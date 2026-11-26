De VVD bloedt dood in de peilingen en vlak voor het congres van zaterdag vliegen de messen over tafel. In de nieuwste Peilingwijzer is de partij de grootste daler met een val naar 12 tot 16 zetels. De verraderspartij staat nu zelf in lichterlaaie. Eigen kopstukken laten Dilan Yesilgöz al keihard vallen.

Kijk naar de cijfers van de Peilingwijzer van 25 november en je ziet de pure paniek. Bij de stembus van 2025 haalde de VVD nog 22 zetels en 14,2 procent. In twee maanden tijd zakte de partij 2,4 procentpunt weg naar 8,0 tot 10,0 procent. Linkse koploper PRO staat op 27 tot 31 zetels. Op rechts staan PVV en JA21 ruim boven de VVD.

De openlijke dolkstoot van Christianne van der Wal

Pauw & De Wit deed de oud-minister iets wat bij de gesloten VVD zelden gebeurt. Zij zet live op televisie de bijl aan de stoel van haar eigen leider. Zoals Precies op dit pijnlijke moment stapte oud-VVD-voorzitter Christianne van der Wal woensdagavond een tv-studio binnen. Bijdeed de oud-minister iets wat bij de gesloten VVD zelden gebeurt.Zoals de NOS meldt , sprak Van der Wal klare taal: "Er is ongelofelijk veel onvrede in de partij."

Haar schot trof de drie petten van Dilan Yesilgöz. Zij is tegelijk minister van Defensie, vicepremier en partijleider. Van der Wal zei openlijk: "Heel veel leden voelen ongemak bij die dubbelfunctie." Zelf ziet zij Yesilgöz het liefst als minister blijven. Ook legde zij de bange sfeer bloot met de woorden: "Maar niemand durft het te benoemen." Wat een gênante bekentenis voor een partij die graag pronkt met lef en vrijheid.

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Provinciale paniek en opstand tegen de partijtop

Van der Wal staat zeker niet alleen. Uit berichtgeving van het ANP en het AD blijkt dat bestuurders in de provincies zondag al aandrongen op een "elegant vertrek" van Yesilgöz als leider. In maart volgen de Statenverkiezingen. Die lokale kopstukken zien een grote nederlaag aankomen. De NOS las zelfs interne berichten van provinciale bestuurders vol boosheid en angst.

Dat de VVD-top de greep op de leden kwijt is, zag je begin november al. De leiding schoof oud-minister Micky Adriaansens naar voren als lijsttrekker voor de Eerste Kamer. Oud-staatssecretaris Frans Weekers trok zich daar niets van aan en stelde zich toch kandidaat. De achterban slikt die arrogantie niet meer en pikt het niet langer dat een klein Haags kliekje alles oplegt.

Zaterdag moet Yesilgöz op het grote congres een zaal vol boze leden toespreken. Achter de schermen zagen ze al volop aan haar stoelpoten. De tijd dat VVD-leden braaf klapten voor elk praatje van de top is voorbij.

Niet de agenda is rot, maar het verraad zelf

Toch trapt de VVD met dat gepraat over een dubbele baan weer in haar eigen smoes. Van der Wal probeerde Yesilgöz nog te sparen door haar een topminister te noemen. Het zou alleen aan de dubbelrol in een minderheidskabinet liggen. Wat een slappe afleiding. Kiezers lopen echt niet weg omdat Yesilgöz twee keer per dag van jas wisselt.

Rechtse kiezers spugen de VVD uit omdat zij elke belofte in de prullenbak gooide voor het pluche. Samen met D66 en CDA houdt de partij een zwak minderheidskabinet onder Rob Jetten in leven. Op asiel, klimaat en belasting levert de VVD steeds in, terwijl de gewone Nederlander betaalt. In de Kamer speelt de fractie af en toe stoer, maar de ministers blijven rustig zitten naast D66.

Of de VVD zaterdag nu een ander gezicht kiest of Yesilgöz laat spartelen, dat verandert niets. Een partij zonder ruggengraat red je niet met een nieuw poppetje aan het roer. Zolang de VVD het partijkartel dient in plaats van de eigen kiezer, gaat die vrije val gewoon door tot er niets meer over is.

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