Wie thuis zware zorg krijgt via een vpt (volledig pakket thuis), betaalt vanaf 1 januari 2027 meer aan het CAK. Tegelijk wil het kabinet de vergoeding voor maaltijden uit dat pakket schrappen. Het maximum voor een vpt stijgt volgend jaar naar €1.147,80 per maand. Bij een modulair pakket of pgb betaal je hooguit €960,40 per maand, omdat je daar je eigen eten betaalt. Wel erkent de minister dat voor het plan eerst een wetswijziging én een aangepaste CAK-bijdrage nodig zijn.

Vpt kost in 2027 €2.248,80 per jaar meer dan mpt bij het CAK

Met een indicatie voor de Wlz (Wet langdurige zorg) stuurt het CAK je elke maand een rekening. De hoogte hangt af van je inkomen, je vermogen en de zorgvorm. Volgens de nieuwe cijfers van het CAK voor 2027 ligt de lage bijdrage voor een vpt tussen €218,60 en €1.147,80 per maand. Op de vpt-pagina van het CAK is dat in 2026 nog €212,60 tot €1.115,80. Aan de bovenkant komt er dus €32 per maand bij, of €384 per jaar.

Kies je voor een pgb of het mpt (modulair pakket thuis), dan valt de maandfactuur lager uit. Daar rekent het CAK in 2027 minimaal €31,20 en maximaal €960,40 per maand voor. Zet je beide lijsten naast elkaar, dan zit er precies €187,40 per maand tussen. Over een heel jaar scheelt dat €2.248,80, tegen €182,20 per maand (€2.186,40 per jaar) in 2026. Een vpt kost meer, mede omdat de aanbieder nu betaalt voor eten en drinken.

Op 1 januari 2027 schuiven nog twee CAK-regels mee. Het CAK rekent volgend jaar met je inkomen en vermogen uit 2025. Daarbij geldt een toetsbedrag van €37.395 als je alleen woont, en €74.790 met een partner. Van het vermogen boven dat bedrag telt 4 procent mee bij je inkomen. Ook gaat er in 2027 in totaal tweederde af van de korting voor AOW'ers met een laag inkomen en spaargeld of ander vermogen (de CVO), waarna die in 2028 vervalt.

Plan van 10 november raakt 38.786 ouderen thuis

Het grote gat tussen vpt en mpt vormt de kern van het plan uit Den Haag. Op 10 november 2026 stuurde Mirjam Sterk, minister van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport, een brief aan de Tweede Kamer met dit plan. Zij wil het advies van Zorginstituut Nederland van 21 september 2026 volgen. Voor ouderen moeten vpt en mpt samen één nieuwe vorm voor zorg aan huis worden, naast het pgb. Omdat klanten met een mpt of pgb hun boodschappen al zelf afrekenen, wil Sterk die betaling uit het vpt halen.

Het gaat om steeds meer ouderen. In 2025 hadden 38.786 ouderen een vpt, meer dan het dubbele van de 15.617 in 2020. Nu verschilt de aanpak per aanbieder: de een bezorgt warme maaltijden, de ander keert een bedrag uit. Aanbieders kijken daarbij vaak naar het Nibud, meldt het rapport. Voor 70-plussers raamt het Nibud gemiddeld €7,96 per dag, en voor wie alleen woont zo'n 10 procent meer. Zelf nagerekend is €7,96 per dag gelijk aan €238,80 per 30 dagen, of €2.905,40 per jaar. Met 10 procent extra kom je uit op bijna €8,76 per dag, of €262,68 per 30 dagen.

Hulp bij koken en een verpleeghuis blijven gedekt

Kwetsbare ouderen blijven in dit voorstel niet zonder steun in de keuken achter. Zowel de minister als het Zorginstituut trekt een duidelijke lijn tussen de kassabon en de zorg. Lukt koken, brood smeren of zelf eten niet meer, dan blijft die hulp gedekt vanuit de Wlz. De voorwaarde is wel dat je die taken niet zelfstandig kunt uitvoeren.

Ook het regelen van eten en drinken blijft verzekerd als het jou en je familie niet meer lukt. De aanbieder let op ondervoeding of uitdroging, want bijna één op de vijf 85-plussers is ondervoed. Zulke afspraken komen in je zorgplan, dat minstens twee keer per jaar wordt bekeken. Alleen de kassabon van de boodschappen betaal je in het voorstel zelf. Bij verblijfszorg in een verpleeghuis binnen een zorgzwaartepakket verandert niets: daar blijven maaltijden gedekt. Voor de gehandicaptenzorg en langdurige ggz thuis vraagt Sterk eerst los advies.

Waarom de CAK-rekening ook moet veranderen

Gaan ouderen met een vpt hun eten zelf betalen, dan wringt het hogere CAK-tarief direct. Sterk schrijft in haar brief dat het plan naast een wetswijziging "ook een aanpassing van de hoogte van de eigen bijdrage" vergt. Het Zorginstituut noemt een herziening van die bijdrage eveneens als harde voorwaarde. Verder moet zorgwaakhond NZa de tarieven voor aanbieders verlagen, en het instituut wil een aparte regeling voor wie nu al een vpt heeft.

Ouderenbond ANBO-PCOB zette in het rapport al een concreet bedrag neer. Volgens de bond moet de eigen bijdrage bij een vpt flink omlaag als maaltijden wegvallen. ANBO-PCOB noemt ruwweg €245 per maand als een partner inwoont, tot €268,50 per maand voor wie alleen woont. Daarin rekent de bond naast boodschappen ook mogelijke bezorgkosten mee. MantelzorgNL waarschuwde in hetzelfde rapport dat deze taken niet zomaar bij de familie mogen belanden.

Voor nu verandert er aan je maaltijden en zorgplan dus nog niets. Sterk praat eerst met zorgpartijen over het aanvullend akkoord voor de ouderenzorg . Daarna is nog een wetswijziging nodig, waarover de Tweede en Eerste Kamer stemmen. Kijk eind dit jaar wel je nieuwe CAK-brief goed na, want het hogere tarief tot €1.147,80 per maand gaat al op 1 januari in.

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