AOW'ers en gepensioneerden betalen in 2027 meer voor de zorg. De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw die zij zelf betalen, gaat op 1 januari van 4,85% naar 5,02%. Dat staat in een regeling van het ministerie van VWS die op 13 november in de Staatscourant verscheen. Woon je alleen en heb je alleen AOW, dan betaal je ongeveer €36 per jaar meer.

Ook het maximum gaat omhoog. In 2027 wordt de bijdrage berekend over hooguit €82.543 aan inkomen. Dit jaar is dat €79.409.

Werknemers betalen deze bijdrage niet zelf

Werk je in loondienst, dan betaalt je werkgever een heffing over je loon. Dat is het hoge percentage: 6,10% dit jaar en 6,27% in 2027. Het gaat niet van je loon af. Ook bij een WW- of WIA-uitkering betaal je de bijdrage niet zelf.

Bij AOW en pensioen ligt dat anders. Daarover betaalt niemand die heffing. Je betaalt dan zelf het lage percentage. Dat staat in de tabel van de Belastingdienst , bij de AOW'er en bij pensioen.

De bijdrage staat los van de premie voor je zorgverzekering . Die premie betaal je apart aan je zorgverzekeraar.

Ingehouden, geen aparte aanslag

De SVB houdt de bijdrage vanzelf in op je AOW . Je hoeft daar niets voor te doen. Je pensioenfonds houdt de bijdrage in op je pensioen.

Een aanslag krijg je alleen over inkomsten waarop niets wordt ingehouden. Denk aan winst uit een onderneming of ontvangen alimentatie. Die bijdrage betaal je via een aanslag van de Belastingdienst

Zo veel betaal je meer

We rekenen met de AOW voor een alleenstaande sinds 1 juli 2026. Dat is €1.662,16 bruto per maand, plus €104,78 vakantiegeld per maand, volgens de SVB . Op jaarbasis is dat €21.203,28 bruto. Voor beide jaren nemen we hetzelfde bedrag. Zo zie je alleen wat het nieuwe percentage doet.

Alleen AOW, alleenstaand. In 2026 is 4,85% van €21.203,28 gelijk aan €1.028,36. In 2027 is 5,02% gelijk aan €1.064,40. Dat is €36 meer per jaar. De inhouding op je maandelijkse AOW gaat van €80,61 naar €83,44. Ook over het vakantiegeld in mei gaat bijdrage af, daardoor is het jaarbedrag hoger dan twaalf keer het maandverschil.

In 2026 is 4,85% van €21.203,28 gelijk aan €1.028,36. In 2027 is 5,02% gelijk aan €1.064,40. Dat is €36 meer per jaar. De inhouding op je maandelijkse AOW gaat van €80,61 naar €83,44. Ook over het vakantiegeld in mei gaat bijdrage af, daardoor is het jaarbedrag hoger dan twaalf keer het maandverschil. AOW plus €1.000 pensioen. Met twaalf keer €1.000 pensioen erbij is je inkomen €33.203,28. De bijdrage gaat van €1.610,36 naar €1.666,80. Dat is ruim €56 meer. Van die verhoging houdt je pensioenfonds €20,40 in, of €1,70 per maand.

Met twaalf keer €1.000 pensioen erbij is je inkomen €33.203,28. De bijdrage gaat van €1.610,36 naar €1.666,80. Dat is ruim €56 meer. Van die verhoging houdt je pensioenfonds €20,40 in, of €1,70 per maand. Op het maximum. Over €79.409 betaal je dit jaar €3.851,34. Over €82.543 is dat in 2027 €4.143,66. Dat is ruim €292 meer.

De AOW-bedragen veranderen elk halfjaar. Stijgt je AOW in januari, dan wordt je bijdrage ook iets hoger dan hier staat. De SVB zet de nieuwe bedragen eind december op haar site.

Hier merk je het in januari

Op je AOW. De inhouding van januari is hoger. Je ziet het in Mijn SVB onder Betalingen.

De inhouding van januari is hoger. Je ziet het in Mijn SVB onder Betalingen. Op je pensioen. Je pensioenfonds houdt vanaf januari 5,02% in. Dat zie je op je pensioenspecificatie.

Je pensioenfonds houdt vanaf januari 5,02% in. Dat zie je op je pensioenspecificatie. Bij een voorlopige aanslag. Heb je winst of inkomsten uit overig werk, dan schat de Belastingdienst je bijdrage vooraf. Is je inkomen lager, dan kun je die voorlopige aanslag Zvw zelf wijzigen.

Krijg je AOW en pensioen van meer dan één instantie, dan kan er te veel worden ingehouden. Dat te veel betaalde geld krijg je vanzelf terug van de Belastingdienst

Leg in januari je nieuwe specificaties naast die van december. Zo zie je meteen of de SVB en je pensioenfonds het nieuwe percentage gebruiken.

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