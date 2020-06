NPO-kneus Dennis Storm (3OpReis): schaamt zich voor zijn vlieggedrag, ‘ik probeer het nu goed te maken’

Wat is dat toch met linkse goedmensen en hun zelfhaat? NPO-presentator Dennis Storm kijkt met spijt terug naar zijn werk voor het programma 3 Op Reis, waar hij tal van reisjes voor maakten. Hij probeert nu zijn leven te beteren door nooit meer terug te keren naar het barbaarse verleden. Ook Storm heeft vliegschaamte ontwikkeld, want hij voelt zich enorm depri wanneer hij eenmaal per jaar alsnog moet vliegen.

Sinds kort is Dennis Storm een goeroe voor een minimalistische levensstijl en een zo’n ‘groen’ leven als mogelijk is. Daarom woont hij nu in Bali…

Met pure zelfhaat kijkt hij terug op zijn vorige beroep: presentator van het programma 3 Op Reis, waar hij de halve wereld voor rondvloog.

,,En ja, omdat we op Bali wonen, moet ik één keer per jaar heen en weer. Maar ook daar baal ik ontzettend van. Aan het verleden kan ik niks meer doen. Wat in ieder geval níét zou helpen, is zeggen: oké, ooit ben ik de hele wereld rondgevlogen, dus nu interesseert het me allemaal geen reet meer.”

Het is iets wat we wel vaker zien, men trekt het boetekleed aan en kijkt met walging naar zijn of haar verleden. Maar is dit nu echt nodig? Het is prima dat je je levensstijl verandert, maar moet dat gepaard gaan met zoveel zelfwalging?