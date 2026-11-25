Amper een dag nadat Sybrand Buma aan zijn lijmklus begon, vlogen de scherven alweer door de Tweede Kamer. Op dinsdag 24 november scheurde het kabinet van Rob Jetten op drie harde punten dwars door het midden. Jij betaalt voor een kapot kabinet dat het geen dag volhoudt, terwijl premierspartij D66 openlijk het paspoort van zware criminelen beschermt.

D66 en PRO redden het paspoort van zware criminelen

Dat bleek meteen bij het plan van PVV-Kamerlid Maikel Boon. In zijn motie vraagt Boon om een wet waarmee daders met twee paspoorten hun paspoort verliezen "na een onherroepelijke veroordeling voor een ernstig misdrijf". Het kabinet ontraadde het plan. Toch stemde een ruime meerderheid van 89 tegen 61 zetels voor.

De partij van premier Jetten staat dus hand in hand met Jesse Klavers PRO en DENK tegen het afpakken van het paspoort van zware daders. Wie hier een zwaar misdrijf pleegt, mag zijn Nederlandse paspoort van D66 gewoon houden. Pure minachting voor elk slachtoffer. De VVD en het CDA steunden de eis met PVV, JA21, FVD, Groep Markuszower, BBB, SGP en Lid Keijzer. Tegen stemden D66, PRO , ChristenUnie, DENK, PvdD, SP, 50PLUS en Volt.Wie hier een zwaar misdrijf pleegt, mag zijn Nederlandse paspoort van D66 gewoon houden. Pure minachting voor elk slachtoffer.

VVD breekt met D66 en CDA om de bijstand

Even later barstte de coalitie weer open, maar nu andersom. SGP-Kamerlid André Flach en JA21-Kamerlid Annabel Nanninga legden een gewijzigde motie neer voor een ingroeimodel voor nieuwkomers in de sociale pot. In hun stuk wijzen Flach en Nanninga erop dat "60% van de mensen met een bijstandsuitkering van niet-Europese afkomst is". Zes op de tien mensen in de bijstand dus. Intussen betalen werkende Nederlanders zich blauw aan boodschappen en belasting.

De VVD brak dus met D66 én CDA om een plan zoals in Denemarken en Zweden te laten verkennen. Eerder gaf VVD-minister Thierry Aartsen al toe dat de bijstand Met 76 tegen 74 stemmen ging het plan er nipt door. Zeven fracties stemden tegen: D66, PRO, CDA, DENK, PvdD, SP en Volt. De tien andere fracties stemden voor, met de VVD voorop en ook steun van ChristenUnie en 50PLUS.Eerder gaf VVD-minister Thierry Aartsen al toe dat de bijstand vooral bij statushouders groeit . Toch speelt de VVD op rechts stoer voor de bühne, terwijl ze in één kabinet blijft zitten met partijen die de kassa openhouden.

Bij de begroting van Asiel en Migratie ging dit spel een derde keer door. Annelotte Lammers (Groep Markuszower) vroeg in haar motie om alle migranten op sociale media te checken en de achterstand weg te werken. Dat moet, schrijft zij, omdat "potentiële terroristen nooit buiten het zicht van de overheid mogen blijven". Het kabinet ontraadde het plan. Alleen de VVD en zes andere fracties stemden voor (61 zetels). Tien fracties stemden tegen (89 zetels): D66, PRO, CDA, JA21, ChristenUnie, DENK, PvdD, SGP, SP en Volt. Zelfs achterstanden bij checks op terreur snel wegwerken gaat Jetten en het CDA te ver.

Het toneelstuk van een stervend kabinet

In Den Haag klinkt de smoes dat een kabinet zonder meerderheid per motie steun zoekt, net als in Denemarken. Wat een laf praatje. De Denen gebruiken dat model om de bijstand streng te houden en grenzen te sluiten. Hier plakt het partijkartel zichzelf vast aan het pluche: twee tegen één bij paspoorten, en meteen erna één tegen twee bij bijstand en terreurchecks.

Voor VVD-fractieleider Ruben Brekelmans is dit goedkoop theater. Met losse rechtse stemmen wil hij kiezers paaien, terwijl zijn ministers braaf naast Jetten blijven zitten. Intussen laten D66 en het CDA zien waar ze echt staan: de kassa open en het paspoort van zware criminelen veilig.

Stop met Buma's zinloze lijmklus en trek de stekker uit dit kabinet. Voer de aangenomen moties voor het paspoort en de bijstand direct uit, of stuur Nederland naar de stembus. Jouw belastinggeld en jouw veiligheid horen niet in handen van een doodzieke coalitie die de uitgang niet vindt.

Like DDS op Facebook en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws.