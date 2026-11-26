Je rijdt de grens over, pakt het pistool en ziet het direct op de teller: in Nederland word je aan de pomp genadeloos uitgekleed. Staatssecretaris Eelco Eerenberg (D66) kon de schade dinsdag niet meer wegstoppen. Zijn nieuwe rapport laat zien dat pompen vlak bij België bijna een vijfde minder benzine verkopen.

Hoe graag Eerenberg die cijfers in de lade hield, toont de beslisnota van Financiën . Die lag al op 3 november op zijn bureau. BBB-leider Henk Vermeer vroeg al vaker om het rapport, en de PVV vroeg ernaar bij het Belastingplan 2027. Toch zette Eerenberg pas op 22 november zijn krabbel, toen dat plan al door de Tweede Kamer was. Op 24 november zag het parlement pas de ravage langs de grens.

Twaalf euro extra accijns op één volle tank

Kijk naar de tarieven in het rapport van Financiën . Sinds 1 januari betaal je hier 0,84 euro benzineaccijns per liter, nog zonder de 21 procent btw. In Duitsland is dat 0,65 euro en in België 0,60 euro. Op een volle tank van vijftig liter scheelt dat 9,50 euro met Duitsland en 12 euro met België aan kale accijns. Voor diesel betaal je hier 0,55 euro per liter tegen 0,47 euro in Duitsland en 0,60 euro in België.

Het kabinet melkt autorijders uit en laat kleine pomphouders bloeden. Binnen tien kilometer van België zakte de verkoop van benzine tegenover het binnenland met 19,7 procent weg. Langs de Duitse grens ging er 13,9 procent af. Waar beide grenzen vlakbij liggen verdween 17,3 procent, en binnen twintig kilometer zelfs 25,9 procent. Bij diesel zakte de afzet bij België met 12,2 procent. Het rapport noemt als mogelijke verklaring dat "kleine tankstations meer last hebben van grenseffecten", precies de mkb'ers waar politici zo mooi over praten.

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Eerenberg schuilt achter eigen groene dwang

In zijn Kamerbrief van 24 november kan Eerenberg er niet meer omheen. "Bij het verder verminderen van de accijnsverlaging per 1 januari 2026 worden de grenseffecten grotendeels negatief", erkent hij zwart op wit. Toch schuiven de D66 'er en zijn rapport meteen smoesjes naar voren. De meting tot maart was kort, de oorlog in Iran dreef elke prijs op en niet elk model toont hetzelfde.

Zijn brutaalste uitvlucht gaat over de kale prijs zonder belasting . Die ligt hier zo'n 10 cent per liter hoger dan bij de buren. Volgens Eerenberg draagt dat vermoedelijk bij aan "een daling van het aantal verkochte liters aan de Nederlandse kant van de grens", zodat hij de accijns lastig los kan meten. Wat een gotspe! Want naast Belgische prijsregels en hogere marges noemt het rapport zelf de groene bijmengplicht in Nederland, die vanaf 2024 steeg van 19,9 naar 28,4 procent.

Eerenberg misbruikt de ene Haagse strop als smoes voor de andere. Groene rechten drukken steeds harder op elke liter die jij tankt. Je wordt als forens dubbel gepakt: met 5 cent extra accijns in januari via het amendement van Pieter Grinwis (ChristenUnie), en met die duurdere bijmengplicht. Bovenop die stapel weigert het kabinet uitstel van de nieuwe Europese CO2-heffing.

Ambtenaren noemen die 0,84 euro nog steeds een korting. Zonder rem had het basispad de benzineaccijns dit jaar al op 1 euro per liter gezet, zonder btw, en diesel op 0,65 euro. Van D66 verwacht niemand iets anders dan dwang tegen de auto. Maar dat VVD-minister Eelco Heinen en zijn eigen partij dit graaien steunen, toont de minachting van het partijkartel.

Stop het graaien aan de pomp

Zodra de kas leeg raakt, grijpt het kabinet naar jouw geld en nooit naar zijn eigen verspilling. Miljarden vloeien naar klimaat, asiel en het buitenland, terwijl werkende Nederlanders bij de pomp bloeden. Pomphouders langs de grens zien hun vaste klanten lachend naar België of Duitsland rijden.

Eerenberg en Heinen moeten de accijns op benzine en diesel blijvend omlaag brengen tot onder het peil van de buren. Schrap die dure groene bijmengplicht direct en snijd hard in de uitgaven van de staat. Zolang een volle tank over de grens tot twaalf euro scheelt aan kale accijns, jaagt dit kabinet Nederland bewust het land uit. Jouw auto, jouw werk, jouw pomp om de hoek: kabinet-Jetten offert alles op voor een bodemloze staatskas!

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