Opnieuw valt het masker van de VVD en het CDA met een doffe klap van hun gezicht. In de Tweede Kamer stemden beide partijen dinsdag 24 november samen met D66, PRO en DENK tegen een harde motie om het verblijfsrecht af te pakken van vreemdelingen die keer op keer weigeren in te burgeren. Met 99 tegen 51 stemmen veegde het partijkartel het plan van tafel, zodat weigeraars hier gewoon mogen blijven.

Het voorstel kwam van PVV -Kamerlid Maikel Boon in het debat over inburgering op de begroting van Sociale Zaken. In zijn motie (37020-XV, nr. 14) wees hij op een groot lek in de wet. Boon schreef daarin dat "herhaald en verwijtbaar verzuim bij inburgering duidt op onwil om te integreren". Daarom vroeg hij het kabinet-Jetten om de wet aan te passen. Bij blijvend verzuim moet de staat de verblijfsvergunning kunnen intrekken.

Simpeler en logischer wordt het niet. Wie naar ons land komt, een status krijgt en daarna weigert de taal te leren of mee te doen, hoort zijn recht op verblijf kwijt te raken. Toch vonden VVD en CDA dat een brug te ver.

Kijk naar de stemlijst van het kartel

De uitslag op 24 november laat geen ruimte voor smoesjes. Voor de motie van Boon stemden 51 zetels: PVV (19), JA21 (9), FVD (7), Groep Markuszower (7), BBB (3), SGP (3), 50PLUS (2) en Mona Keijzer (1). Tegen stemden 99 zetels: D66 (26), VVD (22), PRO (20), CDA (18), DENK (3), ChristenUnie (3), SP (3), PvdD (3) en Volt (1).

Kijk dat rijtje van 99 tegenstemmers nog eens goed aan. De VVD van fractieleider Ruben Brekelmans en het CDA van Henri Bontenbal staan daar hand in hand met Jesse Klaver en DENK. Op X en in de krant verkoopt de VVD zich graag als de strenge partij voor rechtse kiezers. Maar zodra er in de Kamer een knoop moet worden doorgehakt, kiest de verraderspartij voor de zachte lijn van D66 en links.

Natuurlijk zorgde de VVD meteen voor een rookgordijn. VVD-Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen diende in datzelfde debat een eigen motie in om voor april 2027 een wetsvoorstel in te dienen voor taalniveau B1 bij een Nederlands paspoort. Daar stemden bijna alle partijen voor, behalve DENK en de Partij voor de Dieren. Zo kan de VVD op sociale media weer stoer doen. Ondertussen gooiden diezelfde VVD en het CDA de strengere eis van niveau B2 van JA21 vrolijk in de prullenbak.

Knutselen en een kinderboerderij blijven tellen

En het werd nog gekker bij de stemming over de beruchte Z-route. In een tweede motie (37020-XV, nr. 15) vroeg Boon om deze zachte route helemaal te schrappen. Volgens de motietekst belandt rond de 30 procent van de statushouders in deze Z-route zonder enig taalexamen te hoeven doen. In die route tellen zelfs knutselen, een ritje naar de kinderboerderij en een bezoek aan een moskee mee voor de uren.

Je zou denken dat elke rechtse partij direct voor het schrappen van dit circus stemt. Vergeet het maar. De motie sneuvelde met 113 tegen 37 stemmen. Niet alleen VVD (22), CDA (18), D66 (26), PRO (20), DENK (3), ChristenUnie (3), SP (3), PvdD (3), 50PLUS (2) en Volt (1) stemden tegen. Ook JA21 (9) en BBB (3) lieten het hier volledig afweten. Alleen 37 zetels van PVV, de overige rechtse oppositie en de SGP wilden van die zachte route af.

Praten over aanscherpen in plaats van ingrijpen

In plaats van de bezem erdoor te halen, stemden 90 zetels voor een slappe motie van Keijzer, Michon-Derkzen en Ceder . Daarin geven de drie indieners zelf toe dat "gemeenten en aanbieders binnen de Z-route geen concrete taalresultaten vastleggen". Verder blijkt uit onderzoek dat bij een meerderheid van de bekeken gemeenten het slotgesprek niet eens aan vaste regels vastzit. Toch vroegen ze het kabinet om een brief over mogelijke aanscherping, plus het beperken van naturalisatie voor wie na de Z-route het vereiste taalniveau niet haalt.

Dat is typisch Den Haag. Eerst de grote gaten zelf op papier zetten, en daarna weigeren de echte rem in te trappen. Wie weigert in te burgeren, wordt door VVD en CDA beschermd terwijl hardwerkende burgers elke regel moeten volgen.

Voor de gewone Nederlander die netjes elke wet naleeft en elke euro belasting betaalt, valt dit niet meer uit te leggen. De VVD kan zaterdag op haar congres nog zo hard roepen over een rechtse koers. De stemlijst van dinsdag liegt niet: zodra het echt telt, stemmen VVD en CDA vrolijk met D66, PRO en DENK mee.

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