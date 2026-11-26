Laat er nul twijfel over bestaan: extreemrechts geweld, foute vechtclubs en rassenhaat zijn walgelijk en horen nergens thuis. Wie geweld gebruikt moet voor de rechter komen. Maar trap niet in het gespeelde drama rond de film van Zembla en het Belgische Pano. Dit is een doorzichtige politieke aanval van het partijkartel om Forum voor Democratie kapot te maken.

Circus Zembla en de echte vraag achter verdwaalde jongens

Bennink trekt in het gesprek een scherpe streep tussen twee groepen. Aan de ene kant staan eventuele stokers op de achtergrond, of zoals hij het noemt "de mensen die daarachter zitten". Aan de andere kant staan verdwaalde jongens die erachteraan lopen. Dat praat geweld niet goed, maar verklaart wel de voedingsbodem. Volgens Bennink zoeken die jongens spanning, fysieke strijd en een 'sense of belonging'. Hij vergelijkt dat met de film Fight Club en met zijn eigen tijd als punker, toen hij zelf bewust choqueerde en verboden dingen deed.

Die jongens botsen hard op een kille, vreemde cultuur vol genderdwang en linkse lesjes. Zo komen zij uit bij harde muziek, duistere stijl en verboden tekens, waarbij Bennink wijst op ontwerpen van Karl Diebitsch. Sietske Bergsma vindt het sterk dat hij dit taboe openbreekt. De grote media praten als een bange kudde na dat alles 'heel erg' is, maar kijken nooit in de spiegel. Bergsma noemt daarbij ook filosoof Sid Lukkassen, die precies hetzelfde ziet.

Twee maten van de elite: Erasmusbrug tegenover Sophie Straat

Daarna leggen Bennink en Bergsma met twee voorbeelden de dubbele maat van de staat bloot. Eerst noemt Bennink het signaal aan jonge mannen over kracht en mannelijkheid "totaal schizofreen". In zijn ogen steunt de overheid aan de ene kant een 'naziregime in Oekraïne' waar jongens hard en sterk voor moeten zijn. Tegelijk moedigt de cultuur in eigen land juist een ander geslacht aan.

Daarna zet Bergsma de straffen rond de Erasmusbrug recht naast het optreden van zangeres Sophie Straat. Bergsma verspreekt zich kort met 'All Whites Matter' waar de echte tekst 'White Lives Matter' was, maar haar punt staat als een huis. Tijdens Oud en Nieuw 2022/2023 projecteerden twee mannen teksten op de Erasmusbrug, en later in Eindhoven op het stadhuis en in Alkmaar op het gemeentehuis. Naast 'White Lives Matter' gingen ook 'Vrolijk Blank 2023' en de bekende leus over een toekomst voor 'white children' op de gevel.

De rechtbank gaf beide mannen elk zes maanden cel. Op 10 december 2025 zette het Gerechtshof Den Haag dat in hoger beroep om naar nieuwe straffen. De ene man kreeg vier maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk, plus 120 uur werkstraf. De andere dader kreeg zes maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk, en 240 uur werkstraf. Het Openbaar Ministerie stelde dat zij aanzetten tot uitsluiting van groepen en uit waren op "leed, angst en gevoelens van onveiligheid".

Juist die scheve weegschaal voedt woede bij jonge mannen die zich steeds weer laten wegzetten. Kijk nu hoe datzelfde OM reageert als links een groep wegzet. Zangeres Sophie Straat riep op festival Best Kept Secret, en later op de Gentse Feesten, vanaf het podium alle witte mannen naar achteren. Zo moesten vrouwen, mensen van kleur en queer bezoekers vooraan staan. Er kwamen twee aangiftes binnen. Op 3 augustus 2026 besloot het Brabantse OM dat haar woorden gezien de samenhang van de show niet strafbaar waren. De elite prijst dat als 'cultuur' en 'edgy', terwijl critici het gewoon discriminatie noemen.

Lees ook Van Weel (VVD) wil harde actie van FVD en weigert dan het gesprek waar de partij zelf om vraagt

Het smerige kartelspel van Zembla en premier Jetten tegen FVD

Zembla zit. Zodra de namen uit de uitzending naar buiten kwamen, greep Forum voor Democratie direct in. De partij zette zes leden die aan de vechtclubs werden gelinkt meteen op straat. Nieuws van de Dag glashelder. Geweld hoort niet thuis bij FVD, maar de partij gaat "geen gedachtepolitie" spelen. Een gezonde lijn voor een grote ledenpartij. Zo zie je meteen wat er echt achter heel circuszit. Zodra de namen uit de uitzending naar buiten kwamen, greep Forum voor Democratie direct in. De partij zette zes leden die aan de vechtclubs werden gelinkt meteen op straat. FVD -leider Lidewij de Vos was bij het SBS-programmaglashelder. Geweld hoort niet thuis bij FVD, maar de partij gaat "geen gedachtepolitie" spelen. Een gezonde lijn voor een grote ledenpartij.

De ophef van Jetten en de NPO is zo vals als een kraai. Niet de veiligheid van Nederland drijft dit spel, maar pure doodsangst voor een sterke partij op rechts. Precies nu het kabinet zelf wegzakt in de peilingen en een wet om partijen te verbieden klaarlegt. Toch sprongen premier Rob Jetten , de gevestigde politiek en hun vaste diensten en kenners er als gieren bovenop. Zij roepen dat partijen niet pas na een tv-film mogen ingrijpen en doen alsof FVD een soort extremistenclub is.Niet de veiligheid van Nederland drijft dit spel, maar pure doodsangst voor een sterke partij op rechts. Precies nu het kabinet zelf wegzakt in de peilingen en een wet om partijen te verbieden klaarlegt.

Wie extreemrechts echt wil stoppen, pakt gewelddadige gekken keihard aan en maakt een eind aan de dubbele maten van justitie en linkse cultuur. Maar laat je nooit gek maken door het vuile theater van Zembla en kabinet-Jetten. Forum voor Democratie deed zijn plicht, en gewone Nederlanders prikken dwars door deze smerige heksenjacht heen.

DDS op Facebook. Je kunt De Dagelijkse Standaard ook volgen op Facebook.