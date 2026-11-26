Wie als Nederlandse chauffeur één keer fout rijdt op de A27 bij de Merwedebrug, krijgt meteen een prent van 500 euro op de mat. Maar van de 32.000 keer dat een truck sinds juli het verbod negeerde, volgde er slechts 5.500 keer een boete. VVD-minister Vincent Karremans laat vier van de vijf overtreders lopen, vooral trucks uit het buitenland. Dat is de omgekeerde wereld in het Nederland van het partijkartel.

De harde cijfers komen niet van een boze chauffeur langs de weg, maar rechtstreeks uit de eigen brief van Karremans van 19 november . Sinds 18 juli geldt op de zwakke boogbrug tussen Sleeuwijk en Gorinchem een streng verbod voor zware trucks en touringcars. Uit een test bleek het staal veel minder sterk dan op de oude tekeningen stond.

De keiharde cijfers uit de brief van Karremans

Meer dan tachtig procent van de overtreders lacht zich kapot en rijdt zonder één cent pijn door. Toch lappen chauffeurs dat verbod elke dag aan hun laars. In zijn brief schrijft Karremans zwart op wit dat er 32.000 verboden ritten zijn geteld, terwijl er maar 5.500 bonnen zijn gemaakt. Hij erkent zelf dat slechts "ongeveer één op de vijf à zes geregistreerde overtredingen heeft geleid tot een sanctie". Dat komt neer op ruim 17 procent boetes en bijna 83 procent vrijuit.

Hoe kan een land vol dure camera's en flitspalen dat laten gebeuren? Het antwoord is simpel en stuitend. Elk Nederlands kenteken wordt direct gepakt voor 500 euro. Een woordvoerder van het ministerie gaf aan Omroep Brabant toe: "Overtredingen van voertuigen uit veel Europese landen kunnen via camerahandhaving momenteel nog niet worden beboet". Pas sinds 1 september lukt dat ook voor België, Duitsland en Zwitserland. De rest van Europa rijdt via de camera gewoon gratis door.

Eigen vervoerders uitknijpen, buitenlanders sparen

Voor het Nederlandse mkb is dit een schop na. Wie zich als Nederlands bedrijf netjes aan het verbod houdt, moet elke dag ver omrijden via de A15, A16, A2 of A59. Dat kost uren tijd, extra diesel en bergen geld. Toch krijgt de nette chauffeur daar nul steun voor terug.

In dezelfde brief wijst Karremans elk verzoek om snelle hulp koud af. De minister schrijft kortaf: "Er bestaat geen versnelde of vereenvoudigde compensatieregeling voor omrijkosten." De schade blijft dus gewoon liggen bij de vervoerder zelf. Eerlijke Nederlandse vervoerders worden twee keer gepakt: eerst door dure omwegen en daarna door oneerlijke strijd met trucks uit het buitenland die de brug wel nemen.

Transport en Logistiek Nederland noemde die scheve aanpak bij Omroep Brabant al moeilijk uit te leggen. Karremans geeft in zijn brief zelf toe dat een Nederlands kenteken veel makkelijker op de bon gaat dan een buitenlandse truck. Dat gat in de wet gaat pas op 20 juli 2027 dicht, als een nieuwe regel uit Brussel ingaat.

Schande voor een land dat zichzelf een handelsnatie noemt

Intussen rijden er nog steeds 300 tot 400 zware trucks per dag illegaal over een zwakke brug. In plaats van direct in te grijpen, laat Karremans zijn dienst eerst weer maanden rekenen aan een nieuw model voor de weg voordat er ook maar één echte fuik staat.

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Dit is het failliet van jarenlang VVD-beleid op onze wegen. Eerst laat Den Haag het onderhoud aan onze eigen bruggen versloffen, terwijl miljarden gaan naar klimaat en het buitenland. Daarna schuilt de minister laf achter Brusselse regels uit 2027, terwijl eigen chauffeurs tot op de laatste euro worden uitgeknepen.

Karremans moet kappen met rapporten en vandaag nog vaste controles op de A27 zetten zodat elke buitenlandse chauffeur ter plekke 500 euro betaalt. Wie eigen ondernemers uitmelkt en de eigen regels niet handhaaft, faalt keihard als minister.

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