Vereniging Eigen Huis kreeg in ruim drie maanden 959 meldingen over misleidende verkoop van verduurzaming. Het gaat onder meer om thuisbatterijen, warmtepompen, zonnepanelen en isolatie. De gemelde schade loopt uiteen van honderden tot tienduizenden euro's, meldde de vereniging donderdag. De NOS sprak dezelfde dag met huiseigenaren die het overkwam.

Het meldpunt ging in augustus open en is inmiddels gesloten. Wie nu iets wil melden, kan terecht bij ACM ConsuWijzer.

Waarom verkopers juist nu bellen

De salderingsregeling stopt op 1 januari 2027. Tot en met 31 december mag je zelf opgewekte stroom nog wegstrepen tegen je verbruik. Daarna kan dat niet meer, schrijft de rijksoverheid

Onbetrouwbare verkopers maken misbruik van die onzekerheid, waarschuwt de ACM . Sommigen tekenden voor een thuisbatterij van meer dan €20.000, soms zelfs €50.000.

Toch heb je door het einde van salderen niet vanzelf een thuisbatterij nodig, schrijft ACM ConsuWijzer . Of een batterij voordelig is, hangt af van je woning en je energiegebruik.

Zo werkt de truc

Bijna vier op de tien meldingen bij Vereniging Eigen Huis gaan over misleiding of verkoopdruk. Verkopers doen alsof ze van de gemeente komen. Of ze noemen een korting die alleen die dag zou gelden.

Een andere truc is de handtekening. Volgens de ACM zeggen verkopers bijvoorbeeld: "Dit is alleen een handtekening voor het adviesgesprek." Daarmee sluit je soms al een overeenkomst voor een duur product. Dat is misleidend en mag niet, schrijft de ACM.

Ook de subsidie wordt als lokkertje gebruikt. Voor thuisbatterijen bestaat geen landelijke ISDE-subsidie. Belooft een verkoper die toch, dan klopt dat niet.

Twee huiseigenaren vertelden het aan de NOS

Een stel kocht na één verkoopavond onder meer een warmtepomp en een thuisbatterij. Er was €9.000 subsidie beloofd. Het bedrijf zou die regelen, maar deed dat niet. Het stel kreeg tot nu toe ongeveer €6.000, vertelde het aan de NOS

Een man werd gebeld door iemand die zei namens EnergieDirect te bellen. Hij betaalde €249 voor een energieadvies. De afspraak werd steeds uitgesteld. Bij EnergieDirect zelf wist men van niets. Hij kreeg €156 terug.

EnergieDirect hoort bij Essent. Essent meldt het misbruik van de merknaam bij de ACM, zei het bedrijf tegen de NOS.

Bedenktijd: 14 dagen, soms langer

Koop je iets via de telefoon, dan heb je vaak 14 dagen bedenktijd. Dat geldt ook bij een koop van €50 of meer bij je thuis. Je mag dan zonder reden van de koop af, legt ACM ConsuWijzer uit . Bij een dienst, zoals een advies, telt de termijn vanaf het sluiten van het contract.

De verkoper moet je vooraf over die bedenktijd vertellen. Doet hij dat niet, dan wordt je bedenktijd met een jaar verlengd. Er zijn wel uitzonderingen, zoals iets wat op maat voor je wordt gemaakt.

Is de bedenktijd voorbij, maar ben je misleid of onder druk gezet? Dan kun je de overeenkomst soms nog vernietigen. Daarvoor staat een voorbeeldbrief bij ACM ConsuWijzer . Een vrijblijvende afspraak voor een adviesgesprek mag je afzeggen zonder annuleringskosten.

Subsidie: reken het zelf na bij RVO

Voor een warmtepomp of isolatie bestaat wel landelijke subsidie, de ISDE. Je laat de warmtepomp eerst installeren. Daarna vraag je zelf de subsidie aan, tot 24 maanden na de installatie, schrijft RVO

Je krijgt altijd minimaal €500. Op de meldcodelijst van RVO zie je vooraf een indicatie van het bedrag. Check dus zelf wat een verkoper belooft, voordat je tekent.

Zo voorkom je een miskoop

Teken nooit tijdens het verkoopgesprek zelf. Dat raadt ook Vereniging Eigen Huis aan.

Dat raadt ook Vereniging Eigen Huis aan. Twijfel je wie er belt, zoek dan zelf het nummer op de officiële website van het bedrijf. Gebruik nooit een nummer of link van de beller, adviseert de ACM.

zoek dan zelf het nummer op de officiële website van het bedrijf. Gebruik nooit een nummer of link van de beller, adviseert de ACM. Vraag gratis advies bij het energieloket van je gemeente.

bij het energieloket van je gemeente. Meld misleiding bij ACM ConsuWijzer, ook als je niets hebt gekocht.

Vereniging Eigen Huis wil een algeheel verbod op telefonische verkoop en verkoop aan de deur. "Verduurzamen is al duur en ingewikkeld genoeg", zegt Helen Visser van de vereniging. Wil je geen verkopers aan de deur, zet dan naast je bel een sticker dat je niets aan de deur koopt. Een verkoper mag dan niet aanbellen, volgens de gedragscode van de branche.

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