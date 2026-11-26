Bezorgde ouders van kinderen in de genderzorg sloegen alarm bij de Tweede Kamer nadat ziekenhuizen het rondetafelgesprek op 5 november hadden geboycot. Nu ligt het antwoord van VVD-minister Sophie Hermans op tafel, en de kille minachting druipt van elke regel af. In plaats van die ziekenhuizen op het matje te roepen, scheept zij de ouders met een hooghartig briefje af.

De aanleiding was al grof genoeg. Op 5 november zou de Tweede Kamer een open gesprek houden over zorg voor jongeren met gendervragen. Volgens de ouders zouden voorstanders én kritische ouders en artsen voor het eerst op gelijke voet spreken. Dat rondetafelgesprek werd door de Kamer tot nader order uitgesteld

Hoe twee ziekenhuizen de Tweede Kamer schoffeerden

De reden was botte onwil bij de twee grote centra die op miljarden publiek geld draaien. Amsterdam UMC en Radboudumc weigerden op te dagen. In de gelekte mail van 26 oktober aan de Kamer schreef voorzitter Annelijn Wensing-Kruger namens beide centra dat het rondetafelgesprek "aanleiding zou kunnen geven tot verdere polarisatie".

Ook vonden beide centra dat een open zitting niet paste bij het gewenste "niveau van nuance". Met andere woorden: wij komen alleen praten als wij zelf de gasten kiezen. Wel boden zij Kamerleden een knus bezoek in hun eigen kliniek aan, ver weg van kritische ouders en harde vragen. Zij dulden geen tegenspraak op hun eigen koers met remmers en hormonen bij kinderen. En de Kamer liet zich door twee klinieken de wet voorschrijven.

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De arrogante afscheepbrief van Sophie Hermans

Daarom stuurden Genspect, Oudergroep Gendervisie en oudergroep Troost een noodkreet naar Den Haag. Op 16 november kreeg het kabinet het verzoek van de Kamercommissie om te reageren. Op 25 november kwam de brief van Sophie Hermans binnen. Wie op een stevige minister hoopte, kwam bedrogen uit.

Hermans schuift direct elke eigen plicht van zich af. "Het ministerie van VWS is niet betrokken geweest bij de organisatie van de rondetafel", schrijft zij koel. Over de boycot van de Kamer valt geen enkel hard woord. Zij mompelt alleen dat het kabinet graag in gesprek blijft en anderen daartoe oproept.

Daarna volgt de kille schoffering van al die ongeruste vaders en moeders. Hermans opent haar slot met de venijnige woorden: "Wellicht ten overvloede wijst het kabinet nog op het volgende." Daarna veegt zij hun klacht weg door te wijzen op een oude ronde van de Gezondheidsraad. Daar zouden al kinderen en ouders zijn gehoord, plus artsen uit Engeland, Frankrijk, Duitsland en Zweden. Ouders met echte zorgen krijgen de deur in het gezicht en mogen het verslag maar op een site gaan zoeken.

Bescherm kinderen tegen dit medische en politieke kartel

Dit korte briefje van amper één vel laat zien hoe rot het stelsel is. Landen als Engeland en Zweden trappen allang op de rem bij zware ingrepen bij kinderen. Toch houdt Nederland de luiken potdicht. Kritische ouders worden weggezet. Een open gesprek in de Kamer wordt door twee klinieken zomaar gesloopt.

Van een minister voor de zorg mag je eisen dat zij kinderen en ouders steunt tegen een eenzijdige woke praktijk. In plaats daarvan speelt Sophie Hermans wachtpost voor het medisch kartel. Ze laat de klinieken wegkomen met hun boycot en stuurt ouders met een koud kluitje in het riet.

Een minister die zich achter 'wellicht ten overvloede' schuilt terwijl het om het lot van jonge kinderen gaat, toont nul moed. Het kabinet kiest blind voor het genderbolwerk in plaats van voor bezorgde gezinnen, en de Kamer mag deze afscheepbrief nooit pikken.

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