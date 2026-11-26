Voor Brussel, klimaat en het buitenland smijt het kabinet van Rob Jetten met miljarden alsof het niets kost. Maar zodra Groningers schade aan hun huis willen herstellen na jaren gaswinning, gaat de knip er hard op. Vanaf maandag 30 november geeft CDA-minister Pieter Heerma bewoners nog maar één kans per beving. De beloofde ereschuld aan Groningen verdwijnt geruisloos in de prullenbak.

Ondanks felle woede uit het noorden houdt minister Heerma stug vast aan zijn versobering. Via het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) voert hij een harde stop in die Den Haag in kille taal 'voorwaardelijke finaliteit' noemt. Voor gewone bewoners is de boodschap kraakhelder. Eén keer een claim indienen, en daarna gaat de deur dicht.

Eén kans per beving en daarna gaat de deur op slot

Wie vanaf maandag een aanvraag doet, krijgt geen euro meer als er later meer schade blijkt te zijn. Pas als de grond opnieuw trilt bij een nieuwe beving, mag je weer aankloppen. Zoals de NOS meldt , wil Heerma zo kansloze aanvragen stoppen. In zijn Kamerbrief van 23 november stelt hij dat er zo meer tijd vrijkomt voor de kern van het gebied.

De praktijk in Groningen werkt heel anders dan op een Haags bureau. Schade zit vaak verstopt achter muren of een oude keuken en duikt pas jaren later op. SP-Kamerlid Sandra Beckerman legde woensdag uit wat er misgaat: "Bijvoorbeeld als mensen een nieuwe keuken plaatsen en er een dikke scheur achter de muur zit". En ook een dichtgesmeerde scheur springt vaak later weer open, waarna je volgens de nieuwe regel gewoon achter het net vist. Heerma wuift dat weg met 8 tot 12 procent extra voor onvoorziene kosten en een zoete belofte in de NOS: "En als er toch grote schade is, gaan we daar coulant mee om". Ontdek je later een dikke scheur, dan heb je geen vast recht meer, maar mag je in Den Haag weer smeken om genade.

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Zelfs de provincie slaat alarm om de kille koers

In het noorden geloven ze geen woord van dat mooie praatje. Provinciebestuurder Susan Top vreest dat bewoners uit angst langer wachten met het doorgeven van schade. Daardoor blijven gezinnen langer in kapotte huizen zitten.

Ook maakte Top korte metten met Heerma's vage belofte over een soepele houding. Zij zei scherp: "Het betekent dat bewoners er veel energie, tijd en overtuiging in moeten steken om het te krijgen. Daar wilden we juist vanaf." Die strijd tegen het IMG kostte Groningers al jaren van hun leven.

Het oude wantrouwen uit Den Haag is onder CDA-minister Heerma weer helemaal terug. Uit berichtgeving van OOG Groningen en de GIC blijkt dat het Rijk nu botst met SP, PRO, de provincie én de lokale gemeenten. In 2023 beloofde de Kamer na een zware enquête plechtig dat de bewoner centraal stond.

Miljarden voor Brussel, maar kille knip op het noorden

SP en PRO dienden nog een motie in om de maatregel van 30 november tegen te houden. Alles wees er vooraf op dat D66, VVD en CDA dat voorstel gewoon zouden wegstemmen. Zoals altijd sluit het kartel de rijen zodra eigen burgers om recht vragen.

Het contrast kan niet scherper zijn. De staat verdiende jarenlang honderden miljarden aan het Groningse gas. Datzelfde Den Haag knikt nog steeds ja tegen miljarden voor Brussel, Oekraïne en dure groene hobby's. Maar zodra een Groninger met een kapotte muur aanklopt, vindt Heerma het opeens te ruim en te duur.

Stop deze kille ingreep per maandag en kom de beloftes aan het noorden eindelijk eens echt na. Voor eigen burgers telt elke euro opeens dubbel bij dit kabinet, en dat laat precies zien waar de echte prioriteiten van D66, VVD en CDA liggen.

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