Staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) wil dat overheden lastige Woo-vragers een stopbrief sturen. Bij grote verzoeken zoeken ambtenaren volgens zijn brief eerst in stukken "vanaf directeursniveau", en wie met AI zeer veel of grote verzoeken stuurt, kan verdacht worden van misbruik. Ondertussen doet zijn eigen Rijk gemiddeld 145 dagen over een antwoord. Het kabinet-Jetten ziet niet zichzelf, maar de burger die vragen stelt als het probleem.

Wie wil weten waarom er een azc in zijn dorp komt, of wat een minister over een besluit appte, heeft daar sinds mei 2022 een wet voor. Die Wet open overheid begint met de belofte dat iedereen recht heeft op publieke informatie, en dat je niet hoeft uit te leggen waarom je die wilt. Het kabinet-Jetten vindt dat de overheid daar te veel last van heeft.

Van der Burg stuurde de Tweede Kamer op woensdag 25 november een brief over een "beter uitvoerbare" Woo . Daarin vraagt hij ministeries, gemeenten en provincies om grenzen te stellen aan verzoekers die volgens hem te ver gaan, tot een stopbrief aan toe. Ondertussen laat hij alvast wetswijzigingen voorbereiden, nog voordat de evaluatie van de wet klaar is.

Het zoeken begint bij de directeur

Van der Burg geeft overheden een reeks werkwijzen mee, als voorbeelden die ze volgens de brief nu al kunnen inzetten. Een standaardproces voor alle overheidsorganisaties is naar verwachting begin 2027 beschikbaar, en de Rijksoverheid voert dat in ieder geval in. Bij een groot verzoek gaan eerst de 50 tot 100 meest relevante documenten naar buiten. Bij het zoeken richten ambtenaren zich in eerste instantie op beleidsstukken, beslisnota's, adviezen en verslagen, met tussen haakjes de toevoeging "geen concepten en vanaf directeursniveau".

Dat klinkt als een technische keuze, maar het raakt de kern. De stukken die een ministerie pijn doen, zitten zelden in de nette eindversie die een directeur heeft afgetekend. Ze zitten in de mail van de beleidsmedewerker die waarschuwde, of in het concept waar een kritische alinea nog in stond. Juist die laag valt bij de eerste zoekslag buiten beeld.

En als je daar als verzoeker niet mee akkoord gaat? Ook daar heeft de brief een antwoord op: "Als de verzoeker hier niet aan mee wil werken, kan het bestuursorgaan zelf een prioritering maken." De overheid bepaalt dan zelf welke stukken over de overheid het eerst openbaar worden.

Jouw AI is verdacht, die van de staat niet

Voor misbruik verwijst Van der Burg naar artikel 4.6 van de Woo. Een overheid mag een verzoek volgens dat artikel terzijde leggen als de verzoeker "kennelijk een ander doel heeft dan het verkrijgen van publieke informatie". De brief voegt daar een eigen signaal aan toe: AI. Stuurt iemand met AI zeer veel of omvangrijke verzoeken, dan "kan dit het vermoeden van misbruik versterken", schrijft hij, met als mogelijk gevolg dat het verzoek niet wordt behandeld. AI op zichzelf noemt hij geen probleem, maar over AI staat in dat wetsartikel geen woord.

Gebruikt een ambtenaar AI, dan heet dat slagvaardig. Gebruik jij het, dan kan het misbruik zijn. Een alinea later klinkt het heel anders. Het kabinet heeft de Woo "aangewezen als een belangrijk toepassingsgebied voor AI", schrijft dezelfde staatssecretaris. Hij wijst op een amendement van VVD -Kamerlid Wim Meulenkamp, dat de Kamer op 24 maart aannam, voor een proef met AI bij het afhandelen van verzoeken.

De stopbrief hoort in hetzelfde rijtje. Van der Burg spoort overheden aan om "assertief" op te treden tegen verzoekers die te veel onredelijke verzoeken sturen, niet meewerken of waarschuwingen negeren. Wanneer een verzoek onredelijk is, beslist de overheid die het verzoek krijgt.

