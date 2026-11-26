Op oudejaarsavond om 23.59 uur vervalt jouw belastingvrije schenkruimte voor 2026 definitief. Geen enkele overgebleven euro gaat mee naar volgend jaar. Een minuut later, op 1 januari 2027 om middernacht, maakt de fiscus de jaarfoto voor zowel jouw zorgtoeslag als box 3. Wie als ouder of grootouder net boven de grens zit, redt met een gift tot €3.305 in één jaar.

Veel spaarders kijken pas in het voorjaar naar hun aangifte, maar dan is het voor 2027 te laat. Vrije schenkingen gelden per kalenderjaar. Wie voor de jaarwisseling niets overboekt, mist dus vrije ruimte én kansen rond nieuwjaarsdag.

Wat op 31 december om middernacht verdwijnt

€6.908 per kind zonder belasting. Een pleegkind of stiefkind telt gewoon mee. Voor elk kleinkind, familielid of bekende geldt dit jaar een vrij bedrag van €2.769. Tot die grenzen hoeft de ontvanger geen aangifte te doen. Volgens de schenkregels van de Belastingdienst geven ouders in 2026per kind zonder belasting. Een pleegkind of stiefkind telt gewoon mee. Voor elk kleinkind, familielid of bekende geldt dit jaar een vrij bedrag van. Tot die grenzen hoeft de ontvanger geen aangifte te doen.

Let scherp op bij stellen en ex-partners. Ouders gelden samen als één schenker, ook na een scheiding. Storten jij en je ex apart €6.908 aan hetzelfde kind, dan wordt dat samen €13.816 en volgt belasting. Ook grootouders die partners zijn, tellen als één schenker voor die €2.769.

€33.129 voor vrije besteding. "De dag van de 40e verjaardag telt nog mee", schrijft de 1 maart 2027 aangifte doen, ook bij €0 belasting. Is een kind of de partner van dat kind 18 tot 40 jaar? Dan geldt eenmalig een hogere vrijstelling vanvoor vrije besteding. "De dag van de 40e verjaardag telt nog mee", schrijft de Belastingdienst erbij. Let op twee haken: dit vervangt de €6.908 van 2026 en telt er niet bovenop. Bovendien moet het kind volgens de aangiftetermijn van de fiscus vooraangifte doen, ook bij €0 belasting.

Dubbele klap op 1 januari: €1.689 of €3.241

€119.122, terwijl partners dalen van €184.633 naar €158.748. "Alleen het vermogen op 1 januari 2027 telt", meldt Dienst Toeslagen. Ook maar één euro boven die grens kost je de hele toeslag van 2027. In 2027 daalt het maximale vermogen voor zorgtoeslag bij Dienst Toeslagen fors. Alleenstaanden zakken van €146.011 naar, terwijl partners dalen van €184.633 naar. "Alleen het vermogen op 1 januari 2027 telt", meldt Dienst Toeslagen. Ook maar één euro boven die grens kost je de hele toeslag van 2027.

€59.357 per persoon en €118.714 samen, met een voorlopig spaarforfait van 1,28 procent en 36 procent tarief. In het Daarnaast bepaalt 1 januari ook box 3. De huidige box 3-regels kennen een vrije voet vanper persoon ensamen, met een voorlopig spaarforfait van 1,28 procent en 36 procent tarief. In het wetsvoorstel Belastingplan 2027 , waarover de Eerste Kamer in december stemt, stijgt die voet naar raming naar €60.280 en €120.560.

Drie rekenvoorbeelden op gelijke grondslagen (1,28 procent spaarforfait, 36 procent tarief en de zorgtoeslagtabel 2027 ) tonen de winst:

Grootouders met alleen AOW en €170.000 spaargeld: Zij zitten €11.252 boven €158.748 en verliezen €3.241 zorgtoeslag (€270 per maand). Geven zij uiterlijk 31 december aan twee kinderen ieder €6.908 (€13.816 totaal), dan zakt het saldo naar €156.184. Dat redt €3.241 toeslag plus €64 box 3: samen €3.305 winst op zowel €118.714 als €120.560. (Eén kind plus twee kleinkinderen geeft €12.446, goed voor €157.554.)

