Nederlandse autorijders willen rijgedrag aanpassen voor milieu

De afgelopen periode was het ontzettend rustig op de Nederlandse wegen. Het woon-werkverkeer nam erg af vanwege de crisis waarin de wereld op het moment verkeert. Zo was het probleem rondom de files opgelost, terwijl het milieu natuurlijk ook werd gespaard. Inmiddels nemen de regels van de overheid steeds meer af, waardoor het verkeer waarschijnlijk juist weer zal aannemen. Dit is ook zeker nadelig voor het milieu, maar uit een onderzoek blijkt dat Nederlandse automobilisten hun rijgedrag wel aan willen passen voor dit doel.

Bereid om steentje bij te dragen

Nederlandse eigenaren van een auto, die dus ook een autoverzekering af moeten sluiten, willen zeker iets doen om een steentje bij te dragen aan het milieu. De mobilisten willen met name langzamer gaan rijden om wat beter om te gaan met het milieu. Daarnaast willen de autorijders ook zeker minder gaan rijden, dit was namelijk ook een veel gekozen optie. Natuurlijk is de maximumsnelheid op snelwegen al verlaagd naar 100 kilometer per uur, waar veel mobilisten dus geen probleem mee hebben. Ook hebben we de voordelen van het online werken gezien in de afgelopen maanden, wat mogelijk ook een reden kan zijn achter de mening van de Nederlandse auto eigenaren.

Mannen willen de auto aanpassen, vrouwen het rijgedrag

Uit hetzelfde onderzoek blijkt bovendien ook dat mannen en vrouwen wel een wat andere mening hebben over dit onderwerp. Ze willen zeker wel aanpassingen maken voor het milieu, maar beide dan op een andere manier. Zo willen mannen liever overstappen naar een elektrische auto of in de toekomst zelfs een zelfrijdend voertuig. Vrouwen zijn hier wat minder extreem in, zij willen juist liever hun rijgedrag aanpassen. Hierbij kun je dus denken aan langzamer of minder rijden.

Andere mogelijkheden

Naast het rijgedrag of het aanpassen van de auto kun je ook op een andere manier nog beter omgaan met het milieu. Zo zou je ervoor kunnen kiezen om je auto te verkopen en in plaats daarvan een ander voertuig aan te schaffen, zoals bijvoorbeeld een brommer. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit milieuvriendelijker zijn. Vergeet dan natuurlijk niet om een brommerverzekering af te sluiten.