Overlijdt je partner en had die een volledige AOW, dan krijg je van de SVB nu één keer €1.214,24. Een ambtelijk rapport rekent door wat er gebeurt als die overlijdensuitkering verdwijnt. De AOW van je partner loopt dan door tot het eind van de maand. Het is één van 32 opties en er is niets besloten. Het kabinet reageert begin 2027.

Het rapport heet Kostbaar goed en ging op 19 november naar de Tweede Kamer . De optie kan op zijn vroegst op 1 januari 2030 ingaan. Dan moet het besluit er per 1 januari 2027 zijn. Een wetswijziging duurt gemiddeld twee jaar, de invoering daarna nog een jaar. Valt het besluit later, dan schuift 2030 mee op.

Zo werkt de overlijdensuitkering nu

Het bedrag volgt de AOW van de overledene . Bouwde die geen volledige AOW op, dan krijg je minder. De AOW-toeslag telt niet mee.

Is er geen partner, dan gaat het geld naar minderjarige kinderen. Anders kan een huisgenoot het krijgen die in gezinsverband met de overledene woonde. Had de overledene het bedrag voor alleenstaanden, dan is dat nu €1.766,94. Duurzaam gescheiden partners krijgen niets.

Overlijden op de 5e of op de 28e

Stel: je partner had een volledige AOW en overlijdt in november. Die maand telt 30 dagen. DDS rekent per dag met een dertigste van het maandbedrag. Met de bedragen van nu komt er voor de dagen na het overlijden:

Op de 5e: nu krijg je €1.214,24. In de optie zijn er nog 25 dagen AOW, samen €949,49. Dat is €264,75 minder.

nu krijg je €1.214,24. In de optie zijn er nog 25 dagen AOW, samen €949,49. Dat is €264,75 minder. Op de 28e: nu is het ook €1.214,24. In de optie zijn er nog 2 dagen AOW, samen €75,96. Dat is €1.138,28 minder.

Overlijden laat in de maand pakt het slechtst uit, schrijft ook het rapport. Zelfs op de 1e krijg je minder dan nu: 29 dagen AOW is €1.101,41.

De bedragen zijn bruto en gaan alleen over de AOW. Over vakantiegeld in de extra dagen zegt het rapport niets. Komt dat erbij, dan is het verschil kleiner. Op gewone AOW houdt de SVB wel loonheffing en een bijdrage Zvw in. Daardoor kan het netto juist groter zijn. Heb je zelf AOW, dan krijg je ook in de optie het hogere bedrag voor alleenstaanden.

Waarom het rapport hiernaar kijkt

De SVB zet de AOW halverwege de maand klaar en betaalt die rond de 23e. Bij overlijden op de 28e is er dus 2 dagen te veel betaald. De SVB verrekent dat nu met het vakantiegeld en de overlijdensuitkering. Het rapport schetst twee varianten:

Alleen schrappen: ongeveer 20.000 extra terugvorderingen bij nabestaanden per jaar.

ongeveer 20.000 extra terugvorderingen bij nabestaanden per jaar. Schrappen en de maand doorbetalen: ongeveer 15.000 terugvorderingen per jaar minder.

Schrappen levert uiteindelijk €122 miljoen per jaar op. Doorbetalen kost €116 miljoen. Er blijft €6 miljoen over. Het doel is een eenvoudiger uitvoering.

Bij een alleenstaande pakt de optie gunstiger uit

Woonde de overledene alleen, dan is er nu meestal geen overlijdensuitkering. Bij overlijden op 5 november telt de AOW tot en met die dag: €277,03 bruto. De optie noemt geen uitzondering. Dan is het de hele maand: €1.662,16. Erfgenamen hoeven ook minder vaak iets terug te betalen.

Betaal je de uitvaart ervan?

Valt de uitkering weg, dan kun je volgens het rapport naar de gemeente. Die kan bijzondere bijstand geven voor uitvaartkosten. De gemeente kijkt naar je inkomen en vermogen en kan het als lening geven.

Volgens het rapport is nog onderzoek nodig naar internationale verdragen en het eigendomsrecht.

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