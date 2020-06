Ollongren schrijft geschiedenis! Eerste Kamer neemt voor het eerst sinds 1875 motie van afkeuring aan

Voor het eerst sinds 1875 nam de Eerste Kamer een motie van afkeuring tegen een minister aan. Dat gaat zo de geschiedenisboeken in! Een groot deel van de Senaat ergert zich bont en blauw aan het feit dat Ollongren weigert om de huren tijdelijk te bevriezen vanwege corona. Wat een dreun!



Met 39 van de 75 zetels in de Senaat, werd de motie aangenomen. GroenLinks, FvD, PvdA, PvdD, PVV, 50Plus, OSF en SP hebben vóór gestemd. De coalitiepartijen (VVD, CDA, D66 en CU) stemden, samen met SGP en de Fractie Otten, tegen de motie.

De vorige keer dat dit gebeurde, dienden de ministers na een motie van afkeuring hun ontslag in. De Koning weigerde dit te aanvaarden, maar spannend was het wel!

Of het in dit geval ook zo spannend gaat worden, lijkt me sterk. Het kabinet blijft achter haar staan en de koning zal ook de moeilijkste niet zijn. Het kan in ieder geval worden opgevat als een gebrek aan steun vanuit de Tweede Kamer voor het gevoerde beleid. En het is natuurlijk een enorm litteken en een zwarte bladzijde in de persoonlijke politieke carrière van Ollongren. En als klap op de vuurpijl is ze dan ook nog eens de eerste vrouwelijke minister, die een motie van afkeuring aan de broek heeft hangen. Een morele klap voor D66, auw!