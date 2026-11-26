Laat je spaargeld staan op een gewone spaarrekening bij Rabobank, dan krijg je nu 1,30 tot 1,60 procent rente. Vanaf woensdag 2 december 2026 stijgt het tarief op het 1-jaars Rabo Deposito tijdelijk van 1,85 naar 3,00 procent. Volgens een berekening van DDS levert dat op €50.000 bruto €575 meer op dan het oude tarief. Met vrij sparen scheelt het zelfs €770 per jaar, maar je geld zit een jaar op slot.

Wat 3 procent oplevert op €10.000 tot €100.000

De sprong naar 3,00 procent geldt volgens het nieuwe renteoverzicht van Rabobank vanaf 2 december 2026. De hogere rente geldt voor een nieuw 1-jaars Rabo Deposito voor bedragen tot €250.000. Een korter deposito van zes maanden tot een jaar blijft op 1,70 procent staan, terwijl de bank langere looptijden nu niet aanbiedt.

Op de pagina over Rabo Deposito noemt de bank de actie zelf "dit tijdelijke tarief", zonder er een einddatum bij te zetten. Wel waarschuwt Rabobank op de site kort: "Deze rentes kunnen veranderen."

Wacht je dus te lang met openen, dan kan het tarief alweer weg zijn. Het echte verschil zie je pas naast de gewone Rabo SpaarRekening , waar de rente niet stijgt. Daar werkt de bank met vier schijven op je saldo. Tot en met €10.000 krijg je 1,60 procent, en boven €10.000 tot €20.000 is dat 1,50 procent. Boven €20.000 tot €100.000 daalt het tarief naar 1,40 procent, en tot €5 miljoen naar 1,30 procent. Boven €5 miljoen betaalt de bank 0,00 procent.

Een berekening van DDS toont wat één jaar sparen bruto oplevert per bedrag:

Op €10.000 levert 3,00 procent precies €300 op, tegen €185 bij 1,85 procent (+€115). Op de vrije rekening krijg je €160, dus dat scheelt €140 per jaar.

Op €25.000 groeit de rente van €462,50 naar €750 (+€287,50). Vrij sparen geeft €380, waardoor het verschil oploopt naar €370 per jaar.

Op €50.000 krijg je op het 1-jaars deposito €1.500, tegen €925 bij 1,85 procent (+€575 extra). Vrij sparen levert via de schijven €730 op: €770 minder in één jaar.

Op €100.000 gaat het om €3.000 tegen €1.850 oud (+€1.150 extra). Op de vrije rekening blijft de teller op €1.430 steken, een gat van €1.570 per jaar.

Geld een jaar op slot: deze regels gelden

Voor die 3,00 procent vraagt Rabobank wel harde keuzes vooraf. Per deposito leg je één bedrag in van minstens €5.000 en online hooguit €249.999. Wil je meer dan €250.000 vastzetten, dan moet je bellen met de bank. Extra geld bijstorten kan niet na de start, dus voor extra spaargeld open je een nieuw deposito tegen het tarief van die dag.

De strengste regel gaat over eerder geld opnemen. Je spaargeld blijft echt vaststaan tot en met de einddatum. Alleen in bijzondere gevallen mag je het deposito eerder stopzetten, zoals bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De bank meldt vooraf duidelijk dat een bruiloft, beleggen, het kopen van een huis, verbouwen of verduurzamen geen geldige reden is.

TijdslotSparen stijgt naar 2,25 procent

Wil je niet een heel jaar vastzitten, of heb je minder dan €5.000? Dan is Rabo TijdslotSparen een andere optie. Ook daar stijgt het tarief op 2 december 2026 van 2,00 naar 2,25 procent tot €5 miljoen, met 0,00 procent daarboven. De rente blijft variabel en komt ieder jaar in januari op je rekening.

Bij TijdslotSparen geldt geen minimumbedrag, maar je kunt je geld niet direct opnemen. Een opname moet je minstens 90 dagen vooraf melden bij de bank. Volgens een berekening van DDS groeit de jaarrente op €50.000 zo van €1.000 naar €1.125, een plus van €125. Ook Rabo DoelSparen (één tot twee jaar) gaat op 2 december omhoog van 1,85 naar 2,25 procent.

Let op spaarbuffer, garantie en box 3

Zet nooit al je geld vast, ook niet voor 3,00 procent. Op de pagina over spaarvormen van Wijzer in geldzaken staat het advies om altijd een vrije buffer te houden. Zo betaal je een dure klus aan je auto, een lekkage of een nieuwe wasmachine zonder stress. Bij vastzetten geldt verder dat je niet profiteert als de rente later stijgt, terwijl je tarief wel zeker blijft bij een daling.

Kijk bij een groot saldo ook naar de dekking en de belasting. Geld op een bank in Nederland valt onder de depositogarantie tot €100.000 per persoon per bank. Op een en/of-rekening met je partner gaat het om €200.000 samen. In box 3 geldt in 2026 volgens de uitleg van de Belastingdienst een vrijstelling van €59.357 per persoon, of €118.714 met een fiscale partner. Boven die grens rekent de fiscus in 2026 voorlopig met 1,28 procent rendement op spaargeld (bij 36 procent belasting), terwijl het echte cijfer pas begin 2027 vaststaat.

Tel voor 2 december dus goed uit welk deel van je saldo je een vol jaar kunt missen. Houd je noodpot vrij opneembaar en kies voor de rest bewust tussen 3,00 procent vast of 2,25 procent met 90 dagen wachttijd.

DDS op WhatsApp. Je kunt DDS ook volgen via ons WhatsApp-kanaal.