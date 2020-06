OM eist werk- en gevangenisstraf voor medewerker As-Soennah-moskee wegens aanbevelen vrouwenbesnijdenis

Tegen een medewerker van de As-Soennah-moskee in Den Haag is 120 uur werkstraf en één maand gevangenisstraf geëist door het Openbaar Ministerie. De medewerker werd in 2018 door NRC Handelsblad en Nieuwsuur ontdekt. Zij zagen een video van hem op de website van de moskee, waar de prediker vrouwenbesnijdenis aanbeveelt.

De volgende beschrijving, samen met een citaat, zijn voor het OM de kern van het probleem:

“Daarin zegt de prediker in het Arabisch dat besnijdenis verplicht is voor mannen en wordt aanbevolen voor vrouwen. “De wijsheid hierachter is dat de penis wordt gereinigd van de onreinheden die zich op de voorhuid bevinden, en bij de vrouw worden haar lusten minder.”“

Dit is volgens mij niets bijzonders voor moslims en hij lijkt vrij precies te vertellen wat er over besnijdenis in de Koran en de Hadith staat. Maar dat zal misschien ook wel per stroming/interpretatie kunnen verschillen.

Maakt ook niet uit. Je zou zeggen dat het hier dan om religieuze vrijheid gaat, toch? Verplichte besnijdenis voor mannen wordt geen punt van gemaakt. Dat zien we bij andere religies ook én is soms ook een medische ingreep. Daar brandt men liever de vingers niet aan.

Maar vrouwenbesnijdenis wel.

En let wel, het gaat hier niet eens over het opdracht geven tot, maar het aanbevelen van. En dat maakt deze strafeis wel wat wankel, denk ik.

Want je kunt volgens mij best parallellen trekken met de christelijke religies die homoseksualiteit (althans het praktiseren daarvan) ten zeerste afraden. Worden ze ook niet om vervolgd.

Het is natuurlijk een ander verhaal als ze hun leden aansporen om homoseksuele heidenen met een vervroegde trip naar de hel te laten afdalen (lees: vermoorden). Moslims die schreeuwen dat homo’s van daken moeten worden gegooid krijgen ook (terecht) het OM op hun dak.

Ik ben het ook niet eens met vrouwenbesnijdenis en het stimuleren van zulke ingrepen. Het is ook goed dat het wordt aangepakt, maar ik vraag me wel af of dit een serieuze kans van slagen heeft. Het klinkt allemaal wat ‘dun’…