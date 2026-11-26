Een zzp'er die in 2027 €70.000 winst maakt en minstens 1.225 uur aan zijn bedrijf werkt, mag nog €900 zelfstandigenaftrek van die winst halen. In 2022 was dat €6.310. Volgens een berekening van DDS Geld betaalt hij daardoor in 2027 €2.332,18 meer aan inkomstenbelasting en Zvw-bijdrage dan wanneer de aftrek op het niveau van 2022 was gebleven. Dat is ruim €194 per maand.

Die afbouw is geen nieuw plan. Ze staat sinds december 2022 in de wet, in het Belastingplan 2023 van het kabinet-Rutte IV. Onder die wet staan de namen van minister Sigrid Kaag (D66) van Financiën, de staatssecretarissen Marnix van Rij en Aukje de Vries, en Rob Jetten, toen minister voor Klimaat en Energie. Jetten is nu premier, en zijn kabinet wil er in het Belastingplan 2027 nog een stap bovenop zetten: de startersaftrek moet van €2.123 naar €10. De Tweede Kamer stemde op 12 november in, de Eerste Kamer moet nog stemmen.

DDS Geld rekende uit wat de afbouw een zzp'er in 2027 netto kost, vergeleken met dit jaar en met 2022, en wat een starter met €60.000 winst inlevert als de senaat de startersaftrek verlaagt. Daarbij staat hoeveel cent van elke extra verdiende euro winst bij de fiscus belandt, en wat je vóór 31 december moet regelen om de aftrek van dit jaar nog te krijgen.

Van €6.310 naar €900 in vijf jaar

De zelfstandigenaftrek is een vast bedrag dat je van je winst mag aftrekken als je ondernemer bent, het urencriterium haalt en nog geen AOW-leeftijd hebt. Heb je aan het begin van het jaar al de AOW-leeftijd, dan is het de helft. Het Belastingplan 2023 legde het bedrag voor elk jaar tot en met 2027 vast:

2022: €6.310

2023: €5.030

2024: €3.750

2025: €2.470

2026: €1.200

2027: €900

Artikel V van die wet zet de aftrek per 1 januari 2027 op €900. Daar hoeft de Eerste Kamer dus niet meer over te stemmen. Wat na de aftrek overblijft, krijgt nog de MKB-winstvrijstelling van 12,7 procent. Van elke euro aftrek die verdwijnt, wordt dus 87,3 cent extra belast.

In vijf jaar verdwijnt zo €5.410 aan aftrek. Na de vrijstelling betekent dat elk jaar €4.722,93 meer belastbare winst.

Bijna 50 procent over de laatste euro's

Hoeveel die extra belastbare winst kost, hangt af van wat er over de laatste euro's van je inkomen wordt geheven. Voor de zzp'er met €70.000 winst is de belastbare winst in 2027 €60.324,30. In die zone stapelen drie dingen zich op. Het tarief in de tweede schijf is 38,02 procent, zoals het na het aangenomen amendement-Grinwis/Van Brenk in het Belastingplan 2027 staat. Daarbovenop zakt de algemene heffingskorting met ongeveer 6,34 cent per extra euro, volgens de parameters in de memorie van toelichting en de derde en vierde nota van wijziging . En dan komt de Zvw-bijdrage van 5,02 procent die minister Hermans op 13 november in de Staatscourant vastlegde.

49,38 procent over elke extra euro belastbare winst. Omdat de MKB-winstvrijstelling er nog tussen zit en de arbeidskorting over de hele winst afbouwt, gaat van elke extra euro winst 49,6 cent naar de Samen is dat. Omdat de MKB-winstvrijstelling er nog tussen zit en de arbeidskorting over de hele winst afbouwt, gaat van elke extra euro winst 49,6 cent naar de Belastingdienst

Voor de zzp'er met €70.000 winst komt de rekening in 2027 zo uit:

Ten opzichte van 2026 (aftrek €1.200): €261,90 meer belastbare winst, €129,33 per jaar meer belasting en Zvw, €10,78 per maand.

Ten opzichte van 2022 (aftrek €6.310): €4.722,93 meer belastbare winst, €2.332,18 per jaar meer, €194,35 per maand.

