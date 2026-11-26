De soapserie in Den Haag blijft maar doorgaan. Vandaag in de uitzending? Staatssecretaris van Defensie Derk Boswijk (CDA) liket een post op LinkedIn waarin wordt verkondigd dat Dilan Yesilgöz moet aftreden als VVD-leider. Sterker nog, de post die Boswijk liket stelt zelfs dat Yesilgöz Den Haag maar helemaal moet verlaten: "Moven met dit sujet."

In een normaal functionerend kabinet houden ministers en staatssecretarissen elkaar publiekelijk de hand boven het hoofd. Natuurlijk, achter de schermen gaat het er vaak genoeg keihard aan toe. En ja, er worden ongetwijfeld vaak verhalen gelekt om collega's te beschadigen. De politiek is in de kern immers een bijzonder vuil spel.

Maar publiekelijk houdt men altijd de schijn op. Oh ja, ze kunnen heel goed met elkaar. Een hekel aan elkaar hebben? Welnee, hoe kom je daarbij? Alles gaat prima. Mensen hoeven zich daar geen zorgen over te maken. Etc.

Bij het kabinet-Jetten werkt dat anders. Dit kabinet bestaat namelijk eerst en vooral uit politieke amateurs die totaal per ongeluk op een belangrijke politieke plek terecht zijn gekomen. En dus moeten wij elke dag weer lijdzaam toekijken hoe ze er een enorme puinhoop van maken.

"Moven met dit sujet"

Vandaag is het de beurt aan CDA -staatssecretaris van Defensie Derk Boswijk. Die liket vandaag namelijk een post op LinkedIn waarin op keiharde wijze wordt afgerekend met Yesilgöz. "Deze dame is een ramp voor de VVD," staat er in de post. En dat niet alleen. Oh nee. "Mevrouw Yesilgöz is ook een ramp voor ons land," gaat de auteur (ene Mike Bérénos) verder.

Maar wacht, hij is nog niet klaar. Volgens hem is Yesilgöz ook alleen maar bezig met de belangen van (grote) ondernemingen en heeft ze nul "zicht op mens, samenleving en onze aarde." Geen "brede kijk op de samenleving." Ondertussen doet ze volgens hem wel haar best om "minder bedeelden in de samenleving in de vernieling [te] jagen."



Kortom, Yesilgöz is een absoluut politiek monster. "Ik heb afgelopen maanden op LinkedIn vaak gezegd 'moven met dit sujet," schrijft Bérénos. "Eigenlijk vertrek óók uit de landelijke politiek. Nederland heeft geen behoefte aan dergelijke desastreus opererende politici."

De like van Boswijk

Een knalharde aanval op Yesilgöz, natuurlijk. Bérénos heeft nog een punt ook. Ja, zijn kritiek komt uit (extreem-) linkse hoek, maar het klopt wel dat ze een ramp is voor de VVD - en voor het land. Daar valt weinig op af te dingen. Alleen zegt Bérénos dat dan om de verkeerde redenen. Het probleem is dat ze veel te links en te zwak is, en daarom PRO, D66 en CDA op alles hun zin geeft. VVD-kiezers worden verraden, alleen maar zodat mevrouw minister mag blijven.

Op zich dus niet zo opvallend, die woedende post van Bérénos. Maar wacht, nu komt het. Derk Boswijk likete die post namelijk. Ja, inderdaad, Boswijk: die man die bij VVD-coalitiegenoot CDA hoort. Oh, en die ook nog eens staatssecretaris van Defensie is in het kabinet waar Yesilgöz ook deel van uitmaakt. Sterker nog, zij is zijn minister. Hij valt direct onder haar.

Oeps.

Het zal niemand verbazen dat Boswijk zijn like snel verwijderd heeft toen mensen erover vielen. Helaas voor hem was het toen onder andere GeenStijl al opgevallen . Zijn like is dus knalhard viraal gegaan.

Zo, dat wordt vandaag nog interessant. Kan deze of gene karteljournalist Boswijk én Yesilgöz hier misschien over bevragen? Waarom likete Boswijk deze LinkedIn-post? Spreekt hij alleen voor zichzelf, of ook voor de rest van zijn partij?

Vragen, vragen, vragen. Antwoorden graag!

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