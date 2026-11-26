Wie door ziekte het eigen huis niet meer goed kan gebruiken, klopt bij de gemeente aan voor steun uit de Wmo. Toch bood 's-Hertogenbosch een vrouw met Parkinson maar €2.500 om naar een ander koophuis te gaan. De rechter greep in en kende haar €18.302,73 toe voor het aanpassen van haar eigen huis.

Dat staat in de uitspraak die rechtbank Zeeland-West-Brabant op 19 oktober 2026 deed en op 25 november 2026 openbaar maakte. De rechter verklaarde het beroep gegrond, vernietigde het besluit op bezwaar en herriep het eerste besluit. Volgens een som van DDS krijgt zij €15.802,73 meer dan het bod van €2.500, ruim zeven keer zoveel geld. Wel mogen beide partijen binnen zes weken na verzending nog in hoger beroep bij de hoogste rechter (Centrale Raad van Beroep).

Verhuizen was veel duurder dan zelf verbouwen

De vrouw legde zich niet neer bij het bod, omdat verhuizen naar een ander koophuis veel geld kost. Zij zette alle posten op een rij: overdrachtsbelasting, notaris, makelaar, hypotheek, vervoer, inrichting en dubbele woonlasten. Haar raming kwam uit tussen €24.000 en €26.000, en het college sprak dat bedrag niet tegen.

Toch bleef zij in haar eigen huis wonen en liet zij dat zelf aanpassen. Dat deed zij voor het grootste deel in eigen beheer, met hulp van haar eigen netwerk. De echte rekening bleef daardoor op €18.302,73 staan. Volgens DDS was haar verbouwing €5.697,27 tot €7.697,27 goedkoper dan verhuizen. Haar rekening lag ook €8.587,27 onder de raming van €26.890 die bureau Chambers voor de gemeente maakte.

Het traject begon op 29 februari 2024, toen de vrouw een Wmo-melding deed bij de gemeente 's-Hertogenbosch. Naast Parkinson heeft zij artrose aan knieën en handen. Ook heeft zij boezemfibrilleren, en in 2010 kreeg zij daarvoor een operatie. In huis gebruikt zij een rollator en een trippelstoel. Bij de rechtbank waren beide partijen het op twee punten eens. Haar huis was niet meer geschikt, en naar een huurhuis gaan mocht niet van haar worden gevraagd.

Zij wilde liever blijven door de goede band met haar buren en de hoge kosten. Toch koos het college op 11 juni 2024 voor het verhuisprimaat, omdat er binnen twee kilometer gelijkvloerse koophuizen vrij stonden. Zij kreeg alleen het vaste bedrag van €2.500 uit artikel 2.7 lid 2 van het Besluit nadere regels Wmo 's-Hertogenbosch 2024. Op 25 juni 2024 kwam haar bezwaar binnen. Daarna volgden een hoorzitting op 6 oktober en advies van de bezwarencommissie op 6 november, waarna het college haar bezwaar op 18 november 2024 ongegrond verklaarde.

De Wmo kent geen toets op inkomen of bezit

Op 16 september 2026 legde de gemeente tijdens de zitting in Breda uit waarom zij de hoge kosten bij verhuizen wegliet. Volgens het college zou meewegen zorgen voor "rechtsongelijkheid", omdat kopers van een duur huis dan eerder een verbouwing krijgen dan huurders.

De rechter ging niet mee in dat betoog. Volgens de Rijksoverheid over de Wmo 2015 moeten gemeenten zorgen dat mensen "zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen". Bij elke melding moet een gemeente daarom goed kijken naar de eigen situatie. In de Wmo 2015 zit bewust geen grens voor loon, spaargeld of een eigen huis. Uit de toelichting bij de wet uit 2013/14 haalt de rechtbank aan dat steun geldt "ongeacht de hoogte van het inkomen of vermogen".

Diezelfde regel stelde de hoogste Wmo-rechter in 2024 al vast. Een gemeente mag dus geen politiek op inkomen of bezit bedrijven als zij iemand wil laten verhuizen. Daar kwam bij dat de rechtbank wees op de eigen Wmo-beleidsregels uit 2024. Daarin staan woonlasten en wat verhuizen je kost juist als punt van afweging. Had het college die kosten meegeteld, dan had het in redelijkheid geen verhuizing mogen eisen en had het de verbouwing moeten betalen.

€15.802,73 meer plus €500 voor traag proces

Omdat het werk aan haar huis al klaar was en niemand de rekening van €18.302,73 betwistte, voorzag de rechter zelf in de zaak. Het college moet haar een financiële maatwerkvoorziening van €18.302,73 toekennen. Ook betaalt de gemeente €51 griffierecht en €3.200 aan proceskosten: €1.332 voor het bezwaar en €1.868 voor het beroep.

Ook de Staat moet betalen, omdat de zaak te lang duurde. Tussen het bezwaar op 25 juni 2024 en de uitspraak op 19 oktober 2026 zaten ongeveer vier maanden meer dan de grens van twee jaar. Omdat die extra tijd geheel bij de rechtbank lag, krijgt de vrouw van de Staat €500 immateriële schadevergoeding en €467 voor de kosten van het proces. Samen gaat het volgens DDS om €3.667 aan proceskosten, plus €51 griffierecht. Binnen zes weken na verzending blijft hoger beroep bij de hoogste rechter wel nog mogelijk.

Wat je doet als de gemeente je laat verhuizen

Heb je een eigen huis en wijst jouw gemeente bij een Wmo-aanvraag naar een ander huis? Zet dan alle kosten van verhuizen zwart op wit naast een offerte voor de verbouwing. Tel overdrachtsbelasting, notaris, makelaar, hypotheek en dubbele lasten gewoon mee. Wijs de gemeente erop dat de Wmo geen toets op bezit kent. Inkomen of een eigen huis is dus geen reden om die kosten weg te strepen.

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