UWV geeft vanaf 1 januari 2027 meestal geen boete meer als je een vergeten wijziging binnen zes maanden zelf meldt. Dat staat in een nieuwe beleidsregel in de Staatscourant van 23 november. Nu kan zo'n eigen melding je na 60 dagen nog 10 procent kosten van wat je te veel kreeg. Uitkering die je te veel kreeg, moet je in de regel nog wel terugbetalen.

Je moet de wijziging wel melden voordat UWV die zelf ontdekt. Dat staat in de Wet handhaving sociale zekerheid , waar de regel bij hoort.

Hoe eerder je meldt, hoe milder

De tijd loopt vanaf het begin van de overtreding. Dit doet UWV als je zelf alles alsnog doorgeeft:

Binnen zes maanden: in principe geen sanctie.

in principe geen sanctie. Na zes tot twaalf maanden: meestal een schriftelijke waarschuwing of een boete van €50.

meestal een schriftelijke waarschuwing of een boete van €50. Na meer dan twaalf maanden: meestal een boete.

UWV kan afwijken als dit in jouw situatie niet past. Werd een eerdere boete minder dan vijf jaar geleden definitief, dan krijg je wel een boete. Binnen zes maanden is die meestal €50.

Nu €200 boete, straks meestal niets

Nu geldt nog een regel uit 2017 , die op 1 januari vervalt. Wie binnen 60 dagen zelf meldt, krijgt een waarschuwing. Binnen een jaar is de boete in principe 10 procent van wat je te veel kreeg. Daarna is dat 25 procent.

Stel: je kreeg door een vergeten wijziging €2.000 bruto te veel. Meld je dat zelf na vier maanden, dan is de boete nu in principe €200. Vanaf 2027 is dat meestal niets. Na acht maanden is het nu ook €200, straks een waarschuwing of €50. De €2.000 betaal je in de regel ook terug

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Als er toch een boete komt

DDS schreef op 13 oktober al over de lagere boetepercentages die bij deze wet horen. Volgens de wet mag UWV bij zelf melden van een boete afzien. Een termijn staat er niet in. De grenzen van zes en twaalf maanden kiest UWV zelf.

UWV rekent bij een boete met 5 of 15 procent van wat je te veel kreeg. In het ontwerp van het Boetebesluit is 5 procent de gewone boete. De 15 procent is voor zware gevallen, zoals vervalste papieren of verzwegen structureel inkomen. Zulke gevallen wegen ook bij zelf melden mee.

Kreeg je te veel, dan is de boete minstens €50. Kreeg je niets te veel, dan kan het bij een waarschuwing blijven. Kun je de boete niet betalen, dan rekent UWV met wat je in hooguit 12 maanden kunt aflossen. Bij een zwaar geval of herhaling is dat hooguit 24. Kun je bijna niets aflossen, dan betaal je €50. Nu is dat €40.

Voor wie en vanaf wanneer

De regel geldt voor de WW, IOW, Ziektewet, WIA , WAO, WAZ, Wajong en Toeslagenwet. Ook de Wet arbeid en zorg valt eronder. Voor AOW en bijstand geldt hij niet.

Het gaat om beslissingen die UWV na 1 januari 2027 bekendmaakt, ook over fouten van daarvoor. Voor eerdere besluiten blijven de oude regels gelden. De startdatum van de wet wordt apart vastgesteld. UWV rekent met 1 januari.

Dit geef je door aan UWV

Ben je iets vergeten, wacht dan niet tot januari. Ontdekt UWV het eerst, dan ben je te laat. Wat UWV vanaf twee weken na je melding nog te veel betaalt, telt niet mee voor de boete.

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Kun je niet in één keer terugbetalen, bel dan UWV voor een regeling via 088 898 20 00. Kreeg je dit jaar te veel en betaal je pas volgend jaar terug, dan is dat het brutobedrag . De loonheffing kun je later terugvragen via je aangifte.

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