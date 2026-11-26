Werk je in een supermarkt, dan kan je loon per 1 december met 3,5% omhoog. Daarna volgt nog twee keer 2%. Ook komt er eenmalig tot €250 bruto. Dat staat in het onderhandelingsresultaat voor de cao voor het Levensmiddelenbedrijf. Werkgeversorganisatie Vakcentrum en de bonden FNV en CNV bereikten het op 23 november. Het is nog geen cao: de leden moeten eerst instemmen.

De bonden leggen het resultaat nu voor aan hun leden. Wanneer die stemming is, staat er niet bij. Medewerkers krijgen de loonsverhoging bij een daadwerkelijk akkoord, schrijft Vakcentrum.

Voor wie de nieuwe cao geldt

Er zijn twee supermarkt-cao's. Werk je in een eigen winkel van een grote keten, zoals Albert Heijn, Jumbo, Lidl of Aldi? Dan val je onder de VGL-cao. Werk je bij een franchisenemer of een kleine zelfstandige, dan geldt de cao Levensmiddelenbedrijf. Volgens de FNV is de tekst van beide cao's dezelfde. Er wordt ook tegelijk over onderhandeld.

Vakcentrum noemt ook de VGL , de vereniging van grote supermarktbedrijven, als partij bij het resultaat. De oude cao's liepen af op 1 april 2026. De nieuwe cao loopt van 1 april 2026 tot 1 april 2028.

Zoveel gaat je loon omhoog

3,5% per 1 december 2026. Krijg je per periode betaald, dan geldt periode 13. Die begint op 30 november 2026.

Krijg je per periode betaald, dan geldt periode 13. Die begint op 30 november 2026. 2% per 1 juni 2027. Bij periodeloon is dat periode 7, ook op 1 juni 2027.

Bij periodeloon is dat periode 7, ook op 1 juni 2027. 2% per 1 december 2027. Bij periodeloon geldt periode 13, vanaf 29 november 2027.

De verhoging geldt voor de schaallonen en voor de lonen die je echt krijgt. Samen is dat 7,5%. De nieuwe loontabellen worden nog uitgewerkt.

De FNV wilde dat wie per periode wordt betaald, de verhoging niet later krijgt. Dat schreef de bond op 18 november

Eenmalig tot €250 bruto

Kwam je op of vóór 1 april 2026 in dienst en werk je er op 1 januari 2027 nog? Dan krijg je eenmalig €250 bruto. Werk je minder uren, dan krijg je een deel naar rato. Heb je wisselende uren, dan telt januari 2027 als peilmaand.

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Wat het betekent op het minimumloon

In de laagste schaal van de VGL-cao ligt het uurloon voor wie 21 of ouder is onder het wettelijk minimum. Per 1 januari 2026 was dat €14,51 per uur . Wie daar zit, krijgt dus het minimumloon.

Stel: je bent 21 of ouder en verdient het minimumloon van €14,99 bruto per uur . Met 3,5% erbij wordt dat ongeveer €15,51 per uur.

Op 1 januari 2027 stijgt het minimumloon naar €15,29 per uur . Je zit dan nog ongeveer €0,22 per uur boven het minimum.

Op het jeugdloon valt de verhoging snel weg

Stel: je bent 18 en verdient het minimumjeugdloon van €7,50 bruto per uur. Met 3,5% erbij wordt dat ongeveer €7,76. Maar op 1 januari 2027 gaat het minimumloon voor een 18-jarige naar €9,56 per uur. Het kabinet verhoogt dan het minimumjeugdloon . Een 18-jarige krijgt dan 62,5% van het volwassen minimumloon, in plaats van 50%. Dat is €1,80 meer dan na de cao-verhoging. De wettelijke stijging haalt de cao-verhoging dan dus ruim in.

Per 1 april 2027 komt er een nieuw loongebouw.

Wat er verder in het resultaat staat

Eerder stoppen. Per 1 april 2027 komt er een vernieuwde regeling voor vervroegd uittreden. Die geldt als je 40 jaar bij dezelfde werkgever in dienst bent.

Per 1 april 2027 komt er een vernieuwde regeling voor vervroegd uittreden. Die geldt als je 40 jaar bij dezelfde werkgever in dienst bent. Toeslagen. De regelingen voor toeslagen blijven zoals ze zijn.

De regelingen voor toeslagen blijven zoals ze zijn. Afspraken voor later. Er komen protocollen over sociale veiligheid en eenvoudigere cao-teksten. Ook komen er afspraken over een herziening van de loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid.

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Ben je lid van de FNV of CNV, let dan op het bericht van je bond over de stemming. Komt er een akkoord, dan verschijnt de volledige cao-tekst op de website van Vakcentrum. Kijk daarna op je loonstrook of de 3,5% erbij staat.

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