Zij zitten €11.252 boven €158.748 en verliezen €3.241 zorgtoeslag (€270 per maand). Geven zij uiterlijk 31 december aan twee kinderen ieder €6.908 (€13.816 totaal), dan zakt het saldo naar €156.184. Dat redt toeslag plus box 3: samen winst op zowel €118.714 als €120.560. (Eén kind plus twee kleinkinderen geeft €12.446, goed voor €157.554.) Alleenstaande AOW'er met €128.000 spaargeld: Eén gift van €6.908 brengt het saldo naar €121.092, net boven €119.122. Komt €2.769 voor een kleinkind erbij (€9.677 totaal), dan blijft €118.323 over. Dat redt €1.689 toeslag (€140 per maand) plus €45 box 3 op €59.357 (of €44 op €60.280): €1.734 (of €1.733).

Eén gift van €6.908 brengt het saldo naar €121.092, net boven €119.122. Komt €2.769 voor een kleinkind erbij (€9.677 totaal), dan blijft €118.323 over. Dat redt toeslag (€140 per maand) plus €45 box 3 op €59.357 (of €44 op €60.280): (of €1.733). Alleenstaande ouder (€25.000 inkomen) met €145.000 spaargeld: Een eenmalige gift van €33.129 verlaagt het saldo naar €111.871. Dat redt €1.689 toeslag en €153 box 3 op beide box 3-grenzen: €1.842 voordeel in 2027.

Heb je te veel inkomen voor zorgtoeslag (boven €43.017 alleen of €54.290 samen)? Dan scheelt een gift van €6.908 op spaargeld maar €20 tot €32 box 3 per jaar. Zo bespaart een stel met €125.000 spaargeld na €6.908 schenken naar €118.092 slechts €28 op €118.714 (of €20 op €120.560). Wel telt bij grotere erfenissen later erfbelasting mee boven €26.230 per kind of kleinkind.

Nieuw bij DDS: reken je kans in één minuut na

31-December Schenk- en Vermogenscheck. Omdat elk huishouden andere cijfers heeft, opende De Dagelijkse Standaard nu een gratis overzichtspagina: dagelijksestandaard.nl/rekentools . Bovenaan staat de nieuwe

In die tool vul je in één minuut jouw spaargeld, beleggingen, inkomen en gezin in. Je ziet direct of je op 1 januari 2027 boven een grens zit en wat schenken voor 31 december oplevert, plus een printbare actielijst op één A4. Op dezelfde pagina staan ook de AOW en Zorgtoeslag 2027 Rekentool, de Netto AOW-check, de Box 3-calculator en de Tax Freedom Day-calculator. Al deze tools zijn gratis en anoniem. Ze rekenen alleen op jouw eigen telefoon of computer en slaan niets op. Het zijn eigen hulpmiddelen van de uitgever van DDS, geen overheidssites.

Let op 180-dagenregel, leeftijd kind en bankdatum

Geef alleen weg wat je zelf echt kunt missen voor wonen, zorg en vaste lasten. Geld dat over is geboekt, krijg je niet zomaar terug. Let bij ouderen ook op de 180-dagenregel van de fiscus : overlijdt de schenker binnen 180 dagen, dan telt die gift mee voor erfbelasting boven €26.230. De eenmalige gift van €33.129 valt erbuiten als het kind aangifte doet.

Check ook de leeftijd van de ontvanger en de bankdatum. Saldo van een kind onder 18 jaar telt op 1 januari bij de ouders mee, en een gift aan een minderjarig kleinkind telt bij diens ouders. Maak het bedrag uiterlijk 29 of 30 december over zodat het op 31 december echt binnen is. Blijf je boven €119.122 of €158.748, meld dat uiterlijk 8 december in Mijn toeslagen.

Schenken in 2026. De gratis schenk-checklist 2026 van Schenk Slim, de schenksite van DDS, zet tien punten op een rij voor wie dit jaar nog wil schenken.