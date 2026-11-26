In Den Haag speelt de VVD graag de strengste asielpartij van het land. In het Europees Parlement doet ze iets heel anders. Woensdag stemden alle vier de VVD-Europarlementariërs voor de inzet van het Parlement in de onderhandelingen over de Europese pot voor asiel, migratie en integratie. Malik Azmani was een van hen. De Europese Commissie wil daar van 2028 tot en met 2034 bijna 12 miljard euro in stoppen. Het Parlement vindt dat nog te weinig en wil 13,3 miljard euro.

Het gaat om een verslag van de sociaaldemocratische Europarlementariër Ana Mendes. De commissie Burgerlijke Vrijheden nam het op 19 november aan. Woensdag besloot het voltallige Parlement in Straatsburg om met dit verslag de onderhandelingen met de lidstaten in te gaan. Het verslag is dus het mandaat van het Parlement. Er stemden 445 Europarlementariërs voor , 208 tegen en 10 onthielden zich. Het geld is daarmee nog niet definitief. Maar het Parlement legt wel vast wat het wil binnenhalen.

Meer is nooit genoeg

Wat staat er in dat verslag? De Commissie stelt voor om in die zeven jaar ongeveer 11,98 miljard euro uit te trekken. Dat geld is voor de hele EU, en voor asiel, migratie en integratie samen. In de huidige periode, van 2021 tot en met 2027, ging het om ongeveer 10,94 miljard. In gewone euro's is dat er zo'n miljard bij. Gecorrigeerd voor inflatie is het zelfs iets minder dan nu.

Dat vindt het Parlement niet genoeg. In het verslag staat 13,3 miljard euro. "Een verdere verhoging zou nodig zijn", schrijft het Europees Parlement in het verslag. In een persbericht meldt het Parlement dat de commissie "extra middelen" vraagt voor asiel, migratie en integratie. Wie dit mandaat steunt, steunt dus ook die wens.

De VVD stemde woensdag voor dit mandaat, dat om meer geld vraagt. Malik Azmani, Jeannette Baljeu, Bart Groothuis en Anouk van Brug stemden alle vier voor. Ook CDA, D66, PRO, Volt en de onafhankelijke Dirk Gotink stemden voor. Tegen stemden vijf PVV'ers, de twee van de BBB en Bert-Jan Ruissen van de SGP.

Azmani weet wel beter

Van D66 en PRO verwacht niemand iets anders. Zij stemden gewoon voor. Het CDA loopt zoals altijd braaf mee. Maar de VVD belooft haar kiezers iets heel anders.

Azmani is bovendien geen onbekende. Hij was jarenlang het asielgezicht van de VVD in Den Haag. Als iemand weet hoe zwaar de asielinstroom op Nederland drukt, is hij het. Hij weet dus heel goed hoe de gewone Nederlander over asiel denkt. Die wil minder instroom, en geen extra geld voor nog meer asielbeleid uit Brussel. Toch stemt Azmani in Straatsburg voor een mandaat dat juist om meer geld vraagt.

Twee gezichten

Dit patroon kent de gewone Nederlander inmiddels wel. In Den Haag praat de VVD over strengere regels en minder instroom. In Europa tekenen haar eigen mensen voor een grotere pot voor asiel, migratie en integratie. En voor een verslag van een sociaaldemocraat, nota bene.

Een mandaat is geen bijzaak. Met dit verslag in de hand gaat het Parlement straks met de lidstaten om tafel. Hoe hoger het Parlement nu inzet, hoe hoger de uitkomst kan worden. De VVD gaf daar woensdag gewoon haar zegen aan. Wie thuis de strenge asielpartij speelt en in Europa voor meer geld voor asiel en migratie stemt, bedriegt zijn eigen kiezers.

Het is ook niet zo dat de VVD geen keus had. De PVV, de BBB en de SGP lieten zien dat tegenstemmen gewoon kan. Meer was er niet nodig. De VVD koos ervoor om mee te gaan met de sociaaldemocraten en de liberalen van D66.

Wat de VVD woensdag deed, is schaamteloos. Thuis stoer praten over asiel en dan in Straatsburg tekenen voor nog meer geld: dat is kiezersbedrog. De VVD is geen partij die onze grenzen bewaakt. Ze is een Brusselse partij met in Den Haag een grote mond.

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