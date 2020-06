Nieuwe klaagzang Afriyie over Catshuis-gesprek: ‘Premier kiest voor persmoment, hij neemt ons niet serieus’

KOZP-voorman klaagt weer eens steen en been, hij ziet het gesprek dat de BLM-beweging met de premier heeft deze middag als een pr-stunt voor Rutte. Wellicht dat Afriyie een beetje jaloers is op andere activisten, want zijn clubje is helaas niet uitgenodigd. Afriyie mekkert in een interview dat Rutte ‘de boodschap niet begrijpt’. Terwijl Rutte toch al genoeg doet zou men denken, hoeveel meer handreikingen wil je hebben?

Met wie Rutte nu precies gaat praten is niet duidelijk, mede doordat BLM niet door een organisatie centraal wordt geleid. Wat wel duidelijk is, is dat Afriyie en zijn clubje Pieten-haters niet uitgenodigd is. Vandaar dat hij het nodigt acht om de gesprekken met Rutte op voorhand alvast als ‘onzinnig’ te verklaren.

“Als premier Rutte ons serieus zou nemen, dan zou hij ons uitnodigingen. Of ons in ieder geval vragen wie wij vinden dat er op het Catshuis zou moeten komen voor het gesprek. Maar wij zijn volledig gepasseerd.”

Voor Afriyie is het klaarblijkelijk een moeilijke tijd, hij kan het nog niet helemaal verwerken dat hij niet als enige meer op de voorgrond staat van de anti-racisme avant garde.

Ondertussen heeft hij geen hoge pet op de van de gesprekken, hij ziet het als een pr-stunt voor Rutte. Die weer even wat goodwill kan kweken.

“De premier wil met dit gesprek mooie sier maken. Hij verkiest het persmoment boven de inhoud waar het om gaat. De premier begrijpt de boodschap niet en neemt ons niet serieus.”