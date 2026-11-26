Wie alleen woont en een eigen pensioen heeft, krijgt nu nog dezelfde AOW als iemand zonder pensioen. Een nieuw rapport rekent nu een optie door die dat vanaf 1 januari 2030 anders maakt voor nieuwe AOW'ers die alleen wonen. Zo iemand met pensioen zou in die rekenoptie tot €6.592 bruto per jaar inleveren. Netto gaat het om hooguit ongeveer €3.400 per jaar.

Dit is geen besluit van het kabinet en het raakt niemand die nu al AOW krijgt. Sterker nog: de werkgroep achter het rapport Kostbaar goed (aangeboden op 19 november 2026) raadt een AOW op basis van inkomen zelf af. De uitvoering wordt voor de Sociale Verzekeringsbank (SVB) veel zwaarder. Ook krijgen ouderen dan vaker te maken met correcties en geld dat zij achteraf moeten terugbetalen.

Zo werkt de korting van 25 cent per euro

In Bijlage 9 van het rapport, onder Fiche 31, staat hoe deze optie werkt. Nu krijgt wie alleen woont een AOW van 70 procent van het minimumloon. Mensen met een partner krijgen elk 50 procent. Op het overzicht van de SVB per 1 juli 2026 zie je dat verschil meteen. Een alleenstaande krijgt €1.662,16 bruto per maand en €104,78 vakantiegeld. Wie samenwoont, krijgt €1.139,39 bruto en €74,85 vakantiegeld per persoon.

In Fiche 31 krijgt elke nieuwe AOW'er een vaste basis van 50 procent, gelijk aan de norm voor stellen. Alleenstaanden krijgen daar een losse extra kop bovenop tot 70 procent, naar rato van hun AOW-jaren. Het rapport rekent met een kop van maximaal €6.592 bruto per jaar, dus circa €549 bruto per maand. Dat jaarbedrag wijkt iets af van het losse julitarief van de SVB. Heeft een nieuwe alleenstaande naast de basis-AOW nog ander inkomen, zoals pensioen of loon? Dan zakt die kop met 25 cent per euro extra inkomen.

Een eigen rekensom met die regel maakt het snel helder. Bij €12.000 bruto extra pensioen per jaar (€1.000 per maand) zakt de kop met €3.000 bruto per jaar (€250 per maand). Er blijft dan nog €3.592 bruto over. Rond €26.400 aan extra bruto inkomen per jaar is de hele kop op. Op pagina 76 noemt het rapport ook de grens van meer dan €26.000 als punt waarop het hele bruto bedrag van €6.592 wegvalt. Netto kan het verlies oplopen tot ongeveer €3.400 per jaar, of circa €283 per maand. Dat is een daling tot zo'n 9 procent van het inkomen, al wordt dat percentage lager bij heel hoge inkomens.

Wie in deze rekenoptie niets verliest

De optie raakt lang niet alle ouderen. Fiche 31 rekent met een ingroei van 20 jaar en met overgangsrecht voor wie op 1 januari 2030 al AOW ontvangt. Wie nu al AOW heeft of vóór 2030 de AOW-leeftijd haalt, houdt in die berekening dus gewoon zijn volle uitkering.

Ook voor twee andere groepen blijft alles gelijk. Nieuwe alleenstaanden zonder pensioen of ander inkomen houden de volle kop tot 70 procent. Hun verlies is 0 procent, zodat zij niet in de AIO-bijstand zakken. Voor stellen en echtparen verandert er niets, omdat hun AOW nu al op 50 procent ligt.

Waarom het rapport dit plan zelf afraadt

Op papier levert deze koers op termijn veel geld op voor de schatkist. Volgens de raming dalen de AOW-lasten met €100 miljoen in 2030, €308 miljoen in 2031 en €527 miljoen in 2032. In 2050 loopt dat op tot €5.140 miljoen per jaar. Extra kosten bij de SVB en mogelijke extra AIO-uitgaven tellen daar nog niet in mee.

Toch raadt de werkgroep in de samenvatting een inkomensafhankelijke AOW openlijk af. De SVB zou voor ruim 1,4 miljoen alleenstaanden elk jaar zowel hun woonvorm als hun inkomen moeten toetsen. Loon- en pensioencijfers komen drie maanden te laat binnen. Wie bijverdient, weet pas achteraf het juiste bedrag, en elke stap omhoog in pensioen of AOW dwingt tot een nieuwe som.

Daar komt bij dat circa 10 procent van alle AOW'ers buiten Nederland woont. Voor hen mist de SVB de juiste gegevens, en juridisch is onduidelijk of zo'n kop mee over de grens mag. In Fiche 31 waarschuwen de opstellers voor onzekerheid, verrekeningen en extra terugvorderingen, en schrijven zij letterlijk: "Mogelijk is de maatregel voor de SVB onuitvoerbaar."

Volgens het bericht van het Rijk op 19 november 2026 kan besparen bij ouderen beter via belastingen dan via de AOW. Het rapport wijst dan eerst op de ouderenkorting en op de vrijstelling van AOW-premie.

Geen besluit: kabinet reageert begin 2027

Het rapport Kostbaar goed telt 32 losse opties en verplicht het kabinet tot niets. Minister Hans Vijlbrief van Sociale Zaken stuurde het stuk op 19 november 2026 naar de Tweede Kamer. In zijn Kamerbrief van 19 november 2026 schrijft Vijlbrief kort: "De inhoudelijke kabinetsreactie volgt begin 2027."

Zelfs als een kabinet dit ooit zou willen, kost een nieuwe wet volgens Fiche 31 gemiddeld twee jaar, met een aanzienlijke kans dat het langer duurt. Eerst moet de SVB ook toetsen of het plan wel werkt voordat er een echte startdatum komt.

Krijg je nu al AOW of bereik je die leeftijd vóór 2030, dan raakt deze optie je niet. Woon je alleen en ga je pas na 2030 met pensioen, dan staat er nu ook niets vast. Volg vooral wat het kabinet begin 2027 kiest, omdat de onderzoekers zelf eerder naar belastingregels wijzen.

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