Opruimen als oplossing

De meest veelzeggende zin staat in het deel over de informatiehuishouding. Van der Burg wil dat overheden zich beter houden aan de selectielijsten uit de Archiefwet, en hij zegt er eerlijk bij waarom: "Tijdige vernietiging of overdracht van informatie aan het Nationaal Archief helpt om dataminimalisatie te realiseren. Hierdoor verkleint de hoeveelheid informatie die doorzocht en beoordeeld moet worden bij Woo-verzoeken."

Vernietigen volgens de selectielijsten mag wettelijk, dat klopt. Maar een kabinet dat het opruimen van archieven verkoopt als een manier om Woo-verzoeken lichter te maken, laat zien hoe het naar openheid kijkt. Minder papier betekent voor dit kabinet vooral minder dat een burger kan opvragen.

Het Rijk is zelf de vertrager

Volgens Van der Burg kosten brede verzoeken de overheid veel geld en tijd. Het dashboard Woo in cijfers van de Rijksoverheid laat zien waar de tijd echt blijft. De ministeries hadden in de eerste helft van 2026 te maken met 4.270 verzoeken, en de gemiddelde afhandeltijd was 145 dagen. De wet geeft vier weken en hooguit twee weken uitstel, samen 42 dagen. Het Rijk doet er dus gemiddeld ruim drie keer zo lang over.

Die traagheid kost belastinggeld. In hetzelfde halfjaar verbeurde het Rijk €657.081 aan dwangsommen, het bedrag dat de overheid de verzoeker moet betalen als een rechter vaststelt dat ze te laat is. Van de 87 beroepszaken die verzoekers begonnen, werden er 63 helemaal of deels gegrond verklaard. In bijna drie op de vier zaken kreeg de verzoeker gelijk.

Natuurlijk zijn er verzoekers die overdrijven. Daarvoor heeft de wet al twee middelen: een te algemeen verzoek moet de overheid binnen twee weken laten preciseren, en een verzoek met een ander doel hoeft ze niet te behandelen. Wie daarbovenop nog meer ruimte vraagt om verzoekers te begrenzen, is niet op zoek naar minder misbruik, maar naar minder vragen.

Wrang is dat de Woo uit de Kamer zelf komt. Het wetsvoorstel draagt de namen van de Kamerleden Snels en Sneller, en Joost Sneller zit nog altijd voor D66 in de Tweede Kamer. D66 maakte van openheid jarenlang haar handelsmerk. Nu bereidt het kabinet van D66-premier Jetten wijzigingen voor, terwijl de evaluatie pas voor 1 mei 2027 naar de Kamer komt. Alles wijst erop dat er in die wijziging een grens komt voor grote verzoeken. Van der Burg zegt al dat hij kijkt naar andere landen, "bijvoorbeeld ten aanzien van omvangrijke Woo-verzoeken die een disproportionele werklast met zich meebrengen".

Wat de Kamer op 3 december moet doen

Op donderdag 3 december staat een procedurevergadering van de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken gepland, waar Kamerleden bepalen wat ze met binnengekomen brieven doen. Daar moet een debat over deze brief worden aangevraagd, voordat Van der Burg met zijn wetswijziging komt.

In dat debat moet de Kamer harde grenzen trekken. De toevoeging "geen concepten en vanaf directeursniveau" mag geen vaste werkwijze worden, ook niet in het standaardproces dat begin 2027 komt. Het gebruik van AI mag ook bij veel of grote verzoeken nooit op zichzelf een teken van misbruik zijn. En geen enkele wijziging mag de burger dwingen uit te leggen waarom hij iets wil weten.

Een overheid die bijna vijf maanden over een antwoord doet en dan de vrager een stopbrief stuurt, zoekt het probleem aan de verkeerde kant van de balie.

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