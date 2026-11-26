Je treinkaartje en je NS-abonnement worden op 1 januari niet duurder. NS stelt de verhoging van gemiddeld 4,7 procent uit tot 1 juni 2027. Tot die tijd reis je tegen de tarieven van 2026. NS krijgt daarvoor eenmalig €47 miljoen van het Rijk.

Dat schrijft staatssecretaris Annet Bertram van Infrastructuur en Waterstaat in een Kamerbrief van 24 november . Het geld komt uit wat over is van Nederland Dal Vrij Trein. Met dat ticket reisden treinreizigers afgelopen zomer voor €49 per maand onbeperkt in de daluren.

De Tweede Kamer nam op 19 november een motie aan van Kamerlid Kostić. Die vraagt om de stijging voor heel 2027 terug te draaien. Bertram had de motie ontraden.

Dit betaal je tot 1 juni

NS heeft zijn prijzen al aangepast . De bedragen gelden volgens NS tot 1 juni 2027. Enkele voorbeelden:

Dal Vrij 65+ blijft €59,95 per maand in de tweede klas. In de eerste klas blijft het €94,95.

blijft €59,95 per maand in de tweede klas. In de eerste klas blijft het €94,95. Dal Vrij zonder leeftijdsgrens blijft €127,95 per maand in de tweede klas.

zonder leeftijdsgrens blijft €127,95 per maand in de tweede klas. Weekend Vrij 65+ zonder dalkorting blijft €28,95 per maand.

zonder dalkorting blijft €28,95 per maand. De toeslag voor de intercity direct blijft €3,20. In oktober had NS nog €3,40 aangekondigd.

Zoveel scheelt het

Stel: je geeft nu €100 per maand uit aan de trein. Met de gemiddelde stijging was dat €104,70 geworden. Over vijf maanden houd je zo €23,50 in je zak, rekende DDS uit. Dat is een gemiddelde. Per kaartje of abonnement kan de stijging anders uitvallen.

Stel: je reist elke werkdag heen en terug met de intercity direct. Dan betaal je per toeslag 20 cent minder dan NS had aangekondigd. Bij 40 toeslagen per maand is dat €8. Over vijf maanden scheelt dat €40, rekende DDS uit.

De OV-fiets wordt wel duurder

De huur van een OV-fiets gaat op 1 januari wel omhoog. NS kondigde in oktober aan dat een rit van €4,80 naar €4,95 gaat. Die €4,95 staat nog steeds in de prijslijst van NS per 1 januari 2027 . Dat is de prijs voor een rit tot 24 uur. Een OV-ebike kost daar €14 per rit. In het bericht over het uitstel noemt NS de OV-fiets niet.

Wat er na 1 juni gebeurt

NS spreekt van uitstel, niet van schrappen. Voor de tijd na 1 juni is er volgens Bertram nog geen geld. Ze praat de komende weken met de Kamer en andere betrokkenen. Het gaat dan om de zeven maanden die overblijven. De motie van Kostić is daarbij leidend, schrijft ze.

In het najaar van 2027 maakt NS de prijsvoorstellen voor 2028 bekend. Het kabinet komt in het voorjaar van 2027 met de grote lijnen van zijn plan voor het ov. Investeren in betaalbaarheid vanaf 1 januari 2028 is daar volgens Bertram een belangrijk onderdeel van.

Alleen bij NS

De afspraak gaat over de tarieven van NS. Over de prijzen bij regionale vervoerders zeggen NS en Bertram in deze stukken niets. Reis je ook met een andere vervoerder, kijk dan op diens eigen site.

In het bericht van NS staat niets wat je zelf moet regelen. Kreeg je al een bericht over een hoger abonnementsbedrag? Kijk dan op de prijslijst van NS. Daar staan nu de bedragen die tot 1 juni 2027 gelden.

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