Brussel heeft zijn begroting voor 2027 rond. Het gaat om 199,7 miljard euro. Woensdag stemde het Europees Parlement ermee in. D66 en CDA stemden vrolijk vóór. De VVD, die thuis zegt op elke euro te letten, durfde geen nee te zeggen. Die partij onthield zich gewoon.

Het Europees Parlement nam de begroting aan met 406 stemmen voor en 184 tegen. Er waren 69 onthoudingen. Het gaat om de jaarbegroting van de hele EU, niet om de Nederlandse bijdrage. Die begroting telt 199,7 miljard euro aan vastleggingen en 211,5 miljard aan betalingen. Vastleggingen zijn beloftes om dit jaar of later te betalen, betalingen zijn het geld dat echt de deur uitgaat. De begroting is goed voor 0,99 procent van het bruto nationaal inkomen van de hele EU. Parlementsvoorzitter Metsola zette haar handtekening eronder. Het is de laatste jaarbegroting van het Europese meerjarenkader voor 2021 tot en met 2027.

Geld voor rente en schulden

Kijk eens waar het geld heen gaat. De EU trekt 650 miljoen euro uit voor de rente- en schuldkosten van de lening aan Oekraïne. Dat is dus geld dat alleen naar rente en schuldkosten gaat. Elke euro rente is een euro die nergens anders meer heen kan.

Dan het coronaherstelfonds NGEU. Brussel leende daar destijds miljarden voor. Nu vallen de leenkosten van dat fonds 4,9 miljard euro hoger uit dan gepland. Dat gat wordt gedicht via een cascademechanisme dat al eerder was afgesproken. De gewone Nederlander moet bij een tegenvaller de broekriem aanhalen. Brussel schuift gewoon wat potjes heen en weer.

En alsof dat nog niet genoeg is, wilde het Parlement meer dan de Europese Commissie. De begroting bevat 300 miljoen euro meer dan de Commissie voorstelde. Dat geld is onder meer voor energie- en vervoersnetten en voor onderwijs. Zo gaat er 39 miljoen euro extra naar de buurlanden in het zuiden en oosten van de EU. Brussel kan nooit genoeg krijgen: het Parlement vond zelfs de Commissie te zuinig.

Wie stemde wat

Hoe stemden de Nederlanders in het Parlement? Dat valt na te lezen . Vóór stemden de drie Europarlementariërs van D66 en de drie van het CDA. Ook PRO stemde vóór, met zeven leden. Volt deed dat met twee leden. De onafhankelijke Dirk Gotink stemde eveneens vóór. PRO en Volt willen altijd meer Europa, dus dat verrast niemand.

De vier VVD'ers onthielden zich. Het gaat om Malik Azmani, Jeannette Baljeu, Bart Groothuis en Anouk van Brug. De twee leden van BBB onthielden zich ook.

Tegen stemden vijf Europarlementariërs van de PVV en Bert-Jan Ruissen van de SGP. Van de Nederlandse partijen zeiden alleen PVV en SGP dus nee.

Wegduiken is ook kiezen

Van D66 verbaast dit niemand. Die partij wil altijd meer Brussel en meer geld voor Brussel. Het belastinggeld van gewone mensen is voor D66 een bodemloze put. Het CDA doet thuis alsof het opkomt voor gewone gezinnen. In Europa tekent het zonder morren voor miljarden aan rente en schulden.

De VVD is nog een graadje erger. Een onthouding klinkt keurig, maar het is een lege stem. De begroting ging er met ruime meerderheid doorheen. Wie tegen deze uitgaven is, stemt gewoon tegen. Wie zich onthoudt, laat Brussel zijn gang gaan en hoopt dat niemand het merkt. BBB deed precies hetzelfde. Vier VVD'ers hadden een duidelijk signaal kunnen geven. Ze kozen ervoor om niets te zeggen.

Het is stuitend dat Nederlandse politici zo makkelijk ja knikken tegen een begroting vol rente en schulden. Dat geld komt uiteindelijk ook uit de zak van de gewone Nederlander. D66 en CDA zijn de trouwe loopjongens van Brussel. Wie in Nederland VVD stemt omdat die partij zuinig zou zijn, krijgt in Europa iets heel anders. De VVD is een partij van lafaards: thuis grote woorden over elke euro, in Europa wegduiken zodra het erop aankomt.

Like DDS op Facebook en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws.