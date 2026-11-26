De Sociale Verzekeringsbank (SVB) had het Duitse pensioen van €93,29 per maand zelf op haar bureau liggen. Toch telde de dienst dat bedrag bijna tien jaar niet mee bij de AIO-aanvulling van een AOW'er. Toen de Belastingdienst dat inkomen meldde, eiste de SVB eerst €10.439,86 terug. Na bezwaar en nieuw beleid zakte de rekening naar €4.167,68, en de hoogste bestuursrechter laat dat bedrag nu staan.

In een uitspraak van 3 november 2026 , openbaar sinds 23 november, bevestigt de hoogste rechter in bijstandszaken (Centrale Raad van Beroep) het oordeel van de Haagse rechtbank (23 september 2024). Daarmee blijft de intrekking vanaf 1 april 2018 gelden, net als de schuld van €4.167,68 over 1 april 2018 t/m 31 januari 2022. Zijn proceskosten en griffierecht krijgt hij niet vergoed.

Waarom de rekening na een SVB-fout blijft staan

Voor de rechters draaide alles om één vraag: of de SVB achteraf geld mag terughalen na een eigen blunder. De man vond dat alleen de dienst fout zat. Ook zei hij dat hij in 2012 geen bijlage kreeg waarin stond dat buitenlands inkomen meetelt. De Raad gaat daar niet in mee en schrijft kort: "Het hoger beroep slaagt dus niet."

Opvallend genoeg verweet de SVB hem geen schending van zijn meldplicht. De uitvoerder gebruikte artikel 54 (lid 3, tweede volzin) van de Participatiewet. Met die regel mag een dienst een eigen fout achteraf rechtzetten als iemand redelijkerwijs kon zien dat het besluit niet klopte. Volgens de Raad was de toekenning in mei 2012 echt een "kenbaar evidente fout" uit het SVB-beleid.

Vier punten gaven daarbij de doorslag. Op de brief van 3 mei 2012 stond een berekening met alleen zijn AOW als inkomen, zonder het Duitse pensioen van €93,29 per maand. Dat pensioen was hem pas twee maanden eerder, op 1 maart 2012, toegekend. De man kende de regels bovendien al uit zijn eerdere bijstand in Gouda. In het stroomschema bij zijn AOW-brief stond daarnaast dat ook buitenlands geld meetelt. Zijn verhaal over een gemiste bijlage veranderde dat oordeel niet.

Hoe de SVB een Duits afschrift miste

De misser begon bij de AOW-aanvraag van de man op 1 november 2011. Hij meldde netjes dat hij van 3 februari 1979 t/m 10 december 1984 in Duitsland woonde en werkte. Omdat hij afgerond zes jaar geen AOW opbouwde, kreeg hij per 22 april 2012 een korting van 12 procent. De SVB legde dat op 21 maart 2012 vast.

Diezelfde 1 november 2011 hielp de SVB hem zelf bij de aanvraag voor zijn Duitse pensioen. Op 1 maart 2012 kende de Deutsche Rentenversicherung Bund hem €93,29 per maand toe, met ingangsdatum 1 mei 2012. Het Duitse orgaan stuurde diezelfde dag een afschrift naar de SVB.

Kort daarna ging het toch mis. De man ontving toen al bijstand van de gemeente Gouda. Via het stroomschema vroeg hij op 9 april 2012 een AIO-aanvulling bij de SVB aan. De dienst vroeg stukken op bij Gouda en stelde de man geen extra vragen. Op 3 mei 2012 kende zij AIO toe: €4,88 over april 2012 en €85,54 per maand vanaf mei 2012. Het Duitse afschrift bleef liggen. Omdat €93,29 precies €7,75 per maand hoger lag dan die €85,54 (volgens een berekening van DDS), had hij vanaf mei 2012 geen recht op AIO.

Van €10.439,86 naar €4.167,68 in drie stappen

Pas op 26 mei 2021, ruim negen jaar later, meldde de Belastingdienst het buitenlandse inkomen aan de SVB. Daarna kromp de schuld in drie stappen met €6.272,18, ofwel ruim 60 procent (zo blijkt uit een berekening van DDS).

Eerst trok de SVB op 25 maart 2022 de AIO vanaf 1 mei 2012 in. Over bijna tien jaar (1 mei 2012 t/m 31 januari 2022) eiste de dienst €10.439,86 terug. Na bezwaar draaide zij op 23 juni 2022 de intrekking over mei 2012 t/m mei 2015 terug. De schuld daalde zo met €2.646,58 (berekening DDS) naar €7.793,28.

Tijdens de rechtszaak in 2024 volgde de derde stap door nieuw beleid uit Staatscourant 2024, nummer 6523 . In Beleidsregel SB1407 (vastgesteld op 26 februari 2024 en op 6 maart 2024 gepubliceerd) versoepelde de SVB haar regels voor eigen fouten. Meestal haalt zij niets terug, behalve bij een duidelijke fout. Dan geldt de helft van de periode, tot hooguit vijf jaar. Zo verviel hier alles t/m 31 maart 2017.

Daarna woog de SVB haar eigen blunder af tegen het niet melden van de jaarlijkse Duitse verhogingen. Haar eigen fout woog zwaarder, zodat zij op 15 april 2024 nog 25 procent extra korting gaf. Dat scheelde één jaar en schoof de startdatum op naar 1 april 2018. Over de 46 maanden van 1 april 2018 t/m 31 januari 2022 bleef €4.167,68 staan. De Raad vindt die afweging niet onevenwichtig.

Dit kun je doen bij Duits pensioen en AIO

Krijg je naast je AOW een klein buitenlands pensioen én een AIO-aanvulling? Controleer de berekening op je SVB-besluit dan regel voor regel. Mist dat bedrag op papier, of stijgt het door indexering, geef dat meteen zelf door aan de SVB. Onder Beleidsregel SB1407 pakt zelf melden namelijk gunstiger uit, omdat de dienst dan minder ver terugkijkt dan wanneer je het niet zelf meldt.

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