA er minachtend de schouders over op.

Het is de botte arrogantie van een staat in de staat. Onlangs zagen kiezers in Vlaardingen al hoe het COA dwars tegen beloften aan de kiezer een opvang doordrukt . In Uden, in de gemeente Maashorst, gaat de minachting nog verder. Daar telt zelfs een vers vonnis uit Den Bosch nauwelijks mee.

De rechtbank sprak pas dinsdagmiddag recht. Toch bracht het COA die dag al mensen over uit het Van der Valk-hotel naar de Boekelsedijk. Woensdag zouden de laatste groepen aankomen; daarna wonen er 300 asielzoekers en statushouders. Het COA zei bij Omroep Brabant : "Of dat handig is of niet, laat ik in het midden. We hebben bewust het risico genomen voor een rustige overgang van de bewoners."

Het gemak van het COA weegt dus zwaarder dan de veiligheid van kinderen en buren op de smalle dijk. Maashorst had woensdagmiddag nog niet eens gereageerd op vragen of alles echt klaar is. Toch wuift de woordvoerder de uitspraak luchtig weg: "De genoemde verkeersmaatregelen zijn, zoals we van de gemeente begrijpen, nagenoeg afgerond."

De rechter eiste eerst een veilige dijk, maar het COA wacht niet

Nagenoeg betekent in helder Nederlands simpelweg niet af. Wat de rechtbank Oost-Brabant op 24 november in het vonnis vastlegde, laat geen ruimte voor smoesjes. De rechter verbood het hele azc niet. Maashorst mocht de vergunning voor tien jaar en 300 asielzoekers geven. Maar zeven bezwaarmakers, onder wie buren en een restauranteigenaar, kregen op kernpunten gelijk. De gemeente moet zelfs griffierecht en proceskosten vergoeden.

Na een eerdere tik in september bleek het werk nog steeds niet op orde. Daarom zette de rechter zelf harde regels in de vergunning. Er mogen hooguit 30 statushouders wonen en er komt een hek van ongeveer 1,80 meter. Vrachtwagens voor de stroom uit biogas moeten op de smalle weg met zwaailichten rijden. Bovenal stelde de rechtbank in het persbericht dat "het AZC pas in gebruik mag worden genomen als de genoemde fysieke herinrichtingsmaatregelen zijn getroffen".

Daar staat geen woord Spaans bij. Pas open zodra de fietsstraat, de extra lampen en de smalle tunnel onder de N264 echt klaar zijn. Maashorst wilde die klus al eind september afronden, maar eind november wist zelfs de rechtbank niet of het werk was gedaan. Toch ramt het COA de deuren open en zet de buurt buitenspel.

Natuurlijk klinkt meteen het bekende excuus: uiterlijk 1 december sluit de noodopvang bij Van der Valk, en de rechter liet dit azc toch staan? Die smoes rammelt aan alle kanten. 1 december is pas volgende week, en een krappe planning van een staatsdienst is nooit een vrijbrief om een bindend vonnis te negeren.

Bart van den Brink laat zijn asieldienst boven de wet staan

Die stuitende houding valt niet uit de lucht. Het COA valt onder CDA-minister Bart van den Brink van het kabinet-Jetten. Door de Spreidingswet moet Maashorst 341 asielzoekers kwijt, zodat dit plan razendsnel door de buurt werd gedrukt. Voor 300 asielzoekers staat alles klaar, terwijl voor 200 starterswoningen naast het terrein nog geen aanvraag ligt.

Zo werkt het voor jou als Nederlander elke week. Probeer als bakker of ondernemer maar eens je deur te openen als verplichte eisen voor de veiligheid nog niet af zijn. Binnen een dag hangt er een slot op je pand. Het asielbeleid van D66, VVD en CDA komt overal mee weg, zolang er maar snel bedden vol staan.

Minister Bart van den Brink moet de leiding van het COA vandaag nog op het matje roepen. Het college van Maashorst moet direct handhaven zolang het werk aan de Boekelsedijk niet aantoonbaar af is. Zolang het kabinet-Jetten een dienst beloont die zelfs een vonnis wegwuift, heerst hier niet de wet maar de wil van het partijkartel!

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