Hetzelfde bedrag geldt voor elke zzp'er met een winst tussen ongeveer €51.400 en €93.500, omdat de oude en de nieuwe belastbare winst dan allebei in dezelfde zone vallen. Voor de vergelijking met 2026 begint die zone al bij ongeveer €46.300 winst. Wie meer of minder verdient, zit deels in een andere schijf en komt op een ander bedrag. Het is gerekend met de tarieven en kortingen van 2027, zonder andere aftrekposten en zonder partner.

De starter verliest het meest

Wie net begint, kreeg tot nu toe een extra aftrek bovenop de zelfstandigenaftrek: de startersaftrek, dit jaar €2.123. Het kabinet wil die volgend jaar terugbrengen tot €10, en een jaar later moet hij helemaal weg. Volgens de memorie van toelichting blijkt uit een evaluatie "dat de startersaftrek waarschijnlijk zeer beperkt doeltreffend is". Een overgangsregeling staat niet in het voorstel: "De maatregel geldt dus zowel voor nieuwe startende ondernemers als voor belastingplichtigen die bijvoorbeeld in 2025 een onderneming zijn gestart en verwachten nog belastingvoordeel te kunnen krijgen."

Neem een zzp'er die in 2025 begon en in 2027 €60.000 winst maakt. Dit jaar mag hij €3.323 aftrekken, volgend jaar volgens het voorstel nog €910. Zijn belastbare winst stijgt daardoor met €2.106,55. Met hetzelfde tarief van 49,38 procent betaalt hij in 2027 €1.040,21 meer, ofwel €86,68 per maand. Daarvan komt €910,89 door het verlagen van de startersaftrek en de rest door de lagere zelfstandigenaftrek.

Wie de afbouw besloot

De versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek kwam van het kabinet-Rutte IV van VVD, D66, CDA en ChristenUnie, met Kaag op Financiën. Het kabinet-Jetten wil nu met staatssecretaris Eelco Eerenberg (D66) van Financiën ook de startersaftrek afbouwen, en de inflatiecorrectie in 2027 maar gedeeltelijk doorvoeren.

Het kabinet onderbouwt de verlaging met de evaluatie, waaruit blijkt dat de startersaftrek weinig doet. Een starter heeft wel geen werkgever die pensioen opbouwt of bij ziekte doorbetaalt: dat regelt hij zelf uit dezelfde winst, die nu zwaarder wordt belast. Vanaf ongeveer €48.000 winst gaat van elke extra euro bijna de helft naar belasting en Zvw.

Hoe zeker dit is

De €900 zelfstandigenaftrek is wet. De verlaging van de startersaftrek en de tarieven van 38,02 procent en de schijfgrens van €80.819 staan in het Belastingplan 2027, dat de Tweede Kamer met 76 tegen 74 aannam; de Eerste Kamer moet nog stemmen. De precieze bedragen van de heffingskortingen voor 2027 volgen pas met de inflatiecorrectie in december, en de afbouwpunten hangen aan het minimumloon. Met de varianten die nu op tafel liggen, verschuift de uitkomst voor de zzp'er met €70.000 winst hooguit van €2.332,18 naar €2.334,40.

Wat je vóór 31 december regelt

Haal het urencriterium over 2026. Je moet minimaal 1.225 uur aan je onderneming besteden, ook als je pas in de loop van het jaar begon, schrijft de Belastingdienst. Zonder die uren krijg je over 2026 geen €1.200 zelfstandigenaftrek en als starter ook geen €2.123 startersaftrek. Houd je uren nu bij, met agenda en facturen erbij.

Begon je in 2025 of 2026, dan is dit jaar waarschijnlijk je laatste startersaftrek van €2.123. Die mag je alleen gebruiken als je in de vijf jaar daarvoor niet meer dan twee keer zelfstandigenaftrek kreeg. Controleer dat in je eerdere aangiftes.

Kijk je voorlopige aanslag 2027 na. Klopt de geschatte winst niet, vraag dan bij de Belastingdienst een aanpassing aan, zodat je achteraf niet ineens veel moet bijbetalen.

Een zzp'er met €70.000 winst levert in 2027 zo €2.332,18 in ten opzichte van de aftrek van 2022. De €900 staat vast in de wet; over de startersaftrek beslist de Eerste Kamer nog.

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