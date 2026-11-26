De bodemloze put in Oekraïne slokt weer miljarden van Nederlandse burgers op. Minister Eelco Heinen (VVD) van Financiën tekent er zonder blikken of blozen bij het kruisje voor. Uit een nieuwe Kamerbrief vlak voor de EU-top van 26 en 27 november blijkt dat het kabinet-Jetten ons land voor nog eens 2,8 miljard euro garant wil zetten voor een Brusselse lening van 45 miljard euro. Tel dat op bij de vorige garantie van circa 6 miljard euro, en ons land hangt voor bijna 9 miljard euro aan Oekraïne.

De brief met nummer 2026Z26136 ging op 24 november 2026 naar de Tweede Kamer. Heinen tekende het stuk samen met ministers Tom Berendsen (CDA), Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Dilan Yesilgöz (VVD). Op het voorblad liet het ministerie door alle haast zelfs nog het oude jaartal 2025 staan. De tekst draait echter volledig om de EU-top van deze week en het jaar 2027. Die haast zegt genoeg: Brussel wil op deze top al een akkoord op hoofdlijnen door de strot duwen.

Van de nieuwe EU-lening van 45 miljard euro gaat 25 miljard euro naar wapens en defensie. De andere 20 miljard euro vloeit naar de staatskas in Kyiv. Omdat het aandeel van Nederland in de EU 6,2 procent is, schuift Heinen een nieuwe garantie van 2,8 miljard euro op zijn begroting. De Kamer mag er achteraf over lezen in een verslag, maar het kabinet is nu al enthousiast voor.

Een lening die alleen op papier wordt terugbetaald

Het kabinet-Jetten noemt deze miljardenstroom een steunlening. Zo lijkt het voor de burger alsof het geld ooit keurig terugkomt. Lees de kleine lettertjes van Heinen maar eens. In de brief schrijven de vier ministers dat de lening geldt "totdat Rusland de oorlog beëindigt en herstelbetalingen doet voor de schade die het heeft veroorzaakt in Oekraïne".

Iedereen met een beetje gezond verstand snapt wat dat betekent. De kans dat Moskou straks vrijwillig tientallen miljarden overmaakt naar Brussel is nul. Heinen geeft het risico in dezelfde brief zelf toe. Ons land moet dokken als Oekraïne niet kan aflossen, Rusland te weinig betaalt en Brussel de schuld afschrijft zonder Russisch geld te pakken.

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Precies datzelfde risico hangt al als een molensteen om de vorige EU-lening van 90 miljard euro uit december 2025. Daarvoor staat al circa 6 miljard euro aan Nederlandse garantie in de boeken van Financiën. Met de nieuwe 2,8 miljard euro erbij staat onze schatkist voor afgerond 8,8 miljard euro in de wind.

Open rekening voor de rente vanaf 2028

En daar stopt de rekening niet eens. De EU moet dat geld namelijk zelf lenen op de kapitaalmarkt. Daardoor kunnen de rentelasten jaar na jaar oplopen. Voor 2027 rekent Brussel op 3,8 miljoen euro aan kosten voor beheer. Vanaf 2028 komt de echte rente eraan, maar hoe hoog die uitvalt staat niet eens in het plan.

Toch weet je nu al precies wie die rekening betaalt. In de stukken rond de Europese top en de brief van Heinen staat zwart op wit dat de lidstaten die rente dragen. De ministers schrijven dat ons land meebetaalt aan de rentekosten "middels de nationale afdrachten aan de EU-begroting", opnieuw voor 6,2 procent. Dat komt straks boven op het gewone EU-plafond vanaf 2028. Precies op die top waar premier Rob Jetten zogenaamd hard op tafel slaat.

Zuinig thuis, strooien richting Kyiv

Zie dat contrast eens voor je. In eigen land zit Nederland muurvast. Op elke euro voor de gewone burger wordt geknepen en de benzineprijs blijft torenhoog. Ouderen krijgen brief na brief over hogere lasten. Maar zodra Ursula von der Leyen weer 45 miljard euro voor Oekraïne vraagt, zet VVD -minister Heinen het vinkje meteen op groen.

In hun brief noemen de vier ministers het plan zelfs "een onmisbaar onderdeel" van de EU-lijn. Ook beloven ze Oekraïne te steunen "zo lang als nodig is". De Tweede Kamer krijgt de boeking pas bij een later begrotingsmoment op het bordje. Zo wordt de Nederlandse burger opgezadeld met bijna 9 miljard euro aan oorlogsschuld en een open renterekening.

Terwijl landen als Slowakije en Tsjechië op de rem trappen, blijft het kabinet-Jetten braaf knikken voor elk Brussels miljardenplan. Niet met eigen geld van Jetten of Heinen, maar met jouw belastinggeld en jouw toekomst als onderpand.

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