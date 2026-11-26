Wie na een opleiding eindelijk meer uren gaat werken, rekent op een hoger loon. Word je in die eerste weken langdurig ziek, dan telt dat nieuwe contract niet mee voor de WIA. Een verpleegkundige ouderenzorg merkte hoe hard die grens in de wet werkt. Twaalf dagen na de start van haar 32-uursbaan viel zij uit. De Centrale Raad van Beroep besliste op 11 november 2026 dat UWV haar WIA-dagloon op €145,81 mocht laten staan.

In de uitspraak van 11 november 2026 op Rechtspraak.nl , openbaar sinds 24 november, blijft het eerdere oordeel van rechtbank Limburg (1 juli 2025) overeind. De hoogste bestuursrechter bevestigt die uitspraak , waardoor haar hoger beroep niet slaagt. UWV volgde bij haar vervroegde IVA-uitkering precies de wet, ook al verdiende zij toen ruim meer.

Waarom twaalf dagen nieuw werk niet meetellen

De uitkomst volgt uit artikel 13 uit de Wet WIA en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen (artikelen 13 en 16). Op de pagina van UWV over het dagloon staat hoe die som werkt. UWV kijkt niet naar je loon op je eerste ziektedag, maar naar je sv-loon in één heel jaar daarvoor. Deze zogenoemde referteperiode sluit aan het eind van de maand voordat je ziek werd. Het totale jaarloon deelt UWV daarna door 261 dagen.

Voor deze vrouw pakte de kalender heel wrang uit. Op 15 mei 2022 startte zij als verpleegkundige voor 32 uur in de week, met €3.192,29 bruto per maand. Twaalf dagen later, op 27 mei 2022, meldde zij zich ziek. Omdat mei toen nog liep, sloot haar refertejaar op 30 april 2022. UWV moest dus rekenen met haar loon tussen 1 mei 2021 en 30 april 2022. Haar nieuwe baan viel daardoor buiten beeld.

Wat €145,81 per dag scheelt in de portemonnee

In dat oude jaar werkte zij bij een stichting waar zij sinds 1 februari 2019 in dienst was voor 24 uur in de week. Haar totale loon in die referteperiode was €32.906,48. Omgerekend is dat ruim €2.742 bruto per maand, of €126,08 per dag vóór latere stijgingen. Op 26 september 2023 kende UWV haar een vervroegde IVA-uitkering toe vanaf 26 oktober 2023. Omdat elk dagloon in januari en juli meestijgt met het minimumloon, stond dat bedrag toen op €145,81.

De rechter noemt in de uitspraak zelf geen maandbedrag. Met de vaste regels van UWV over het WIA-maandloon en de IVA-uitkering wordt het verschil wel duidelijk. UWV vermenigvuldigt het dagloon met 21,75 dagen voor het maandloon, en een IVA-uitkering is 75 procent daarvan. Bij €145,81 per dag komt DDS zo op een maandloon van ongeveer €3.171,37 bruto en een bruto IVA van ongeveer €2.378,53 per maand. Volgens de UWV-regels over vakantiegeld betaalt de dienst het vakantiegeld van 8 procent elk jaar in mei uit.

Had UWV haar oude loon op dezelfde basis omgerekend van 24 naar 32 uur, dan steeg het dagloon een derde naar ongeveer €194,41. Op dezelfde rekenbasis levert dat volgens DDS een bruto IVA op van ongeveer €3.171 per maand. Zo loopt het verschil op tot bijna €793 bruto per maand, of ruim €9.500 per jaar.

Opleiding en zware ziekte zijn geen uitzondering

UWV wees haar bezwaar op 6 juni 2024 af. Daarna stapte de vrouw naar de rechter, maar zij verloor bij rechtbank Limburg. In hoger beroep legde zij opnieuw uit waarom zij eerder maar 24 uur werkte. Volgens haar volgde zij toen een BBL-opleiding naast die baan, zodat extra uren niet haalbaar waren. Zij deed dat om haar toekomst te verbeteren. Daarom vroeg zij de Raad primair om te rekenen met haar nieuwe salaris van €3.192,29 bruto per maand, en subsidiair om haar oude 24-uursloon om te rekenen naar 32 uur.

Haar betoog hield geen stand. Rechtbank Limburg noemde het wegvallen van het nieuwe salaris "een bewust en voorzien gevolg" van de wet, en de Raad volgt dat oordeel. De wet geeft UWV bij het berekenen geen vrije ruimte, zodat afwijken alleen mag bij heel bijzondere feiten die een onredelijk resultaat geven. Omdat de vrouw al sinds februari 2019 voor 24 uur bij de stichting werkte, toonde dat loon volgens de rechters haar normale levenspeil in die jaren. De wet maakt bewust geen verschil naar de reden waarom iemand minder uren draaide.

Ook haar beroep op de vervroegde IVA gaf niet de doorslag. Zij wees erop dat haar klachten ernstig zijn en dat zij de uitkering waarschijnlijk lang nodig houdt. Volgens de Raad geldt dat echter ook voor andere mensen met een IVA. Daarom vormt dit geen uitzonderlijke reden voor een hoger dagloon. Zij krijgt haar griffierecht en proceskosten niet vergoed.

Wanneer UWV wél anders rekent bij lager loon

Ga je na een studie of deeltijdbaan flink meer werken, dan telt dat hogere salaris pas stap voor stap mee voor een latere WIA. Val je al uit in de maand waarin het nieuwe contract start, dan valt dat hele loon nog buiten het refertejaar. UWV kent wel uitzonderingen bij een lager jaarinkomen, waaronder deze twee. Verdiende je minder door ziekte of verlof, zoals ouderschapsverlof of zorgverlof, dan kijkt de dienst voor die maanden terug naar je eerdere loon. Begon je pas in de loop van dat jaar met werken, dan deelt UWV alleen door de dagen vanaf de start van je baan. Een opleiding valt daar niet onder.

Krijg je een WIA-besluit van UWV, check dan op Mijn UWV of de datums van je refertejaar kloppen met je eerste ziektedag. Kijk ook na of al je opgebouwde vakantiegeld en vaste extra's goed zijn meegeteld. Elke euro in dat ene jaar werkt namelijk nog jaren door.

DDS op WhatsApp. Je kunt DDS ook volgen via ons WhatsApp-kanaal.