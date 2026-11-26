Wie straks zware zorg nodig heeft, krijgt niet automatisch een plek in een verpleeghuis als het plan van het kabinet doorgaat. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg werkt aan een wet met een vast afwegingskader voor opname in een instelling. Dat kader wordt nu al in de praktijk getest, nog zonder gevolgen voor de rechten van ouderen. Het ontwerp ligt naar verwachting in de tweede helft van 2027 klaar voor consultatie en gaat in 2028 naar de Tweede Kamer.

Minister Sterk schreef dit op 25 november 2026 in haar voortgangsbrief over het Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg aan de Kamer. De toegangseisen voor de Wlz (Wet langdurige zorg) veranderen niet, maar een kamer in een huis wordt minder zeker. "Verblijf is daarmee niet meer een vanzelfsprekend onderdeel van de aanspraak op zorg vanuit de Wlz," schrijft Sterk. Het Zorginstituut stelde het nieuwe kader op met zorgpartijen en mensen uit het veld.

Er komt ook een tweede wet aan voor Wlz-zorg thuis. Het ministerie werkt met de Nederlandse Zorgautoriteit aan één nieuwe zorgvorm aan huis. Die moet het huidige VPT (Volledig Pakket Thuis) en het MPT (Modulair Pakket Thuis) vervangen. Sterk wil de eerste schets op 14 december 2026 bespreken. Ook dit wetsvoorstel komt naar verwachting in 2028 bij de Kamer.

Minder ouderen naar het verpleeghuis, meer zorg thuis

De verschuiving naar huis is in de praktijk al jaren aan de gang. Dat laat de nieuwe Monitor Ouderenzorg 2026 van het RIVM zien, die Sterk als bijlage meestuurde. In de gestandaardiseerde cijfers daalde de jaarlijkse Wlz-instroom voor opname in een instelling flink. In 2016 gingen nog 40.902 ouderen met een indicatie voor verpleging en verzorging een huis in, tegen 30.980 in 2024.

De groep die met dezelfde zorgindicatie thuis bleef, groeide juist snel. In 2024 stroomden 33.944 ouderen in via een MPT, tegen 11.339 in 2016. Bij het VPT steeg dat aantal in die jaren van 2.443 naar 9.418. Samen kozen in 2024 dus 43.362 nieuwe Wlz-cliënten voor zorg thuis, berekende DDS op basis van de RIVM-cijfers. De thuisgroep is inmiddels flink groter dan de instroom in het verpleeghuis. Toch zijn de wachtlijsten niet verdwenen. Op 1 januari 2025 stonden volgens het RIVM nog 3.168 ouderen als 'actief plaatsen' op de lijst voor hun voorkeursplek. Daarnaast hadden 260 ouderen de status 'urgent plaatsen'.

Wat het CAK in 2027 rekent voor thuis of verpleeghuis

Voor je eigen portemonnee maakt thuis wonen of een instelling een groot verschil. Op de pagina met Wlz-tarieven voor 2027 zet het CAK de bedragen voor volgend jaar op een rij. De hoogte hangt af van je inkomen en vermogen over 2025. Vermogen boven €37.395 voor een alleenstaande of €74.790 voor stellen telt voor 4 procent mee bij het inkomen.

Wie langer dan vier maanden in een verpleeghuis woont, betaalt in 2027 de hoge bijdrage. Die loopt van €0 tot maximaal €3.149,40 per maand, oftewel €37.792,80 per jaar (eigen berekening DDS). Blijf je thuis met een MPT of pgb, dan geldt de lage bijdrage van €31,20 tot €960,40 per maand (€11.524,80 per jaar). Met een VPT, of in de eerste vier maanden in een huis, betaal je €218,60 tot €1.147,80 per maand (€13.773,60 per jaar).

Aan de top scheelt zorg thuis via MPT of pgb dus €2.189 per maand aan CAK-bijdrage. Op jaarbasis loopt dat verschil op tot €26.268, blijkt uit een eigen berekening van DDS op de CAK-bedragen voor 2027. Toch is dat geen pure winst. Thuis betaal je zelf de huur of hypotheek, gas, licht, boodschappen en onderhoud. In een instelling zitten wonen en huishouden juist bij de opname in.

Druk op mantelzorgers en wijkverpleging loopt al op

De keerzijde van langer thuis wonen staat ook in de RIVM-monitor. In 2024 kreeg 19,9 procent van de thuiswonende 65-plussers steun van de gemeente via de Wmo, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of hulpmiddelen. De tijd van de wijkverpleging kromp per cliënt juist hard: van gemiddeld 117,5 uur per jaar in 2015 naar 71,2 uur in 2024.

Daardoor komt steeds meer zorg neer op partners en kinderen. Van de mantelzorgers die thuis een naaste met dementie hielpen, voelde 56,8 procent zich in 2024 minstens tamelijk zwaar belast, tot aan overbelasting toe. Per week waren zij gemiddeld 50,2 uur kwijt aan die hulp. Het RIVM ziet dat steun voor mantelzorgers vaak versnipperd en slecht vindbaar is. Vooral 85-plussers, alleenstaanden en 65-plussers met een klein inkomen redden het thuis moeilijker zelf en kunnen minder goed mee met digitale zorg.

Wat er nu al verandert voor jou en je familie

Wie nu een Wlz-aanvraag doet, merkt juridisch nog niets van het nieuwe afwegingskader. De praktijktest heeft op dit moment geen bindende gevolgen, terwijl de wet pas in 2028 naar de Tweede Kamer gaat. Wel spraken zorgkantoren per juli 2026 al af dat een MPT voorgaat op een los VPT aan huis.

Per 1 januari 2027 gaat bovendien een andere wetswijziging al wel in. Familieleden mogen dan een Wlz-aanvraag tekenen als een oudere dat zelf niet meer kan. Ook starten op die datum de nieuwe CAK-tarieven voor 2027. Zorg je thuis voor een partner of ouder, kijk dan met de rekenhulp van het CAK wat een keuze kost. Bespreek ook op tijd met huisarts of gemeente welke hulp thuis haalbaar blijft.

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