Nederlandse ontdekker antilichaam coronavirus: ‘Coronamedicijn zal er binnen half jaar zijn’

Als we de Nederlandse hoogleraar Frank Grosveld mogen geloven kunnen we voor het einde van het jaar een coronamedicijn verwachten. Grosveld was met zijn team van wetenschappers de ontdekker van het antilichaam. Bij het ontdekken van de antilichamen – in maart – hadden ze al goede hoop voor een snelle uitvinding van een werkend medicijn. De wetenschappers zijn nog steeds zeer optimistisch: het medicijn gaat er snel komen!

Grosveld is uitermate positief: binnen 5 tot 6 maanden kunnen we een werkend medicijn verwachten. Een Amerikaans farmaceutisch bedrijf gaat het medicijn ontwikkelen. Het bedrijf gaat gebruik maken van het onderzoek van Grosveld.

“Dit antilichaam reageert op SARS1, het werkt ook voor het huidige coronavirus, dat ook wel SARS2 wordt genoemd. Als er een SARS3 komt, is de kans groot dat het daar ook goed op reageert.”

Wanneer het medicijn dan ook daadwerkelijk werkt zal de impact gigantisch zijn. De vraag naar het medicijn zal ook gigantisch zijn. De vraag is dus nog maar wanneer we een werkend medicijn in Nederland kunnen verwachten.

“Je kunt het gebruiken als medicijn, als je al besmet bent en als preventief middel voor hoog-risicogroepen.”

Met de komst van een werkend medicijn kan je als land wel weer het ‘nieuwe normaal’ in de ban doen. Men kan dan eindelijk weer ‘normaal’ leven.