Acht maanden nadat de Tweede Kamer vroeg om de Moslimbroederschap hard aan te pakken, komt VVD-minister David van Weel van Justitie eindelijk met zijn antwoord. Zijn oogst? Nul daden, wel een nieuwe studie en alweer uitstel naar 2027. Maar in diezelfde brief over buitenlandse druk heeft het kabinet-Jetten opeens wel tijd voor een woke studie naar genderkritiek en de manosfeer.

Terug naar 17 maart 2026. Toen nam de Tweede Kamer met 76 tegen 74 stemmen een heldere motie van PVV-Kamerleden Maikel Boon en Geert Wilders aan. De tekst was glashelder. Een Frans staatsrapport had gewaarschuwd voor stille groei van de Moslimbroederschap met als doel een staat onder de sharia. De Kamer vroeg het kabinet om die beweging en verwante groepen in ons land te verbieden.

Ook de hele VVD-fractie stemde toen voor, samen met PVV, JA21, FVD, Groep Markuszower, BBB, SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Keijzer. Alleen D66, PRO, CDA, DENK, SP, PvdD en Volt stemden tegen. Toch deed de minister acht maanden lang niets. Eind oktober stelden VVD-Kamerleden Bente Becker en Claire Martens-America maar vragen aan hun eigen minister.

Smoesjes voor zijn eigen fractie

Op 18 november kwamen de antwoorden van Van Weel (Aanhangsel 678) binnen bij de Kamer. Wie hoopte op daadkracht tegen radicale islamgroepen, komt bedrogen uit. Van Weel wuift elke concrete vraag weg met het excuus dat hij niet ingaat op losse zaken.

Daarna volgt de bekende mist uit Den Haag. Minister Van Weel schrijft dat de Moslimbroederschap hier geen strak geleide groep is, maar "een diffuus en informeel netwerk binnen Nederland". Op de simpele vraag van zijn eigen VVD-fractie hoe hij voorkomt dat zulke lui op ministeries meepraten over school en integratie, geeft hij nul harde beloftes. Het kabinet hoopt slechts dat partners onze waarden delen.

En wat gaat Van Weel nu echt doen? Hij kondigt nog maar eens een studie aan. In zijn antwoord meldt Van Weel: "Ik ben voornemens een onderzoek aan te vragen bij het WODC over dit fenomeen." Acht maanden na een aangenomen Kamermotie moet de minister dus nog beginnen met het aanvragen van een studie.

Alles doorgeschoven, behalve het woke stokpaardje

Diezelfde 18 november stuurde Van Weel ook zijn planningsbrief (2026Z25469) over buitenlandse druk naar de Kamer. Dat stuk leest als een draaiboek voor eeuwig uitstel. De Kamer hoort pas in het eerste kwartaal van 2027 iets over de motie tegen de Moslimbroederschap. Ook regels voor buitenlandse giften en toezicht op weekendscholen met geld van ver schuiven door naar begin 2027. Over de lijst voor haatzaaiende imams hoort de Kamer pas voor de zomer van 2027 hoe het ervoor staat.

Geef dit partijkartel de macht om zonder rechter groepen op te doeken, en je weet zeker dat niet de radicale islam maar rechtse burgers als eerste aan de beurt zijn. Wel meldt Van Weel dat hij werkt aan een nieuw plan om groepen straks zonder rechter te verbieden. Daar moet elke vrije burger juist heel argwanend over zijn.

Hoe scheef de keuzes in Den Haag liggen, bewijst het slot van diezelfde brief. Daar schrijft Van Weel doodserieus dat het kabinet een studie laat doen naar genderkritiek en "de manosfeer". Terwijl radicale islamgroepen rustig hun gang gaan en niemand weet wie er op ministeries aan tafel zit, maakt het kabinet-Jetten zich dus druk om rechtse mannen online.

Stoere VVD-praat zonder tanden

Dit is precies waarom kiezers het vertrouwen in de VVD en dit kabinet helemaal kwijt zijn. Voor de camera stemt de VVD mee met een harde motie tegen de Moslimbroederschap en stellen Kamerleden stoere vragen. Achter de schermen levert hun eigen VVD-minister alleen uitstel en wollige nota's waar niemand op wacht.

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Ondertussen durft het kabinet-Jetten de radicale islam niet echt aan te pakken, omdat partners D66 en CDA al in maart tegen de motie stemden. Zo regeert de VVD weer braaf over links mee, terwijl de kiezer een nieuw rapport uit 2027 krijgt voorgehouden.

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