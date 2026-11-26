Wie jaren in het buitenland woonde, kan in een nieuwe rekenoptie toch een volle AOW krijgen. Ambtenaren rekenden door wat er gebeurt als de AOW al na 40 jaar vol is. Nu is dat 50 jaar. Dat staat in fiche 18 van het IBO Inkomensvoorziening ouderen. In één variant verdwijnt een gat van vijf jaar helemaal. Een alleenstaande krijgt dan €166,22 bruto per maand meer, rekende DDS uit. In de basisvariant kost hetzelfde gat juist €207,77, als het in de laatste 40 jaar valt.

Minister Vijlbrief van Sociale Zaken stuurde het rapport op 19 november naar de Tweede Kamer. Het is een rekenoptie, geen besluit. De inhoudelijke kabinetsreactie volgt begin 2027 , schrijft hij.

Wie al AOW krijgt, merkt er niets van. Het gaat alleen om wie de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt.

Nu 2 procent per jaar, in de optie 2,5 procent

Nu bouw je elk verzekerd jaar 2 procent AOW op . De opbouw begint 50 jaar voor je AOW-leeftijd. Woonde je een tijd in het buitenland zonder vrijwillige verzekering? Dan mis je 2 procent per jaar.

De volle AOW is nu €1.662,16 bruto per maand voor een alleenstaande. Elk gemist jaar kost dan €33,24 per maand. Bij 2,5 procent wordt dat €41,55, rekende DDS uit.

Drie varianten, met heel andere uitkomsten

Het fiche werkt drie varianten uit:

Variant A, de basisvariant: alleen de laatste 40 jaar voor je AOW-leeftijd tellen, met 2,5 procent per jaar. Eerdere opbouw vervalt.

alleen de laatste 40 jaar voor je AOW-leeftijd tellen, met 2,5 procent per jaar. Eerdere opbouw vervalt. Variant B, 40 in 50: 40 jaren van 2,5 procent tellen, binnen de huidige 50 jaar. Tot tien jaar buitenland kost dan niets.

40 jaren van 2,5 procent tellen, binnen de huidige 50 jaar. Tot tien jaar buitenland kost dan niets. Variant C, aflopend: eerst tien jaar 4 procent per jaar, daarna per tien jaar 3, 2 en 1 procent. Na 40 jaar is de AOW vol.

Rekenvoorbeeld: vijf jaar in het buitenland

Stel: je woonde vijf jaar in het buitenland, binnen de laatste 40 jaar voor je AOW-leeftijd. Het fiche geeft de percentages, DDS zette ze om in euro's voor een alleenstaande:

Nu: 10 procent korting, dus €166,22 per maand minder. Je AOW is €1.495,94 bruto.

10 procent korting, dus €166,22 per maand minder. Je AOW is €1.495,94 bruto. Variant A: 12,5 procent korting, dus €207,77 minder. Je AOW is €1.454,39. Dat is €41,55 lager dan nu.

12,5 procent korting, dus €207,77 minder. Je AOW is €1.454,39. Dat is €41,55 lager dan nu. Variant B: geen korting. Je krijgt de volle €1.662,16.

geen korting. Je krijgt de volle €1.662,16. Variant C: 5 procent korting, dus €83,11 minder. Je AOW is €1.579,05.

Vakantiegeld komt er nog bij. Bij invoering gelden andere bedragen.

Variant A pakt niet voor iedereen slecht uit. Lag je gat in de eerste tien jaar van de huidige 50 jaar, en woonde je daarna steeds hier? Dan krijg je in variant A een volle AOW, rekende DDS uit.

Wie later naar Nederland kwam

Ook wie op latere leeftijd naar Nederland kwam, heeft een gat. Stel: je kwam 32 jaar voor je AOW-leeftijd. Nu krijg je 64 procent van de AOW, €1.063,78 bruto. In variant A en B wordt dat 80 procent, ofwel €1.329,73. In variant C wordt het 92 procent, €1.529,19. Dat rekende DDS uit.

Het fiche kijkt niet naar pensioen dat je in het buitenland zelf opbouwde.

Wat het kost en waar het knelt

De AOW-uitgaven stijgen in 2060 met €217 miljoen in variant A. In variant B is dat ongeveer €1,9 miljard, in variant C ongeveer €4,9 miljard. De AIO, de aanvulling voor ouderen met een te laag inkomen, kost dan minder.

Er zitten haken aan. Variant A verlaagt voor sommige mensen de opbouw die ze al hadden. Volgens het fiche is dat een inbreuk op het eigendomsrecht, die een goede onderbouwing vraagt. Voor variant A is ook vijf jaar overgangstijd nodig. Varianten B en C vragen een zeer grote aanpassing bij de Belastingdienst. Ze zijn volgens het fiche mogelijk niet uitvoerbaar.

Het fiche noemt de AIO ook een doelmatigere manier om armoede te voorkomen. Een wetswijziging duurt twee jaar. Start die in 2027, dan kan variant A op zijn vroegst in 2034 ingaan.

Zo zie je je eigen gat

In Mijn SVB vind je onder Mijn AOW informatie over je AOW-leeftijd en je opbouw. Ga je nog in het buitenland wonen of werken? Kijk dan of je je vrijwillig kunt verzekeren, dan ontstaat er geen gat.

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